Дубль Антона Миранчука помог «Локомотиву» разгромить «Динамо»

В составе победителей дубль оформил Антон Миранчук, а ещё по голу на свой счёт записали Джефферсон Фарфан и Дмитрий Тарасов. На 21-й минуте Алексей Миранчук не смог реализовать пенальти. Таким образом, «Динамо» прервало свою серию из шести матчей без поражений (четыре победы и две ничьи), а «Локомотив» одержал вторую подряд победу в РФПЛ.