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Заболотный и Дриусси — в основе «Зенита» на матч с «Анжи», Ригони — в запасе
Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Анжи» на матч 26-го тура российской
Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Анжи» на матч 26-го тура российской
В нападении у «Зенита» с первых минут сыграют Антон Заболотный и Себастьян Дриусси, а полузащитники Далер Кузяев и Эмилиано Ригони остались в запасе.
«Зенит»: Лунёв, Иванович, Смольников, Кришито, Мевля, Жирков, Краневиттер, Ерохин, Паредес, Дриусси, Заболотный.
«Анжи»: Лория, Полуяхтов, Мусалов, Тетрашвили, Самарджич, Бакаев, Брызгалов, Хубулов, Данченко, Антон, Лескано.
Начало встречи — в 16:30 по московскому времени.