«Ахмат» победил «Тосно» в матче 26-го тура чемпионата России

Единственный гол на 53-й минуте забил нападающий Магомед Митришев. «Ахмат» прервал серию из шести матчей без побед, для «Тосно» это поражение стало четвертым в пяти последних играх. Встреча первого круга между этими командами завершилась победой «Тосно» со счетом 1:0.