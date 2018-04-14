«Рубин» разгромил «Амкар» в Перми, Азмун оформил дубль

Встреча проходила на стадионе «Звезда» в Перми и завершилась уверенной победой гостей со счётом 3:0.

В составе победителей дубль оформил иранский нападающий Сердар Азмун, а ещё один гол на свой счёт записал защитник Олег Кузьмин. Таким образом, казанская команда одержала вторую подряд победу в РФПЛ, продлив серию без поражений до трёх матчей.