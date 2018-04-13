Гильерме: Неважно, что говорят Адриану и Промес

Источник: Спорт-Экспресс

«ПОНИМАЛИ, ЧТО “РОСТОВ” НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОБЕЖДАТЬ»

— После поражения от «Амкара» все заговорили о давлении на «Локомотив». Чувствовали, что «Ростов» нужно побеждать любой ценой?

— Мы еще до «Ростова» понимали, что теперь каждая игра как финал. И после поражения от «Амкара» собрались командой и договорились: «Ростов» обязательно нужно обыграть. Конечно, давление есть, но не извне. Мы сами прекрасно понимаем, как необходимо набирать очки.

— После «Амкара» звучали мнения, что «Локомотив» расслабился, так как не нужно было лететь в Пермь, и выездной матч проводится на домашнем стадионе. Так ли это?

— Мы узнали, что сыграем в Москве, и — допускаю — в подсознании промелькнуло что-то расслабляющее. Не нужно никуда лететь, вместо синтетики отличное поле. Мы жестко поплатились за неважное качество игры с «Амкаром». Если бы сыграли как против «Ростова», результат был бы совершенно другим.

— Перед «Ростовом» вспомнился 2014 год, когда команда точно так же боролась за титул, но поражение не позволило претендовать на золото. Вы об этом не думали?

— Нет, все-таки это было четыре года назад. Да и «Ростов» был сильнее, чем сейчас. И играли мы в гостях, где всегда трудно победить. Сейчас совсем другая история. Наша команда на этот раз едина и сконцентрирована на том, что нужно сделать. Поэтому не думал, что такое, как в 2014 году, может случиться снова.

— «Локо» мог забить «Ростову» больше одного гола? Соперник же очень слабо сыграл.

— Могли, конечно. «Ростов» почти не создавал опасных моментов у моих ворот. Хорошо было бы победить с крупным счетом. Но с такими закрытыми командами, которые выставляют по пять защитников, трудно играть.

«ДЛЯ “ДИНАМО” ОЧЕНЬ ВАЖЕН ПАНЧЕНКО»

— После поражений «Зенита» и ЦСКА можем говорить, что вашим главным конкурентом является «Спартак»?

— Без сомнения. Сколько он уже не проигрывает? Я так и думал, что это произойдет. У «Спартака» очень хороший состав. Это наш основной соперник в борьбе за титул. Но сейчас главное не суетиться, а спокойно идти от игры к игре.

— Луиз Адриану считает, что «Спартак» перехватил инициативу в борьбе за титул. Что скажете?

— Понять можно, команда уверена в себе после нескольких побед подряд. Но мы не особенно беспокоимся о соперниках. Ведь «Локо» ни от кого не зависит. Какая разница, что говорит Адриану, Промес и так далее. Это неважно. Так мы только потеряем концентрацию, а сейчас главное хорошо играть.

— Какая из оставшихся встреч будет самой трудной?

— Конечно, люди говорят, что будет тяжело с «Зенитом» или «Краснодаром». Но я думаю, все матчи будут примерно одинаково трудными.

— Но согласны, что у «Спартака» календарь полегче?

— В теории да, так как он не встречается с топ-клубами. Играет только с командами за пределами первой шестерки. Но легких соперников нет. Никто ведь не ожидал, что «Динамо» обыграет ЦСКА, так? И никто не ждал, что мы проиграем «Амкару» дома.

— Раз заговорили о «Динамо» — во втором круге эта команда стала сильнее?

— «Динамо» точно чувствует себя увереннее, особенно после победы над ЦСКА. К тому же вернулся Панченко. На мой взгляд, он классный форвард, и он очень важен для «Динамо». Так что эта игра будет сильно отличаться от той, что была в первом круге.

— Фернандеш называл тот матч лучшим в осенней части чемпионата.

— Я бы сказал, один из лучших. Все-таки нельзя забывать о победе над «Зенитом». В тот момент сыграли несколько качественных матчей.

«ИГНАТЬЕВ КАК ДАНИ АЛВЕС — МНОГО АТАКУЕТ»

— «Динамо», как и «Ростов», играет в пять защитников. «Локо» тяжело атаковать при такой схеме?

— Да, но мы потихоньку находим решение проблемы, понимаем, как бороться с такими соперниками. Но ведь «Динамо» играет дома, возможно, тренер выберет другую тактику. Посмотрим, что нам скажет Юрий Семин. Он знает, как справиться с соперником.

— И каково решение проблемы? Как играть против пяти защитников?

— Главное, не давать им проводить контратаки. Это то, что случилось с нами в матче с «Амкаром». Это самый главный фактор.

— Игнатьев сейчас набрал такую форму, что очень напоминает бразильцев Марселу и Дани Алвеса, которые в сборной не только помогают на флангах, но и смещаются в центр поля, где организовывают атаки.