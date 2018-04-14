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18:47 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» победил «Анжи» и поднялся на третье место в чемпионате России

ТАСС, 14 апреля. Санкт-петербургский «Зенит» со счетом 1:0 одержал победу над махачкалинским «Анжи» в домашнем матче 26-го тура Российской футбольной премьер- лиги.

Источник: РИА "Новости"

Единственный гол на 36-й минуте встречи забил аргентинский нападающий Себастьян Дриусси.

На 75-й минуте вратарь «Зенита» Андрей Лунев получил травму и был вынужден покинуть поле в сопровождении врачей, вместо него в игру вошел Юрий Лодыгин.

Для итальянского защитника хозяев Доменико Кришито этот матч стал 150-м за команду в чемпионатах России. В предыдущий раз «Зенит» побеждал «Анжи» 7 мая 2016 года (1:0), в матче первого круга нынешнего сезона команды сыграли вничью (2:2).

В турнирной таблице «Зенит» поднялся на третье место, набрав 45 очков после 25 матчей, «Анжи» с 24 очками в 26 играх идет 14-м. Лидирует в чемпионате московский «Локомотив» (55 очков, 25 матчей), вторым идет московский «Спартак» (50 очков, 25 матчей), четвертым — ЦСКА (44 очка, 24 матча).

В следующей встрече «Зенит» 18 апреля дома сыграет с московским «Динамо», «Анжи» 21 апреля примет екатеринбургский «Урал».

Зенит 1:0
Первый тайм: 1:0
Анжи
14.04.2018, 16:30 Зрители: 38048 основной раунд: 26-й тур Санкт-Петербург
Главные тренеры
Роберто Манчини Вадим Скрипченко
Голы
36′ Себастьян Дриусси (А. Ерохин, Ю. Жирков) 11
Составы
39′ Игорь Смольников 19
52′ Доменико Кришито (к) 4
Миха Мевля 23
Бранислав Иванович 60
Александр Ерохин 21
Юрий Жирков 18
Леандро Паредес 5
Матиас Краневиттер 8
77′ Андрей Лунев 99
86′ Юрий Лодыгин 1
71′ Себастьян Дриусси 11
Эмилиано Ариэль Ригони 10
53′ Антон Заболотный 29
Дмитрий Полоз 7
47 Георгий Лория
3 Владимир Полуяхтов
52 Мирал Самарджич
92 Сергей Брызгалов
94 Олег Данченко
78 Михаил Бакаев
99 Хуан Эдуардо Лескано
2 Гурам Тетрашвили (к)
5 Магомед Мусалов 84′
9 Филипп Будковский
8 Арсен Хубулов 71′ 44′
88 Иван Маркелов
6 Паул Антон 64′
49 Александр Прудников
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
7 Голевые моменты 1
12 Удары (всего) 7
5 Удары в створ 1
11 Угловые 0
12 Фолы 13
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Алексей Матюнин (Москва, Россия)
Боковой судья Андрей Глот (Ярославль, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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