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«Краснодар» — «Арсенал». Стартовые составы
Стали известны стартовые составы команд на матч 26-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Арсенал».
Стали известны стартовые составы команд на матч 26-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Арсенал».
«Краснодар»: Синицын, Гранквист, Мартынович, Рамирес, Петров, Газинский, Жоаозиньо, Перейра, Классон, Вандерсон, Смолов.
«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Хагуш, Новосельцев, Сунзу, Альварес, Берхамов, Горбатенко, Ткачев, Кангва, Дзюба.
Матч начнется в 19:00 по Москве.