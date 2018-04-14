Бердыев разгромил Евсеева — все ближе к Европе

Источник: Спорт-Экспресс

«Рубин» все ближе к шестому месту, которое при определенных обстоятельствах клубу даст право выступить в Лиге Европы.

«Амкар» наконец-то вернулся на родной стадион «Звезда» и после двух побед подряд над «Локомотивом» и «СКА-Хабаровск» собрал на домашней арене приличную явку.

Однако продолжил серию уральцам не удалось.

Главный тренер казанцев не мог рассчитывать на травмированного Могилевца, но центрального полузащитника безболезненно заменил вернувшийся в строй Подберезкин.

Именно за счет качественного контроля мяча в средней линии гости сразу же завладели инициативой. Как обычно в последнее время, нестандартными действиями выделялся Попов, но настоящим героем тайма стал Азмун. Иранец дважды откликался на шикарные передачи Нобоа и оформил дубль всего за 14 минут. У «Амкара» до перерыва запомнился лишь удар Рязанцева, с которым справился Джанаев.

Видимо, в раздевалке хозяев состоялся жесткий разговор. На второй тайм хозяева вышли с другим настроем: взвинтили темп, стали действовать жестче, пошли моменты. Евсеев оживил игру заменами, но оборона казанцев во главе с Навасом стояла стеной.

У хозяев оставалось время для последнего штурма, но «Рубин» выстрелил двумя шикарными контратаками. Сначала Азмун упустил шанс оформить хет-трик, но спустя минуту Кузьмин превратил в гол отличную комбинацию, в которой последний пас отдал Попов.

Казанцы взяли важнейшие три очка и все ближе к шестому месту. Учитывая календарь, именно команда Бердыева выглядит фаворитом в борьбе за него.

ЦИФРЫ

3 мяча в последних двух матчах забил Сердар Азмун.