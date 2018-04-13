«Ахмат» победил «Тосно» в матче 26-го тура чемпионата России
ТАСС, 13 апреля. Грозненский «Ахмат» на своем поле со счетом 1:0 одержал победу над «Тосно» из Ленинградской области в матче 26-го тура Российской футбольной
ТАСС, 13 апреля. Грозненский «Ахмат» на своем поле со счетом 1:0 одержал победу над «Тосно» из Ленинградской области в матче 26-го тура Российской футбольной
Единственный гол на 53-й минуте забил нападающий Магомед Митришев. «Ахмат» прервал серию из шести матчей без побед, для «Тосно» это поражение стало четвертым в пяти последних играх. Встреча первого круга между этими командами завершилась победой «Тосно» со счетом 1:0.
В турнирной таблице «Ахмат» поднялся на 10-е место, набрав 30 очков после 25 игр, «Тосно» с 24 очками после 26 матчей идет 15-м. Лидирует московский «Локомотив» (52 очка, 24 матча), вторым идет московский «Спартак» (50, 25), третьим — московский ЦСКА (44, 24).
В следующем матче «Ахмат» 18 апреля на выезде сыграет с «Локомотивом», «Тосно» 22 апреля примет пермский «Амкар».
|Игорь Ледяхов
|Дмитрий Парфенов
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|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|0
|9
|Удары (всего)
|5
|4
|Удары в створ
|1
|2
|Угловые
|3
|12
|Фолы
|17
|4
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
|Боковой судья
|Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)