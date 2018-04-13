«Ахмат» выиграл, забив из офсайда

Источник: Спорт-Экспресс

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

Грозненцы не только поменяли главного тренера, доверив команду Игорю Ледяхову, работавшему еще вместе с Рашидом Рахимовым, но и вернулись на «Ахмат Арену».

Смена тренера ожидаемо привела к ряду перестановок в составе, в который вернулся побрившийся наголо ветеран Родолфу, а в атакующей четверке в сравнении с прошлым туром появились сразу три новых игрока — Роши, Бериша и Садаев.

Поначалу разочарованные последними неудачами трибуны реагировали на происходившее на поле без особого энтузиазма, но чем настойчивее атаковал «Ахмат», тем больше становилось эмоций. Особенно в момент удара Мохаммади, когда мяч перелетел через Юрченко, однако тосненского голкипера подстраховал Маргасов. Правда, при всей активности хозяев их многочисленным атакам не хватало завершения. Отчасти это было следствием психологических проблем, о которых говорил перед игрой Ледяхов, но стоит отдать должное и очень организованно защищавшемуся сопернику.

Даже пропущенный гол нельзя поставить игрокам «Тосно» в вину. И Дугалич, в отличие от помощника арбитра, верно оценил ситуацию и поднял руку, сигнализируя об офсайде Садаева. Можно лишь предположить: первый ассистент Березнев посчитал, что после передачи Роши в штрафную мяч отскочил от ноги защитника. Однако касание сделал Митришев, которому после ответного паса оставалось лишь переправить мяч в сетку. Этого в итоге хватило для первой победы «Ахмата» в 2018 году.

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ЦИФРЫ

3 из четырех своих голов лучший бомбардир «Ахмата» в этом сезоне Митришев забил в двух последних турах.

150-й матч в премьер-лиге провел защитник грозненцев Родолфу. 83 игры бразильца пришлись на «Локомотив» и 67 — на «Ахмат».

ЦИТАТЫ

Дмитрий ПАРФЕНОВ, главный тренер «Тосно»:

— Не хватило чуть-чуть хладнокровия в моментах, когда могли завершить свои атаки. Радует, что хотели забить. Пропущенный гол — проблема. Будем смотреть, что там произошло.

Игорь ЛЕДЯХОВ, и.о. главного тренера «Ахмата»:

— Самое главное — взяли три очка. Провели достаточно неплохой первый тайм, а во втором после гола немного подсели. Физически или психологически — в этом предстоит разобраться.