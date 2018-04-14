«Зенит» победил «Анжи» и поднялся на третье место в чемпионате России

Источник: РИА "Новости"

Единственный гол на 36-й минуте встречи забил аргентинский нападающий Себастьян Дриусси.

На 75-й минуте вратарь «Зенита» Андрей Лунев получил травму и был вынужден покинуть поле в сопровождении врачей, вместо него в игру вошел Юрий Лодыгин.

Для итальянского защитника хозяев Доменико Кришито этот матч стал 150-м за команду в чемпионатах России. В предыдущий раз «Зенит» побеждал «Анжи» 7 мая 2016 года (1:0), в матче первого круга нынешнего сезона команды сыграли вничью (2:2).

В турнирной таблице «Зенит» поднялся на третье место, набрав 45 очков после 25 матчей, «Анжи» с 24 очками в 26 играх идет 14-м. Лидирует в чемпионате московский «Локомотив» (55 очков, 25 матчей), вторым идет московский «Спартак» (50 очков, 25 матчей), четвертым — ЦСКА (44 очка, 24 матча).