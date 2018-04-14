Бердыев разгромил Евсеева — все ближе к Европе
Дубль Азмуна в первом тайме предопределил крупную победу казанцев в Перми (3:0).
Дубль Азмуна в первом тайме предопределил крупную победу казанцев в Перми (3:0).
«Рубин» все ближе к шестому месту, которое при определенных обстоятельствах клубу даст право выступить в Лиге Европы.
Однако продолжил серию уральцам не удалось.
Главный тренер казанцев не мог рассчитывать на травмированного Могилевца, но центрального полузащитника безболезненно заменил вернувшийся в строй Подберезкин.
Именно за счет качественного контроля мяча в средней линии гости сразу же завладели инициативой. Как обычно в последнее время, нестандартными действиями выделялся Попов, но настоящим героем тайма стал Азмун. Иранец дважды откликался на шикарные передачи Нобоа и оформил дубль всего за 14 минут. У «Амкара» до перерыва запомнился лишь удар Рязанцева, с которым справился Джанаев.
Видимо, в раздевалке хозяев состоялся жесткий разговор. На второй тайм хозяева вышли с другим настроем: взвинтили темп, стали действовать жестче, пошли моменты. Евсеев оживил игру заменами, но оборона казанцев во главе с Навасом стояла стеной.
У хозяев оставалось время для последнего штурма, но «Рубин» выстрелил двумя шикарными контратаками. Сначала Азмун упустил шанс оформить
ЦИФРЫ
3 мяча в последних двух матчах забил Сердар Азмун.
200-й матч в составе «Рубина» провел защитник Кузьмин.
|Вадим Евсеев
|Курбан Бердыев
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|5
|4
|Удары (всего)
|8
|3
|Удары в створ
|7
|5
|Угловые
|6
|15
|Фолы
|15
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Игорь Федотов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Жвакин (Ленинградская область, Россия)