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13:14 (мск), источник: Чемпионат.com

«Динамо» — «Локомотив»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы московских «Динамо» и «Локомотива» на матч 26-го тура российской Премьер-Лиги, который пройдёт сегодня, 14 апреля, на стадионе «Арена Химки».

Источник: РИА "Новости"

«Динамо»: Шунин, Цаллагов, Козлов, Рыков, Шуньич, Рауш, Панченко, Ташаев, Соу, Черных, Луценко.

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Чорлука, Игорь Денисов, Тарасов, Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Рыбусь, Фарфан, Эдер.

Начало встречи — в 14:00 по московскому времени.

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