Канадка Эжени Бушар - самая красивая теннисистка планеты
«Амкар» и «Рубин» объявили стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Амкара» и «Рубина» на матч 26-го тура российской
Стали известны стартовые составы «Амкара» и «Рубина» на матч 26-го тура российской
«Амкар»: Нигматуллин, Идову, Занев, Милькович, Конде, Рязанцев, Комолов, Гащенков, Огуде, Эззатоллахи, Оланаре.
«Рубин»: Джанаев, Кузьмин, Кудряшов, Гранат, Навас, Сорокин, Нобоа, Подберёзкин, Попов, Коновалов, Азмун.
Начало встречи — в 11:30 по московскому времени.