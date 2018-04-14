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17:36 (мск), источник: Советский спорт

Юрий Семин: Наверное, счет слишком крупный

После игры «Динамо» — «Локомотив» (0:4) наставник гостей Юрий Семин пришел на пресс-конференцию в очень хорошем настроении.

Источник: Советский спорт

— Матч был мощный, было много борьбы. «Динамо» сейчас играет в хороший футбол, оказывает давление на соперников. Футболисты своей игрой поблагодарили болельщиков, которых собралось очень много. Наверное, счет слишком крупный, но мы сегодня играли целеустремленно. Все сыграли на сто процентов своих возможностей.

— Какие изменения будут перед следующим матчем с «Ахматом»?
— Они, конечно, могут быть — впереди три тренировочных дня. И еще посмотрим на состояние игроков после такой жесткой игры.

— Первые два гола были забиты с одной точки. Почему сначала бил Антон Миранчук, а потом — Фарфан?
— Я поощряю инициативу на поле. Если игрок отлично чувствует себя, уверен, то пусть бьет. Это было решение трех футболистов — Алексея и Антона Миранчуков и Фарфана. Если бы Фанфан не забил, мы сказали бы ему, что это точка Антона. Но он же забил!

— Что скажете по кандидатам на пробитие пенальти?
— У нас пенальти бьют Фернандеш и Алексей Миранчук. Кто более уверен, тот и бьет. -Сегодня Фернандеса не было, поэтому к точке подошел Алексей.

— В последних матчах тепло играет Владислав Игнатьев. Если ему поступит предложение из зарубежного клуба, отпустите?
— Если игрок сам захочет, никто не сможет его удержать. Но зачем ему уезжать? «Локомотив» будет играть в еврокубках, а он наконец-то отвоевал место в основном составе.

— Довольны игрой Ари?
— Он вышел, когда исход бы ясен, и сделал то, что от него просили.

— Как покажет себя Фарфан на чемпионате мира?
— Думаю, он будет заметной фигурой. Фарфана любят российские болельщики и будут его поддерживать. А мы за него поболеем.

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