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13:28 (мск), источник: Газета.Ру

Экс-тренер «Динамо» назвал причину неудач «Зенита»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин назвал причину неудач «Зенита».

Источник: РИА "Новости"

Слова эксперта приводит RT.

«Питерцы настолько мощно начали сезон, что, казалось, шансов ни у кого нет. Но неожиданно в игре команды что-то сломалось.

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Думаю, причина в том, что летом купили слишком много аргентинских футболистов, — заявил Силкин, добавив, что на таком не раз обжигались российские клубы.

«Если у тебя коллектив разбивается на коалиции — результата не жди. Между кланами будет идти противостояние, единым кулаком футболисты уже не станут.

А теперь посмотрите на тот же «Локомотив». Подбор исполнителей у железнодорожников послабее, чем у «Зенита», зато микроклимат хороший, все сражаются друг за друга. Как итог — первое место, — заключил эксперт.

По итогам 25-ти туров «Зенит» идет на пятом месте в чемпионате России по футболу.

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