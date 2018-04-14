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14:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Бердыев разгромил Евсеева — все ближе к Европе

Дубль Азмуна в первом тайме предопределил крупную победу казанцев в Перми (3:0).

Источник: Спорт-Экспресс

«Рубин» все ближе к шестому месту, которое при определенных обстоятельствах клубу даст право выступить в Лиге Европы.

«Амкар» наконец-то вернулся на родной стадион «Звезда» и после двух побед подряд над «Локомотивом» и «СКА-Хабаровск» собрал на домашней арене приличную явку.

Однако продолжил серию уральцам не удалось.

Главный тренер казанцев не мог рассчитывать на травмированного Могилевца, но центрального полузащитника безболезненно заменил вернувшийся в строй Подберезкин.

Во время загрузки произошла ошибка.

Именно за счет качественного контроля мяча в средней линии гости сразу же завладели инициативой. Как обычно в последнее время, нестандартными действиями выделялся Попов, но настоящим героем тайма стал Азмун. Иранец дважды откликался на шикарные передачи Нобоа и оформил дубль всего за 14 минут. У «Амкара» до перерыва запомнился лишь удар Рязанцева, с которым справился Джанаев.

Видимо, в раздевалке хозяев состоялся жесткий разговор. На второй тайм хозяева вышли с другим настроем: взвинтили темп, стали действовать жестче, пошли моменты. Евсеев оживил игру заменами, но оборона казанцев во главе с Навасом стояла стеной.

Во время загрузки произошла ошибка.

У хозяев оставалось время для последнего штурма, но «Рубин» выстрелил двумя шикарными контратаками. Сначала Азмун упустил шанс оформить хет-трик, но спустя минуту Кузьмин превратил в гол отличную комбинацию, в которой последний пас отдал Попов.

Казанцы взяли важнейшие три очка и все ближе к шестому месту. Учитывая календарь, именно команда Бердыева выглядит фаворитом в борьбе за него.

ЦИФРЫ

3 мяча в последних двух матчах забил Сердар Азмун.

200-й матч в составе «Рубина» провел защитник Кузьмин.

Амкар 0:3
Первый тайм: 0:2
Рубин
14.04.2018, 11:30 Зрители: 5768 основной раунд: 26-й тур Звезда
Главные тренеры
Вадим Евсеев Курбан Бердыев
Голы
33 Сердар Азмун (К. Нобоа) 24′
33 Сердар Азмун (К. Нобоа, Е. Сорокин) 39′
2 Олег Кузьмин (И. Попов, В. Подберезкин) 77′
Составы
Артур Нигматуллин 1
Петар Занев (к) 3
Секу Конде 6
Александр Милькович 2
Брайн Оладапо Идову 19
Павел Комолов 20
24′ Фегор Огуде 8
Аарон Самуэль Оланаре 80
36′ Михаил Гащенков 17
Иван Мельников 32
59′ Саид Эззатоллахи 66
62′ Дарко Бодул 9
46′ Александр Рязанцев 91
Дмитрий Белоруков 41
35 Сослан Джанаев
30 Федор Кудряшов
2 Олег Кузьмин
44 Гонсалес Сесар Навас (к)
80 Егор Сорокин 56′
15 Игорь Коновалов
71 Ивелин Попов
66 Кристиан Нобоа
33 Сердар Азмун 45+1′
14 Владимир Гранат 90′
88 Руслан Камболов
7 Вячеслав Подберезкин 88′
96 Рифат Жемалетдинов
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 5
4 Удары (всего) 8
3 Удары в створ 7
5 Угловые 6
15 Фолы 15
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Игорь Федотов (Москва, Россия)
Боковой судья Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Дмитрий Жвакин (Ленинградская область, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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