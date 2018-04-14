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17:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Локомотив» стал чемпионом. Пока только Москвы

Разгромив в матче 26-го тура «Динамо» (4:0), «Локомотив» в седьмой раз в истории стал победителем символического чемпионата Москвы.

Источник: Спорт-Экспресс

Железнодорожники в дерби набрали 14 очков, тогда как все остальные команды — по пять. За второе место в последнем туре поспорят «Динамо» и «Спартак».

Красно-зеленые выигрывали зачет чемпионата Москвы шесть раз (2001, 2002, 2004, 2006, 2009 и 2013/14). (Кирилл БУРДАКОВ).

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