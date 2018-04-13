«Ахмат» выиграл, забив из офсайда
Стартовый матч 26-го тура принес первую победу Игорю Ледяхову — над «Тосно».
Стартовый матч 26-го тура принес первую победу Игорю Ледяхову — над «Тосно».
КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
Грозненцы не только поменяли главного тренера, доверив команду Игорю Ледяхову, работавшему еще вместе с Рашидом Рахимовым, но и вернулись на «Ахмат Арену».
Поначалу разочарованные последними неудачами трибуны реагировали на происходившее на поле без особого энтузиазма, но чем настойчивее атаковал «Ахмат», тем больше становилось эмоций. Особенно в момент удара Мохаммади, когда мяч перелетел через Юрченко, однако тосненского голкипера подстраховал Маргасов. Правда, при всей активности хозяев их многочисленным атакам не хватало завершения. Отчасти это было следствием психологических проблем, о которых говорил перед игрой Ледяхов, но стоит отдать должное и очень организованно защищавшемуся сопернику.
Даже пропущенный гол нельзя поставить игрокам «Тосно» в вину. И Дугалич, в отличие от помощника арбитра, верно оценил ситуацию и поднял руку, сигнализируя об офсайде Садаева. Можно лишь предположить: первый ассистент Березнев посчитал, что после передачи Роши в штрафную мяч отскочил от ноги защитника. Однако касание сделал Митришев, которому после ответного паса оставалось лишь переправить мяч в сетку. Этого в итоге хватило для первой победы «Ахмата» в 2018 году.
ЦИФРЫ
3 из четырех своих голов лучший бомбардир «Ахмата» в этом сезоне Митришев забил в двух последних турах.
150-й матч в
ЦИТАТЫ
Дмитрий ПАРФЕНОВ, главный тренер «Тосно»:
— Не хватило
Игорь ЛЕДЯХОВ, и.о. главного тренера «Ахмата»:
— Самое главное — взяли три очка. Провели достаточно неплохой первый тайм, а во втором после гола немного подсели. Физически или психологически — в этом предстоит разобраться.
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|Игорь Ледяхов
|Дмитрий Парфенов
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|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|0
|9
|Удары (всего)
|5
|4
|Удары в створ
|1
|2
|Угловые
|3
|12
|Фолы
|17
|4
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
|Боковой судья
|Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)