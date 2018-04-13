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Кокорин восстанавливается от травмы в бассейне (фото)
«Зенит» показал, как форвард Александр Кокорин тренируется после операции.
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«Зенит» показал, как форвард Александр Кокорин тренируется после операции.
Кокорин получил травму колена (разрыв крестообразных связок) в матче с «Лейпцигом» 15 марта.
16 марта игроку сделали операцию, срок восстановления составит 4−5 месяцев.