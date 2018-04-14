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15:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Заболотный и Дриусси — в основе «Зенита» на матч с «Анжи», Ригони — в запасе

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Анжи» на матч 26-го тура российской Премеьр-Лиги, который пройдёт в Санкт-Петербурге сегодня, 14 апреля.

Источник: РИА "Новости"

В нападении у «Зенита» с первых минут сыграют Антон Заболотный и Себастьян Дриусси, а полузащитники Далер Кузяев и Эмилиано Ригони остались в запасе.

«Зенит»: Лунёв, Иванович, Смольников, Кришито, Мевля, Жирков, Краневиттер, Ерохин, Паредес, Дриусси, Заболотный.

«Анжи»: Лория, Полуяхтов, Мусалов, Тетрашвили, Самарджич, Бакаев, Брызгалов, Хубулов, Данченко, Антон, Лескано.

Начало встречи — в 16:30 по московскому времени.

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