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15:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Дубль Антона Миранчука помог «Локомотиву» разгромить «Динамо»

В матче 26-го тура российской Премьер-Лиги «Динамо» принимало на своём поле «Локомотив».

Источник: РИА "Новости"

Встреча проходила на стадионе «Арена Химки» и завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:0.

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В составе победителей дубль оформил Антон Миранчук, а ещё по голу на свой счёт записали Джефферсон Фарфан и Дмитрий Тарасов. На 21-й минуте Алексей Миранчук не смог реализовать пенальти. Таким образом, «Динамо» прервало свою серию из шести матчей без поражений (четыре победы и две ничьи), а «Локомотив» одержал вторую подряд победу в РФПЛ.

«Локомотив» (55 очков) лидирует в турнирной таблице РФПЛ, «Динамо» (30) располагается на 11-й строчке.

Динамо М 0:4
Первый тайм: 0:2
Локомотив М
14.04.2018, 14:00 основной раунд: 26-й тур Арена Химки
Главные тренеры
Дмитрий Хохлов Юрий Семин
Голы
60 Антон Миранчук 3′
8 Джефферсон Фарфан 42′
23 Дмитрий Тарасов (Ал. Миранчук) 58′
60 Антон Миранчук (Д. Фарфан) 72′
Нереализованные пенальти
59 Ал. Миранчук 21′
Составы
Антон Шунин (к) 1
76′ Константин Рауш 34
41′ Владимир Рыков 4
58′ Тони Шуньич 44
Александр Ташаев 88
Кирилл Панченко 8
Евгений Луценко 48
Самба Соу 27
61′ Алексей Козлов 25
Евгений Марков 7
77′ Федор Черных 13
Иван Темников 11
46′ Ибрагим Цаллагов 15
Абдул Азиз Тетте 5
1 Маринату Алвим Гильерме
31 Мачей Рыбус 67′
14 Ведран Чорлука 69′
33 Соломон Кверквелия
60 Антон Миранчук
59 Алексей Миранчук
23 Дмитрий Тарасов
27 Игорь Денисов 29′
20 Владислав Игнатьев 80′
28 Борис Ротенберг
8 Джефферсон Фарфан 73′ 58′
9 Арикленес да Силва Ари
24 Эдер 56′
18 Александр Коломейцев
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 6
5 Удары (всего) 8
3 Удары в створ 5
6 Угловые 1
12 Фолы 16
Судьи
Главный судья Алексей Еськов (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Боковой судья Николай Еремин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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