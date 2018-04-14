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«Рубин» разгромил «Амкар» в Перми, Азмун оформил дубль
В матче 26-го тура российской
В матче 26-го тура российской
Встреча проходила на стадионе «Звезда» в Перми и завершилась уверенной победой гостей со счётом 3:0.
В составе победителей дубль оформил иранский нападающий Сердар Азмун, а ещё один гол на свой счёт записал защитник Олег Кузьмин. Таким образом, казанская команда одержала вторую подряд победу в РФПЛ, продлив серию без поражений до трёх матчей.
«Рубин» (34 очка) располагается на восьмом месте в турнирной таблице РФПЛ, «Амкар» (28) находится на 12-й строчке.
|Вадим Евсеев
|Курбан Бердыев
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|5
|4
|Удары (всего)
|8
|3
|Удары в створ
|7
|5
|Угловые
|6
|15
|Фолы
|15
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Игорь Федотов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Жвакин (Ленинградская область, Россия)