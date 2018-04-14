Экс-тренер «Динамо» назвал причину неудач «Зенита»
Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин назвал причину неудач «Зенита».
Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин назвал причину неудач «Зенита».
Слова эксперта приводит RT.
«Питерцы настолько мощно начали сезон, что, казалось, шансов ни у кого нет. Но неожиданно в игре команды
Думаю, причина в том, что летом купили слишком много аргентинских футболистов, — заявил Силкин, добавив, что на таком не раз обжигались российские клубы.
«Если у тебя коллектив разбивается на коалиции — результата не жди. Между кланами будет идти противостояние, единым кулаком футболисты уже не станут.
А теперь посмотрите на тот же «Локомотив». Подбор исполнителей у железнодорожников послабее, чем у «Зенита», зато микроклимат хороший, все сражаются друг за друга. Как итог — первое место, — заключил эксперт.
По итогам 25-ти туров «Зенит» идет на пятом месте в чемпионате России по футболу.