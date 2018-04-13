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19:17 (мск), источник: Р-Спорт

«Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за Паредеса

«Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за полузащитника санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Леандро Паредеса, сообщает Sports Illustrated со ссылкой на итальянские СМИ.

Источник: Reuters

Как отмечается в материале, на 23-летнего аргентинского хавбека претендуют также мадридский «Реал» и туринский «Ювентус».

«Сейчас я сконцентрирован на выступлении в чемпионате России, но пока не знаю, что произойдет дальше, — сказал Паредес. — Важно знать, что такие клубы, как «Юве и «Реал», хотят заключить со мной контракт, но нужно сосредоточиться на своих задачах. Я приму решение о моем будущем после чемпионата мира, но будет трудно выбрать между «Ювентусом» и «Реалом». Нужно рассмотреть все предложения и принять наилучшее решение».

Аргентинец перешел в «Зенит» из итальянской «Ромы» летом прошлого года за 23 миллиона евро, подписав четырехлетний контракт. В текущем сезоне футболист провел 33 матча за «сине-бело-голубых» во всех турнирах, забил пять голов.

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