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17:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

По высшему стандарту. «Локо» переехал «Динамо» в юбилей

Лидер чемпионата не реализовал пенальти, зато дважды красиво забил со штрафных и разгромил в гостях бело-голубых, которые праздновали 95-летие.

Источник: Спорт-Экспресс

«Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Москва) — 0:4 (0:2)

Голы: Ант. Миранчук, 3 (0:1). Фарфан, 42 (0:2). Тарасов, 58 — штрафной (0:3). Ант. Миранчук, 72 (0:4).

Нереализованный пенальти: Ал. Миранчук (Локомотив М), 21 (вратарь).

«Динамо»: Шунин, Козлов (Марков, 61), Рыков, Шуньич, Рауш, Черных (Темников, 77), Цаллагов (Тетте, 46), Соу, Панченко, Ташаев, Луценко.

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев (Ротенберг, 80), Кверквелия, Чорлука, Рыбус, Фарфан (Ари, 73), Тарасов, И. Денисов, Ал. Миранчук, Ант. Миранчук, Эдер (Коломейцев, 56).

Предупреждения: И. Денисов, 29. Рыков, 41. Фарфан, 58. Шуньич, 58. Рыбус, 67. Чорлука, 69. Рауш, 76.

Судьи: ЕСЬКОВ. Еремин, Мосякин (все Москва).

14 апреля. Химки. Стадион «Арена Химки».

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Московское пролетарское спортивное общество «Динамо» было создано 18 апреля 1923 года. Значимая дата. Такие юбилеи отмечать важно и нужно. Следующие два тура бело-голубые проведут в гостях — против «Зенита» и «СКА-Хабаровска», а «Рубин» примут только 30 апреля, поэтому отпраздновать решили немного заранее.

Перед стадионом зрителей встречал военный оркестр. Огромной популярностью пользовалась у болельщиков ростовая кукла героя советского мультика в динамовской форме и с пластырем на носу. Различные конкурсы на любой вкус и возраст, угощения тоже имели место. Фанаты растянули за воротами огромный на всю трибуну баннер, который гласил, что «Динамо» Москва — гордость страны. А сама команда Дмитрия Хохлова приехала на арену в белых рубашках и строгих костюмах, в стиле ретро. Солнечная весенняя погода тоже располагала к праздничному настроению.

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Но не зря все-таки говорят, что поздравлять заранее — плохая примета. Наверное, наложилось еще и то, что в прошлом туре «Динамо» сенсационно увезло три очка со стадиона ЦСКА, поднялось на десятое место в таблице, и вообще давно не проигрывало. Пусть отрыв от зоны стыков все равно минимален, но психолочески такой рывок все равно мог сыграть негативную роль — команда немного расслабилась. И мгновенно за это поплатилась.

«Локо» забил сразу же. Не помешало лидеру ни отсутствие из-за проблем со здоровьем Фернандеша, ни спорное на взгляд со стороны решение Юрия Семина оставить в запасе Ари и отдать предпочтение малорезультативному Эдеру.

— Нынешняя ситуация — это как шесть финалов Кубка — каждая игра самая важная, — сказал Семин в предматчевом комментарии, и его команда с первых секунд бросилась доказывать, что по характеру действительно становится чемпионской. Поражение от «Амкара», которое стало шоком абсолютно для всех, словно взбодрило красно-зеленых, произвело эффект перезагрузки.

И ведь не сказать, что «Локо» владел каким-то космическим преимуществом. Не было такого. Но ощущалась в его игре статность, уверенность. В первой части сезона железнодорожники порой будто сами не верили в свое лидерство, не были до конца уверены, что это всерьез и надолго. Теперь же поверили и мчатся к золоту на полной скорости.

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Начало разгрому положил Антон Миранчук, идеально уложивший мяч в дальний угол прямым ударом со штрафного, назначенный за фол Рыкова.

Продолжить мог его брат Алексей, но плохо пробил пенальти — Шунин исправил свою же ошибку, когда зацепил перед этиму бежавшего один на один Фарфана.

Но все равно второй мяч «Локо» забил со «стандарта». Снова арбитр Еськов усмотрел нарушение в действиях Рыкова. И примерно с той же точки, что в дебюте, отличился Фарфан. На этот раз бесподобным ударом в ближний угол.

Оба гола получились шикарными по исполнению, Шунин оказался бессилен. Какие тут могут быть вопросы? Но они есть. К Еськову. Потому что с трибуны оба раза его решения назначить штрафной казались спорными.

В первый раз игрок «Локо» скорее упал сам, да и во второй Рыков разогнавшегося Антона Миранчука не сбивал. Кстати, эксперт «СЭ» Александр БОБРОВ придерживается схожей точки зрения. Более того, прежде чем убежать зарабатывать пенальти, Фарфан коснулся мяча рукой.

А что «Динамо»? Да толком ничего. Если уступая с минимальным счетом, хозяева еще создавали подобие остроты у ворот Гильерме (в первую очередь ее автором выступал Ташаев, классно нагнетавший давление на левом фланге, проникал в штрафную сам, опасно подавал и простреоивал), то второй гол заставил их окончательно загрустить и забыть о юбилее. Единственным «уловом» «Динамо» так и осталась разбитая в кровь голова Игнатьева, который продолжил играть с повязкой. К части своей доиграл он до 80-й минуты, пока не уступил место на поле Ротенбергу.

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Счет к тому моменту стал уже 0:4, и счастливые фанаты «Локо» веселились, встречая вышедшего на замену резервиста скандированием «Боря! Боря! Боря!». Забили во втором тайме Тарасов (снова после подачи со «стандарта»), который засунул мяч под футболку, обратившись таким образом к беременной супруге, и опять Антон Миранчук, использовав пас на ход от Фарфана.

Вот такой грустный юбилей «Динамо». И вот такой уверенный шаг «Локо» навстречу золотым медалям. Теперь они стали еще ближе.

Филипп ПАПЕНКОВ
из Химок

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12 января© Ньюстюб
Динамо М 0:4
Первый тайм: 0:2
Локомотив М
14.04.2018, 14:00 Зрители: 10114 основной раунд: 26-й тур Арена Химки
Главные тренеры
Дмитрий Хохлов Юрий Семин
Голы
60 Антон Миранчук 3′
8 Джефферсон Фарфан 42′
23 Дмитрий Тарасов (Ал. Миранчук) 58′
60 Антон Миранчук (Д. Фарфан) 72′
Нереализованные пенальти
59 Ал. Миранчук 21′
Составы
Антон Шунин (к) 1
75′ Константин Рауш 34
41′ Владимир Рыков 4
58′ Тони Шуньич 44
Александр Ташаев 88
Кирилл Панченко 8
Евгений Луценко 48
Самба Соу 27
61′ Алексей Козлов 25
Евгений Марков 7
77′ Федор Черных 13
Иван Темников 11
46′ Ибрагим Цаллагов 15
Абдул Азиз Тетте 5
1 Маринату Алвим Гильерме
31 Мачей Рыбус 67′
14 Ведран Чорлука 69′
33 Соломон Кверквелия
60 Антон Миранчук
59 Алексей Миранчук
23 Дмитрий Тарасов
27 Игорь Денисов 29′
20 Владислав Игнатьев 80′
28 Борис Ротенберг
8 Джефферсон Фарфан 73′ 58′
9 Арикленес да Силва Ари
24 Эдер 56′
18 Александр Коломейцев
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 6
5 Удары (всего) 8
3 Удары в створ 5
6 Угловые 1
12 Фолы 16
Судьи
Главный судья Алексей Еськов (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Боковой судья Николай Еремин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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