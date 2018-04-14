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«Локомотив» стал чемпионом. Пока только Москвы
Разгромив в матче 26-го тура «Динамо» (4:0), «Локомотив» в седьмой раз в истории стал победителем символического чемпионата Москвы.
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Разгромив в матче 26-го тура «Динамо» (4:0), «Локомотив» в седьмой раз в истории стал победителем символического чемпионата Москвы.
Железнодорожники в дерби набрали 14 очков, тогда как все остальные команды — по пять. За второе место в последнем туре поспорят «Динамо» и «Спартак».