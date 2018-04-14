Отрывок из книги телекомментатора Георгия Черданцева "Истории чемпионатов мира" о самом успешном чемпионате мира для сборной СССР.
Дубль Антона Миранчука помог «Локомотиву» разгромить «Динамо»
В матче 26-го тура российской
В матче 26-го тура российской
Встреча проходила на стадионе «Арена Химки» и завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:0.
В составе победителей дубль оформил Антон Миранчук, а ещё по голу на свой счёт записали Джефферсон Фарфан и Дмитрий Тарасов. На 21-й минуте Алексей Миранчук не смог реализовать пенальти. Таким образом, «Динамо» прервало свою серию из шести матчей без поражений (четыре победы и две ничьи), а «Локомотив» одержал вторую подряд победу в РФПЛ.
«Локомотив» (55 очков) лидирует в турнирной таблице РФПЛ, «Динамо» (30) располагается на 11-й строчке.
|Динамо М
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0:4
Первый тайм: 0:2
|Локомотив М
|Дмитрий Хохлов
|Юрий Семин
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|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|6
|5
|Удары (всего)
|8
|3
|Удары в створ
|5
|6
|Угловые
|1
|12
|Фолы
|16
|Главный судья
|Алексей Еськов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Николай Еремин (Москва, Россия)