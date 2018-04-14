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11:32 (мск), источник: Чемпионат.com

«Амкар» и «Рубин» объявили стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Амкара» и «Рубина» на матч 26-го тура российской Премьер-Лиги, который пройдёт сегодня, 14 апреля, на стадионе «Звезда» в Перми.

Источник: РИА "Новости"

«Амкар»: Нигматуллин, Идову, Занев, Милькович, Конде, Рязанцев, Комолов, Гащенков, Огуде, Эззатоллахи, Оланаре.

«Рубин»: Джанаев, Кузьмин, Кудряшов, Гранат, Навас, Сорокин, Нобоа, Подберёзкин, Попов, Коновалов, Азмун.

Начало встречи — в 11:30 по московскому времени.

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