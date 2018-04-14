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20:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

За «Зенит» забил нападающий! Неужели?

Первый с сентября гол Себастьяна Дриусси принес сине-бело-голубым тяжелую победу над одним из аутсайдеров чемпионата — «Анжи» (1:0).

Источник: Спорт-Экспресс

Гоша ЧЕРНОВ
из Санкт-Петербурга

НЕЧЕМПИОНСКАЯ ГОНКА

В какой момент команда вылетает из чемпионской гонки? Нет ведь определенного алгоритма. Кто-то до математического конца надеется, что его клуб выиграет. Кто-то после серии поражений забывает о золоте. А к кому-то осознание потери титула приходит постепенно.

«Локо» за полчаса до начала матча между «Зенитом» и «Анжи» завершил разгром «Динамо» и увеличил отрыв от Питера до 13 очков. На тот момент «Зениту» оставалось провести в чемпионате шесть встреч, то есть максимум можно было набрать 18 очков. Так вот, вопрос: сине-бело-голубые еще в погоне за первым местом?

Вряд ли. Петербуржцы уже и не достигнут других целей, о которых говорил Роберто Манчини. Кокорин и Дзюба на двоих не забьют 35 мячей за сезон, потому что один травмирован, а другой — в аренде. И не похоже, что зенитовцы в десяти весенних играх чемпионата поразят ворота соперников 30 раз — о таких намерениях тренер сообщал в январе. Позади половина этого отрезка, а у команды только четыре гола.

LA BARRA DEL ZENIT

Результаты ухудшились и притащили с собой цепочку негатива. На игре с «Анжи» собралось всего 38 тысяч болельщиков (худший показатель в сезоне), а во время объявления составов стадион освистал Манчини. Перед встречей с «Краснодаром» итальянцу тоже досталось, но тогда гнев болельщиков был еле слышен. А сейчас…

Сами фанаты вели себя, кажется, громче и ярче обычного. «Вираж» украсили синими, белыми и голубыми лентами, а также надписью на испанском «La barra del Zenit» (фанатская группировка «Зенита»). Видимо, специально, чтобы аргентинцы поняли, с кем имеют дело.

Сработало. Дриусси намек понял и в середине первого тайма открыл счет, причем это первый гол аргентинца в чемпионате аж с сентября. Неделю назад Манчини на пресс-конференции разнес нападающих за матч с «быками» и упомянул, что даже болл-бои могли бы забить в некоторых моментах, когда форварды мазали. Дриусси правильно отреагировал на критику и наконец-то забил. Правда, в том эпизоде действительно справился бы и мальчик, подающий мячи.

ГРУСТНАЯ ТЫСЯЧА ЗАБОЛОТНОГО

Куда плачевнее ситуация у Заболотного. В субботу он действовал в паре с Дриусси, но за 90 минут сподобился только на один удар. Сухая серия нападающего «Зенита» по ходу встречи достигла уже тысячи минут, а после замены он сорвал злость на скамейке. Переживает, но ему не везет.

Манчини даже перестроил тактику команды — футболисты выстроились по схеме 3−5−2, насытил центр поля и дал больше простора фланговым защитникам, но на игре Заболотного это никак не отразилось. Кстати, такую же расстановку петербуржцы использовали в начале встречи с «Ростовом», но тогда все поломала травма Мамманы. На этот раз сине-бело-голубые провели так все 90 минут, но сложно определить ее эффективность.

Схема 3−5−2 хороша, когда нужно высоко прессинговать и/или ликвидировать атакующую мощь оппонента. «Рома» и Эусебио Ди Франческо на этой неделе показали, в каких случаях нужно перестраиваться. Но в соперниках у римлян была «Барселона», а у «Зенита» — «Анжи»…

Три очка добыты, но феерии вроде 5:1 со «Спартаком» не случилось. «Зенит» не изумил великолепной игрой ни болельщиков, ни, наверное, руководство — к слову, президент клуба Сергей Фурсенко и заместители спортивного директора Вячеслав Малафеев и Оресте Чинквини следили за событиями на поле прямо с центральной трибуны.

Кроме того, во втором тайме «Зенит» еще и потерял из-за травмы Лунева. Вратарь снова получил повреждение и на этот раз не мог покинуть поле самостоятельно. Трибуны долго скандировали «Андрей Лунев! Андрей Лунев!».

Зенит 1:0
Первый тайм: 1:0
Анжи
14.04.2018, 16:30 Зрители: 38048 основной раунд: 26-й тур Санкт-Петербург
Главные тренеры
Роберто Манчини Вадим Скрипченко
Голы
36′ Себастьян Дриусси (А. Ерохин, Ю. Жирков) 11
Составы
39′ Игорь Смольников 19
52′ Доменико Кришито (к) 4
Миха Мевля 23
Бранислав Иванович 60
Александр Ерохин 21
Юрий Жирков 18
Леандро Паредес 5
Матиас Краневиттер 8
77′ Андрей Лунев 99
86′ Юрий Лодыгин 1
71′ Себастьян Дриусси 11
Эмилиано Ариэль Ригони 10
53′ Антон Заболотный 29
Дмитрий Полоз 7
47 Георгий Лория
3 Владимир Полуяхтов
52 Мирал Самарджич
92 Сергей Брызгалов
94 Олег Данченко
78 Михаил Бакаев
99 Хуан Эдуардо Лескано
2 Гурам Тетрашвили (к)
5 Магомед Мусалов 84′
9 Филипп Будковский
8 Арсен Хубулов 71′ 44′
88 Иван Маркелов
6 Паул Антон 64′
49 Александр Прудников
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
7 Голевые моменты 1
12 Удары (всего) 7
5 Удары в створ 1
11 Угловые 0
12 Фолы 13
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Алексей Матюнин (Москва, Россия)
Боковой судья Андрей Глот (Ярославль, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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