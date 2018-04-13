Канадка Эжени Бушар - самая красивая теннисистка планеты
Игнашевич и Березуцкие намерены завершить карьеру
Нынешний сезон может стать для многолетних лидеров ЦСКА последним на профессиональном уровне.
Нынешний сезон может стать для многолетних лидеров ЦСКА последним на профессиональном уровне.
Одни из самых уважаемых игроков в российском футболе — Сергей Игнашевич, а также братья Василий и Алексей Березуцкие могут завершить карьеру по окончании нынешнего сезона. Защитники ЦСКА, которым многие уже присвоили статус легенд не только армейского клуба, но и сборной России, намерены уйти из профессионального спорта. Об этом «Известиям» рассказал источник из близкого окружения самих футболистов. Контракты игроков с ЦСКА заканчиваются в конце мая, однако руководство клуба хочет предпринять попытку удержать своих лидеров.
38-летнему Сергею Игнашевичу и 35-летним братьям Березуцким уже тяжело выступать на профессиональном уровне, отметил собеседник «Известий».
— Все трое планируют завершить карьеру грядущим летом, это их личное решение, — рассказал он. — Сергей Игнашевич активно интересуется тренерской деятельностью и готов попробовать себя на этом поприще, а братья пока намерены немного отстраниться и отдохнуть от футбола. При этом руководство ЦСКА не прочь сохранить ветеранов в команде — за это выступает и административный, и тренерский штаб. Есть большая вероятность, что футболисты останутся в структуре армейского клуба, сменив род своей деятельности.
Клуб действительно хотел бы продолжить сотрудничество с Сергеем Игнашевичем и братьями Березуцкими, подчеркнул генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев, отвечая на вопрос «Известий».
Пока я не ставил бы окончательную точку в этом вопросе. Мы общаемся, с большим уважением относимся к позиции братьев и Сережи. Ребятам можно ставить памятник при жизни за то, что они сделали для сборной России, ЦСКА и всего российского футбола. Понятно, что
из-заобъективных причин им уже тяжело восстанавливаться, где-тоэто идет в ущерб здоровью, общению с семьей и т. д.Но я надеюсь, что мы, может быть, еще все-такипоработаем вместе.
Сергей Игнашевич и братья Березуцкие являются знаковыми футболистами для всего российского футбола. Алексей Березуцкий пришел в ЦСКА еще летом 2001 года. Через год к нему присоединился и его брат Василий. Сергей Игнашевич оказался в клубе в 2004-м. Для болельщиков
Кроме того, все трое более 10 лет выступали за сборную России. В активе Сергея Игнашевича 120 игр в составе национальной команды, Василий Березуцкий принял участие в 101 матче, а его брат выходил на поле в футболке с двуглавым орлом на груди 58 раз. Именитые футболисты имеют непосредственное отношение к самому значимому достижению сборной со времен распада СССР — бронзовым медалям чемпионата Европы 2008 года. С 2016-го они приостановили карьеру в национальной команде, а весной 2018 года Станислав Черчесов заявил, что ни один из них не собирается возвращаться в состав главной команды страны. Однако многие эксперты полагали, что опытные игроки могли бы усилить сборную на домашнем чемпионате мира.
Опыт Березуцких и Игнашевича пригодился бы сборной. Не думаю, что футболисты могут отказываться от игры за свою национальную команду. Смесь опыта и молодости всегда помогает достичь хорошего результата. А у наших опытных защитников за спиной несколько крупных международных турниров и регулярная практика в еврокубках. А если речь идет о завершении профессиональной карьеры, что может быть лучше, чем сделать это на домашнем чемпионате мира. И завершить ее успешно. Об этом, наверное, может мечтать любой игрок.
Несмотря на внушительный по футбольным меркам возраст, Сергей Игнашевич и братья Березуцкие по сей день являются ключевыми игроками ЦСКА и часто выходят на поле в основном составе. Сергей Игнашевич отыграл 515 матчей за