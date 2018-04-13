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19:13 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ахмат» и «Тосно» объявили стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Тосно» на матч 26-го тура российской Премьер-Лиги, который пройдёт сегодня, 13 апреля, на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Семёнов, Мохаммади, Анхель, Иванов, Бериша, Роши, Садаев, Митришев.

«Тосно»: Юрченко, Буйволов, Чернов, Маргасов, Дугалич, Галиулин, Мирзов, Жигулёв, Карницкий, Полетанович, Погребняк.

Начало встречи — в 19:30 по московскому времени.

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