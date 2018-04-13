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13:52 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Кокорин восстанавливается от травмы в бассейне (фото)

«Зенит» показал, как форвард Александр Кокорин тренируется после операции.

Кокорин получил травму колена (разрыв крестообразных связок) в матче с «Лейпцигом» 15 марта.

Во время загрузки произошла ошибка.

16 марта игроку сделали операцию, срок восстановления составит 4−5 месяцев.

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