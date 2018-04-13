Канадка Эжени Бушар - самая красивая теннисистка планеты
«Ахмат» и «Тосно» объявили стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Тосно» на матч 26-го тура российской
Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Тосно» на матч 26-го тура российской
«Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Семёнов, Мохаммади, Анхель, Иванов, Бериша, Роши, Садаев, Митришев.
«Тосно»: Юрченко, Буйволов, Чернов, Маргасов, Дугалич, Галиулин, Мирзов, Жигулёв, Карницкий, Полетанович, Погребняк.
Начало встречи — в 19:30 по московскому времени.