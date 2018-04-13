Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Захарова прокомментировала исключение России из Совбеза ООН
Что будет, если «закончились права»
3-летняя дочка трогательно поздравила Навку с днем рождения
10 вещей, которые вам нужно выбросить из дома прямо сейчас
Как Шнуров «наследил» в истории за свои 45 лет
Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Жирона0
Бетис1
Футбол. Зарубежный
21:45
Анже1
Ницца1
Футбол. Зарубежный
21:30
Вольфсбург0
Аугсбург0
Футбол. Премьер-лига
19:30
Ахмат1
Тосно0
Футбол. Премьер-лига
14.04
Амкар
Рубин
Футбол. Премьер-лига
14.04
Динамо М
Локомотив М
Все события
Захарова прокомментировала исключение России из Совбеза ООН
Суд изменил приговор Улюкаеву
В России построили тягач «Вощина-1»
У Porsche Cayenne может появиться конкурент
Результаты жеребьёвки 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2017/18
Римское дерби и «Тоттенхэм» против «Ман Сити». Анонс выходных
Данила Козловский вышел в свет со своей девушкой
Вера Брежнева запуталась в юбке и упала во время выступления
5 ошибок мышления, которые отравляют вам жизнь
Австралиец отпраздновал 104-летие и захотел умереть
Что станет с ипотекой после введения санкций
Квартира с готовым ремонтом: 5 аргументов «за»
Фоторепортажи
8«Рома» и «Ливерпуль» стали первыми полуфиналистами Лиги чемпионов
8Чемпионство «Баварии», три дерби и другие события выходых
22:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ахмат» выиграл, забив из офсайда

Стартовый матч 26-го тура принес первую победу Игорю Ледяхову — над «Тосно».

Источник: Спорт-Экспресс

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

Грозненцы не только поменяли главного тренера, доверив команду Игорю Ледяхову, работавшему еще вместе с Рашидом Рахимовым, но и вернулись на «Ахмат Арену».

Смена тренера ожидаемо привела к ряду перестановок в составе, в который вернулся побрившийся наголо ветеран Родолфу, а в атакующей четверке в сравнении с прошлым туром появились сразу три новых игрока — Роши, Бериша и Садаев.

Поначалу разочарованные последними неудачами трибуны реагировали на происходившее на поле без особого энтузиазма, но чем настойчивее атаковал «Ахмат», тем больше становилось эмоций. Особенно в момент удара Мохаммади, когда мяч перелетел через Юрченко, однако тосненского голкипера подстраховал Маргасов. Правда, при всей активности хозяев их многочисленным атакам не хватало завершения. Отчасти это было следствием психологических проблем, о которых говорил перед игрой Ледяхов, но стоит отдать должное и очень организованно защищавшемуся сопернику.

Даже пропущенный гол нельзя поставить игрокам «Тосно» в вину. И Дугалич, в отличие от помощника арбитра, верно оценил ситуацию и поднял руку, сигнализируя об офсайде Садаева. Можно лишь предположить: первый ассистент Березнев посчитал, что после передачи Роши в штрафную мяч отскочил от ноги защитника. Однако касание сделал Митришев, которому после ответного паса оставалось лишь переправить мяч в сетку. Этого в итоге хватило для первой победы «Ахмата» в 2018 году.

Во время загрузки произошла ошибка.

ЦИФРЫ

3 из четырех своих голов лучший бомбардир «Ахмата» в этом сезоне Митришев забил в двух последних турах.

150-й матч в премьер-лиге провел защитник грозненцев Родолфу. 83 игры бразильца пришлись на «Локомотив» и 67 — на «Ахмат».

ЦИТАТЫ

Дмитрий ПАРФЕНОВ, главный тренер «Тосно»:

— Не хватило чуть-чуть хладнокровия в моментах, когда могли завершить свои атаки. Радует, что хотели забить. Пропущенный гол — проблема. Будем смотреть, что там произошло.

Игорь ЛЕДЯХОВ, и.о. главного тренера «Ахмата»:

— Самое главное — взяли три очка. Провели достаточно неплохой первый тайм, а во втором после гола немного подсели. Физически или психологически — в этом предстоит разобраться.

​.

Ахмат 1:0
Первый тайм: 0:0
Тосно
13.04.2018, 19:30 Зрители: 12341 основной раунд: 26-й тур Ахмат Арена
Главные тренеры
Игорь Ледяхов Дмитрий Парфенов
Голы
53′ Магомед Митришев (З. Садаев) 95
Составы
Евгений Городов 16
Ризван Уциев (к) 40
Милад Мохаммади 13
85′ Вилькер Анхель 4
Андрей Семенов 15
47′ Одисе Роши 21
Олег Иванов 19
40′ Родолфу 2
58′ Бернард Бериша 77
Антон Швец 23
75′ Магомед Митришев 95
Лео Жаба 8
63′ Заур Садаев 9
Аблай Мбенг 17
16 Давид Юрченко (к)
28 Евгений Чернов
25 Андрей Буйволов 77′
26 Раде Дугалич
21 Вагиз Галиулин
88 Марко Полетанович
33 Павел Погребняк
4 Илья Жигулев
24 Тимофей Маргасов 46′ 29′
31 Александр Макаров
22 Резиуан Мирзов 82′
29 Рикарду Кавальканте Рикардинью
14 Александр Карницкий 63′
10 Георгий Мелкадзе
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 0
9 Удары (всего) 5
4 Удары в створ 1
2 Угловые 3
12 Фолы 17
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ахмат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Тосно
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Конфликт в ЦСКА
Результаты жеребьёвки 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2017/18
Римское дерби и «Тоттенхэм» против «Ман Сити». Анонс выходных
«Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за игрока «Зенита»
В Испании утверждают, что «Барселона» скоро уволит Вальверде
Кто может дебютировать за сборную России на ЧМ при Воробьёве
Еврокубки-2017/18: лучший бомбардир Кокорин, лучший клуб — ЦСКА
Новости
Авто
ВС рассказал, когда можно ездить без ремня безопасности Верховный Суд неожиданно заступился за автолюбителя и указал, что ехать со сломанной застежкой ремня безопасности разрешается
Hi-Tech
Эксперт предупредил об опасности бесплатных VPN для обхода блокировок Бесплатные VPN, которые могут быть использованы для обхода блокировки Telegram в России, могут быть опасны.
Кино
Барановская, Ходченкова, Киркоров на премьере фильма Козловского Звезды российского шоу-бизнеса стали первыми зрителями спортивной драмы «Тренер» Данилы Козловского
Недвижимость
Работники ЖКХ случайно сожгли чужую квартиру
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций
Не от мира сего: 7 зданий, похожих на космические корабли
Леди
7 пар обуви, которые нужно купить прямо сейчас Весенне-летние обувные тренды в этом году поражают разнообразием
Дети
Екатерина Стриженова впервые стала бабушкой Старшая дочь известной телеведущей родила сына.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь