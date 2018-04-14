За «Зенит» забил нападающий! Неужели?
Первый с сентября гол Себастьяна Дриусси принес
Первый с сентября гол Себастьяна Дриусси принес
Гоша ЧЕРНОВ
из
НЕЧЕМПИОНСКАЯ ГОНКА
В какой момент команда вылетает из чемпионской гонки? Нет ведь определенного алгоритма.
«Локо» за полчаса до начала матча между «Зенитом» и «Анжи» завершил разгром «Динамо» и увеличил отрыв от Питера до 13 очков. На тот момент «Зениту» оставалось провести в чемпионате шесть встреч, то есть максимум можно было набрать 18 очков. Так вот, вопрос:
Вряд ли. Петербуржцы уже и не достигнут других целей, о которых говорил Роберто Манчини. Кокорин и Дзюба на двоих не забьют 35 мячей за сезон, потому что один травмирован, а другой — в аренде. И не похоже, что зенитовцы в десяти весенних играх чемпионата поразят ворота соперников 30 раз — о таких намерениях тренер сообщал в январе. Позади половина этого отрезка, а у команды только четыре гола.
LA BARRA DEL ZENIT
Результаты ухудшились и притащили с собой цепочку негатива. На игре с «Анжи» собралось всего 38 тысяч болельщиков (худший показатель в сезоне), а во время объявления составов стадион освистал Манчини. Перед встречей с «Краснодаром» итальянцу тоже досталось, но тогда гнев болельщиков был еле слышен. А сейчас…
Сами фанаты вели себя, кажется, громче и ярче обычного. «Вираж» украсили синими, белыми и голубыми лентами, а также надписью на испанском «La barra del Zenit» (фанатская группировка «Зенита»). Видимо, специально, чтобы аргентинцы поняли, с кем имеют дело.
Сработало. Дриусси намек понял и в середине первого тайма открыл счет, причем это первый гол аргентинца в чемпионате аж с сентября. Неделю назад Манчини на
ГРУСТНАЯ ТЫСЯЧА ЗАБОЛОТНОГО
Куда плачевнее ситуация у Заболотного. В субботу он действовал в паре с Дриусси, но за 90 минут сподобился только на один удар. Сухая серия нападающего «Зенита» по ходу встречи достигла уже тысячи минут, а после замены он сорвал злость на скамейке. Переживает, но ему не везет.
Манчини даже перестроил тактику команды — футболисты выстроились по схеме 3−5−2, насытил центр поля и дал больше простора фланговым защитникам, но на игре Заболотного это никак не отразилось. Кстати, такую же расстановку петербуржцы использовали в начале встречи с «Ростовом», но тогда все поломала травма Мамманы. На этот раз
Схема 3−5−2 хороша, когда нужно высоко прессинговать и/или ликвидировать атакующую мощь оппонента. «Рома» и Эусебио Ди Франческо на этой неделе показали, в каких случаях нужно перестраиваться. Но в соперниках у римлян была «Барселона», а у «Зенита» — «Анжи»…
Три очка добыты, но феерии вроде 5:1 со «Спартаком» не случилось. «Зенит» не изумил великолепной игрой ни болельщиков, ни, наверное, руководство — к слову, президент клуба Сергей Фурсенко и заместители спортивного директора Вячеслав Малафеев и Оресте Чинквини следили за событиями на поле прямо с центральной трибуны.
Кроме того, во втором тайме «Зенит» еще и потерял
|Роберто Манчини
|Вадим Скрипченко
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|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Голевые моменты
|1
|12
|Удары (всего)
|7
|5
|Удары в створ
|1
|11
|Угловые
|0
|12
|Фолы
|13
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Алексей Матюнин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Андрей Глот (Ярославль, Россия)
|Боковой судья
|Николай Богач (Люберцы, Россия)