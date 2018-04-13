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14:08 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Вратарь «Зенита» поработал в маршрутном такси

Андрей Лунев, голкипер «Зенита», в рамках проекта «Давай-давай!» поработал в петербургской маршрутке.

По условиям акции на лечение Вики Сенцовой нужно было собрать 527 тысяч рублей. За один день на благотворительный проект было собрано 1,16 млн рублей, остальные средства будут направлены в адрес подопечных «Русфонда».

Во время загрузки произошла ошибка.

12 апреля после утренней тренировки маршрутка «Третьего парка» с Андреем Луневым забрала победителей у метро «Чкаловская» и проехала с ними до стадиона «Санкт-Петербург» и обратно. Во время поездки вратарь ответил на вопросы пассажиров и вручил участникам акции билеты на ближайший домашний матч команды против «Анжи» 14 апреля.

«Конечно, желаю Вике здоровья, чтобы она получала удовольствие от жизни, всегда была счастливой. Впереди у нее большая жизнь. А здоровье — это самое главное. Если у тебя есть возможность помогать, надо ею пользоваться. Неправильно оставаться в стороне. Единственное, я не очень люблю публичность, но не принять участия в этой акции я не мог, тем более это помощь маленькому ребенку», — рассказал Лунев.

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