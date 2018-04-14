Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Табаков и Муцениеце на съемках фильма «Тобол»: первые кадры
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
Екатерина Стриженова впервые стала бабушкой
Депутата лишили слишком дорогой квартиры
Как Шнуров «наследил» в истории за свои 45 лет
Текущие события
Футбол. Зарубежный
13.04
Жирона0
Бетис1
Футбол. Зарубежный
13.04
Анже1
Ницца1
Футбол. Зарубежный
13.04
Вольфсбург0
Аугсбург0
Футбол. Премьер-лига
13.04
Ахмат1
Тосно0
Футбол. Премьер-лига
11:30
Амкар
Рубин
Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо М
Локомотив М
Все события
Захарова прокомментировала исключение России из Совбеза ООН
Суд изменил приговор Улюкаеву
В России построили тягач «Вощина-1»
У Porsche Cayenne может появиться конкурент
Результаты жеребьёвки 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2017/18
Римское дерби и «Тоттенхэм» против «Ман Сити». Анонс выходных
Ирина Шейк понежилась в море в полупрозрачном купальнике
Перья и «синяки»: Ольга Бузова неудачно сменила имидж
Госдума собирается запретить американские лекарства (список)
Мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца
Что станет с ипотекой после введения санкций
В 14 регионах России могут обрушиться здания
Фоторепортажи
14На стадионе в Калининграде прошел первый тестовый матч
8«Рома» и «Ливерпуль» стали первыми полуфиналистами Лиги чемпионов
01:07 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» и «Динамо» сыграют в субботу в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Четыре матча в Перми, Химках, Санкт-Петербурге и Краснодаре пройдут в субботу в 26-м туре чемпионата России по футболу. Лидер премьер-лиги «Локомотив» сыграет с «Динамо», «Зенит» примет махачкалинский «Анжи», а «Краснодар» — тульский «Арсенал».

Источник: РИА "Новости"

В 14:00 мск на стадионе «Арена Химки» начнется столичное дерби между «Динамо» и «Локомотивом». Динамовцы в понедельник обыграли армейцев на их стадионе со счетом 2:1, и ЦСКА оказался выключенным из чемпионской гонки — отставание от «Локомотива» составляет восемь очков. Главным конкурентом «Локомотива» является «Спартак», который, сыграв на один матч больше, отстает лишь на два очка. Если «Динамо» сумеет обыграть и «Локомотив», а чемпионы страны в своем воскресном матче победят в гостях «Урал», то «Спартак» возглавит турнирную таблицу.

Читайте также
Ари: «Локомотив» извлек урок из тяжелого поражения от «Амкара»

Впрочем, право на одно поражение «Локомотив» еще имеет. Команде Юрия Семина в течение недели предстоит провести три матча — в среду «Локомотив» в перенесенной встрече 23-го тура примет «Ахмат», а в следующее воскресенье — «Уфу».

«Динамо» неудачно начало первый после возвращения в элиту сезон, однако к концу осени новый главный тренер Дмитрий Хохлов окончательно освоился в команде, и беспроигрышная серия бело-голубых составляет уже шесть матчей. Весной «Динамо» еще не уступало никому, поднявшись на 10-е место. Хотя говорить об успешном решении задачи выживания в премьер-лиге еще рано: зона переходных матчей — всего в трех очках, так что у хозяев будет достаточная турнирная мотивация.

«Локомотиву» необходимо улучшать атаку.

«Локомотив» в нынешнем году дважды проиграл в Лиге Европы испанскому «Атлетико» с общим счетом 1:8, на своем поле в формально гостевом матче уступил «Амкару» (1:2) и в целом пока не выглядит так уверенно, как осенью, когда команда Семина сделала рывок в лидеры. Опытный наставник команды после победы неделю назад над «Ростовом» (1:0) заявил, что его «Локомотив» «вернулся в чемпионскую гонку», однако удержать лидерство будет непросто. «Локомотиву» пока не хватает остроты в атаке, хотя вернулся в строй после травмы нападающий Ари.

70-летний Семин несколько лет выступал за московское «Динамо», выиграв в составе бело-голубых серебряные медали и Кубок СССР в 1970 году.

В 2005−06 годах Семин работал главным тренером «Динамо», однако был уволен посреди сезона. Его 42-летний коллега Хохлов в 2003−05 годах играл у Семина в «Локомотиве», став чемпионом России. В 2005 году Семин позвал Хохлова в «Динамо», где тот в итоге и завершил карьеру полузащитника в 2010 году, войдя в тренерский штаб команды.

Матч «Динамо» — «Локомотив» обслужит судейская бригада во главе с Алексеем Еськовым из Москвы.

В 16:30 на стадионе «Санкт-Петербург» «Зенит» примет «Анжи». Обе команды потерпели домашние поражения в предыдущем туре, подопечные Роберто Манчини уступили «Краснодару» и рискуют остаться даже без Лиги чемпионов, пусть идущий третьим ЦСКА и опережает «Зенит» всего на два очка. В четырех весенних матчах «Зенит» сумел победить лишь «Уфу».

Читайте также
Гильерме: Неважно, что говорят Адриану и Промес

«Анжи» на своем поле был разгромлен «Спартаком» (1:4), вновь неудачно сыграв в обороне, где, впрочем, отсутствовали ведущие игроки — Мирал Самарджич и Владимир Полуяхтов, которые отбыли дисквалификации и смогут сыграть в Санкт-Петербурге. «Анжи» пропустил больше всех в лиге (47 голов), однако по забитым мячам (29) махачкалинцев опережают лишь команды первой пятерки. В первом круге в Каспийске «Анжи» и «Зенит» сыграли вничью (2:2). Именно с этой октябрьской встречи началось падение команды из Санкт- Петербурга, которая после поездки в Дагестан не сумела победить в четырех матчах кряду и окончательно утратила лидерство.

Главным арбитром матча «Зенита» и «Уфы» назначен москвич Алексей Матюнин.

Смолов против Дзюбы

В 19:00 «Краснодар» начнет второй матч под руководством 34-летнего Мурада Мусаева, который после увольнения из «Ахмата» Михаила Галактионова остался самым молодым тренером премьер-лиги. Домашняя игра с «Арсеналом» должна показать, случайной ли была победа кубанцев в Санкт-Петербурге, а победа над туляками позволит «Краснодару» подняться на третье место, которое дает право летом сыграть в квалификации Лиги чемпионов.

Туляки занимают шестое место, сохраняют надежды на попадание в Лигу Европы, а весной команда Миодрага Божовича проиграла лишь «Динамо». Осенью «Арсенал» на своем поле сумел победить «Краснодар» Игоря Шалимова — 1:0, когда победный мяч забил Эванс Кангва.

В Краснодаре ожидается дуэль двух форвардов, которые в составе сборной России могут выступить на чемпионате мира. И если Артем Дзюба после перехода в «Арсенал» забил уже четыре мяча, то кубанец Федор Смолов (12 голов в чемпионате) не отличался уже четыре матча, даже уступив лидерство в споре бомбардиров Квинси Промесу из «Спартака» (13 мячей).

Матч пройдет на стадионе «Краснодар», главный арбитр — Артем Чистяков из Азова. Из-за дисквалификаций пропустят встречу ключевые игроки команд — полузащитник хозяев Павел Мамаев и защитник туляков Максим Беляев.

Читайте также
«Ахмат» выиграл, забив из офсайда

«Амкар» вернулся на «Звезду»

Субботний игровой день начнется в Перми, где сыграют «Амкар» и «Рубин». Пермяки возвращаются на домашнюю арену «Звезда», которая наконец получила разрешение на проведение матчей премьер-лиги — с «Арсеналом» (0:2) амкаровцы сыграли в Саранске, а с «Локомотивом» и вовсе в Москве. Тем не менее работу Вадима Евсеева следует признать успешной — в четырех матчах весны «Амкар» набрал семь очков, выбравшись из зоны переходных матчей.

«Рубин» Курбана Бердыева весной также прибавил, войдя в первую восьмерку. Очередная победа волжан, по сути, будет означать триумфальное завершение борьбы за выживание — «Рубин» станет претендентом на шестую строчку, которая в случае победы «Спартака» в Кубке России позволит сыграть в Лиге Европы.

«Амкар» и «Рубин» начнут матч в 11:30 мск, главный арбитр — Игорь Федотов из Москвы. Пермяки на стадионе «Звезда» не могут победить «Рубин» 10 матчей — с 2007 года.

26-й тур стартовал в пятницу, когда «Ахмат» победил «Тосно» (1:0). В воскресенье тур продолжится матчами «Урал» — «Спартак», «Уфа» — ЦСКА, «Ростов» — «СКА-Хабаровск».

В чемпионате России по футболу лидирует «Локомотив» — 52 очка (24 матча). 50 очков набрал «Спартак» (25 матчей), по 44 очка у ЦСКА (24) и «Краснодара» (25). 42 очка после 24 матчей имеет в активе «Зенит».

Локомотив М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Динамо М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 За взятку советскому хоккеисту поставили страшный диагноз
Стало известно, кто купил призовой "олимпийский" автомобиль Ковальчука
Римское дерби и «Тоттенхэм» против «Ман Сити». Анонс выходных
«Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за игрока «Зенита»
«Ак Барс» — ЦСКА: армия у стен Казани
Кто может дебютировать за сборную России на ЧМ при Воробьёве
«Ахмат» выиграл, забив из офсайда. Обзор матча с «Тосно»
Еврокубки-2017/18: лучший бомбардир Кокорин, лучший клуб — ЦСКА
Новости
Авто
ВС рассказал, когда можно ездить без ремня безопасности Верховный Суд неожиданно заступился за автолюбителя и указал, что ехать со сломанной застежкой ремня безопасности разрешается
Hi-Tech
Эксперт предупредил об опасности бесплатных VPN для обхода блокировок Бесплатные VPN, которые могут быть использованы для обхода блокировки Telegram в России, могут быть опасны.
Кино
Барановская, Ходченкова, Киркоров на премьере фильма Козловского Звезды российского шоу-бизнеса стали первыми зрителями спортивной драмы «Тренер» Данилы Козловского
Недвижимость
Работники ЖКХ случайно сожгли чужую квартиру
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций
Не от мира сего: 7 зданий, похожих на космические корабли
Леди
7 пар обуви, которые нужно купить прямо сейчас Весенне-летние обувные тренды в этом году поражают разнообразием
Дети
Екатерина Стриженова впервые стала бабушкой Старшая дочь известной телеведущей родила сына.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь