Вратарь «Зенита» поработал в маршрутном такси

12 апреля после утренней тренировки маршрутка «Третьего парка» с Андреем Луневым забрала победителей у метро «Чкаловская» и проехала с ними до стадиона «Санкт-Петербург» и обратно. Во время поездки вратарь ответил на вопросы пассажиров и вручил участникам акции билеты на ближайший домашний матч команды против «Анжи» 14 апреля.



«Конечно, желаю Вике здоровья, чтобы она получала удовольствие от жизни, всегда была счастливой. Впереди у нее большая жизнь. А здоровье — это самое главное. Если у тебя есть возможность помогать, надо ею пользоваться. Неправильно оставаться в стороне. Единственное, я не очень люблю публичность, но не принять участия в этой акции я не мог, тем более это помощь маленькому ребенку», — рассказал Лунев.