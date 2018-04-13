«Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за Паредеса

«Сейчас я сконцентрирован на выступлении в чемпионате России, но пока не знаю, что произойдет дальше, — сказал Паредес. — Важно знать, что такие клубы, как «Юве и «Реал», хотят заключить со мной контракт, но нужно сосредоточиться на своих задачах. Я приму решение о моем будущем после чемпионата мира, но будет трудно выбрать между «Ювентусом» и «Реалом». Нужно рассмотреть все предложения и принять наилучшее решение».