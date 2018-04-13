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21:42 (мск), источник: ТАСС

«Ахмат» победил «Тосно» в матче 26-го тура чемпионата России

ТАСС, 13 апреля. Грозненский «Ахмат» на своем поле со счетом 1:0 одержал победу над «Тосно» из Ленинградской области в матче 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Единственный гол на 53-й минуте забил нападающий Магомед Митришев. «Ахмат» прервал серию из шести матчей без побед, для «Тосно» это поражение стало четвертым в пяти последних играх. Встреча первого круга между этими командами завершилась победой «Тосно» со счетом 1:0.

В турнирной таблице «Ахмат» поднялся на 10-е место, набрав 30 очков после 25 игр, «Тосно» с 24 очками после 26 матчей идет 15-м. Лидирует московский «Локомотив» (52 очка, 24 матча), вторым идет московский «Спартак» (50, 25), третьим — московский ЦСКА (44, 24).

В следующем матче «Ахмат» 18 апреля на выезде сыграет с «Локомотивом», «Тосно» 22 апреля примет пермский «Амкар».

Ахмат 1:0
Первый тайм: 0:0
Тосно
13.04.2018, 19:30 Зрители: 12341 основной раунд: 26-й тур Ахмат Арена
Главные тренеры
Игорь Ледяхов Дмитрий Парфенов
Голы
53′ Магомед Митришев (З. Садаев) 95
Составы
Евгений Городов 16
Ризван Уциев (к) 40
Милад Мохаммади 13
85′ Вилькер Анхель 4
Андрей Семенов 15
47′ Одисе Роши 21
Олег Иванов 19
40′ Родолфу 2
58′ Бернард Бериша 77
Антон Швец 23
75′ Магомед Митришев 95
Лео Жаба 8
63′ Заур Садаев 9
Аблай Мбенг 17
16 Давид Юрченко (к)
28 Евгений Чернов
25 Андрей Буйволов 77′
26 Раде Дугалич
21 Вагиз Галиулин
88 Марко Полетанович
33 Павел Погребняк
4 Илья Жигулев
24 Тимофей Маргасов 46′ 29′
31 Александр Макаров
22 Резиуан Мирзов 82′
29 Рикарду Кавальканте Рикардинью
14 Александр Карницкий 63′
10 Георгий Мелкадзе
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 0
9 Удары (всего) 5
4 Удары в створ 1
2 Угловые 3
12 Фолы 17
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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