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13:37 (мск), источник: Чемпионат.com

«Рубин» разгромил «Амкар» в Перми, Азмун оформил дубль

В матче 26-го тура российской Премьер-Лиги «Амкар» принимал на своём поле «Рубин».

Источник: РИА "Новости"

Встреча проходила на стадионе «Звезда» в Перми и завершилась уверенной победой гостей со счётом 3:0.

В составе победителей дубль оформил иранский нападающий Сердар Азмун, а ещё один гол на свой счёт записал защитник Олег Кузьмин. Таким образом, казанская команда одержала вторую подряд победу в РФПЛ, продлив серию без поражений до трёх матчей.

«Рубин» (34 очка) располагается на восьмом месте в турнирной таблице РФПЛ, «Амкар» (28) находится на 12-й строчке.

Амкар 0:3
Первый тайм: 0:2
Рубин
14.04.2018, 11:30 основной раунд: 26-й тур Звезда
Главные тренеры
Вадим Евсеев Курбан Бердыев
Голы
33 Сердар Азмун (К. Нобоа) 24′
33 Сердар Азмун (К. Нобоа, Е. Сорокин) 39′
2 Олег Кузьмин (И. Попов, В. Подберезкин) 77′
Составы
Артур Нигматуллин 1
Петар Занев (к) 3
Секу Конде 6
Александр Милькович 2
Брайн Оладапо Идову 19
Павел Комолов 20
24′ Фегор Огуде 8
Аарон Самуэль Оланаре 80
36′ Михаил Гащенков 17
Иван Мельников 32
59′ Саид Эззатоллахи 66
Дарко Бодул 9
46′ Александр Рязанцев 91
Дмитрий Белоруков 41
35 Сослан Джанаев
30 Федор Кудряшов
2 Олег Кузьмин
44 Гонсалес Сесар Навас (к)
80 Егор Сорокин 56′
15 Игорь Коновалов
71 Ивелин Попов
66 Кристиан Нобоа
33 Сердар Азмун 45+1′
14 Владимир Гранат 90′
88 Руслан Камболов
7 Вячеслав Подберезкин 88′
96 Рифат Жемалетдинов
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 5
4 Удары (всего) 8
3 Удары в створ 7
5 Угловые 6
15 Фолы 15
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Игорь Федотов (Москва, Россия)
Боковой судья Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Дмитрий Жвакин (Ленинградская область, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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