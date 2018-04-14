Болельщики «Спартака» смогут покинуть трибуны «Екатеринбург-Арены» за 15 минут

Обычно многочисленные группы болельщиков не выпускают с гостевых трибун в течение 40−60 минут. Матч 26-го тура чемпионата России между «Уралом» и «Спартаком» пройдет в воскресенье и станет вторым тестовым для «Екатеринбург- Арены» в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года.

«35 тысяч — не такой большой объем, чтобы испытывать трудности. Первый матч показал, что чаша стадиона при посещаемости в 18 тысяч зрителей опустела за восемь минут, а через 15 минут все покинули территорию арены. Думаю, что завтра хватит 15 минут, чтобы чаша стадиона опустела полностью, включая болельщиков “Спартака”. Их не будут держать 30−40 минут, этого точно не будет», — подчеркнул Швиндт.

Заместитель губернатора сообщил, что в городе рассчитывают принять 7 тысяч спартаковских болельщиков. «По данным “Урала”, который владеет билетной программой, по состоянию на вчера болельщики “Спартака” выкупили 1,5 тысячи билетов. Не исключено, что кто-то пока не учтен. Все мероприятия мы готовим на полную заполняемость трибуны за воротами», — отметил Швиндт.