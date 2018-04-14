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«Динамо» — «Локомотив»: стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы московских «Динамо» и «Локомотива» на матч 26-го тура российской
Стали известны стартовые составы московских «Динамо» и «Локомотива» на матч 26-го тура российской
«Динамо»: Шунин, Цаллагов, Козлов, Рыков, Шуньич, Рауш, Панченко, Ташаев, Соу, Черных, Луценко.
«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Чорлука, Игорь Денисов, Тарасов, Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Рыбусь, Фарфан, Эдер.
Начало встречи — в 14:00 по московскому времени.