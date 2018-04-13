Игнашевич и Березуцкие намерены завершить карьеру

Одни из самых уважаемых игроков в российском футболе — Сергей Игнашевич, а также братья Василий и Алексей Березуцкие могут завершить карьеру по окончании нынешнего сезона. Защитники ЦСКА, которым многие уже присвоили статус легенд не только армейского клуба, но и сборной России, намерены уйти из профессионального спорта. Об этом «Известиям» рассказал источник из близкого окружения самих футболистов. Контракты игроков с ЦСКА заканчиваются в конце мая, однако руководство клуба хочет предпринять попытку удержать своих лидеров.

38-летнему Сергею Игнашевичу и 35-летним братьям Березуцким уже тяжело выступать на профессиональном уровне, отметил собеседник «Известий».

— Все трое планируют завершить карьеру грядущим летом, это их личное решение, — рассказал он. — Сергей Игнашевич активно интересуется тренерской деятельностью и готов попробовать себя на этом поприще, а братья пока намерены немного отстраниться и отдохнуть от футбола. При этом руководство ЦСКА не прочь сохранить ветеранов в команде — за это выступает и административный, и тренерский штаб. Есть большая вероятность, что футболисты останутся в структуре армейского клуба, сменив род своей деятельности.

Клуб действительно хотел бы продолжить сотрудничество с Сергеем Игнашевичем и братьями Березуцкими, подчеркнул генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев, отвечая на вопрос «Известий».

Пока я не ставил бы окончательную точку в этом вопросе. Мы общаемся, с большим уважением относимся к позиции братьев и Сережи. Ребятам можно ставить памятник при жизни за то, что они сделали для сборной России, ЦСКА и всего российского футбола. Понятно, что из-за объективных причин им уже тяжело восстанавливаться, где-то это идет в ущерб здоровью, общению с семьей и т. д. Но я надеюсь, что мы, может быть, еще все-таки поработаем вместе.

Сергей Игнашевич и братья Березуцкие являются знаковыми футболистами для всего российского футбола. Алексей Березуцкий пришел в ЦСКА еще летом 2001 года. Через год к нему присоединился и его брат Василий. Сергей Игнашевич оказался в клубе в 2004-м. Для болельщиков красно-синих эта тройка является символом и главным оплотом обороны армейского клуба. У каждого из них в активе шесть чемпионских титулов России (один из них Игнашевич взял еще в составе «Локомотива»), а также многочисленные победы в Кубках и Суперкубках страны. Игроки внесли свой вклад и в завоевание ЦСКА Кубка УЕФА в 2005 году. Этот трофей стал первым в истории российского футбола на европейской арене.

Кроме того, все трое более 10 лет выступали за сборную России. В активе Сергея Игнашевича 120 игр в составе национальной команды, Василий Березуцкий принял участие в 101 матче, а его брат выходил на поле в футболке с двуглавым орлом на груди 58 раз. Именитые футболисты имеют непосредственное отношение к самому значимому достижению сборной со времен распада СССР — бронзовым медалям чемпионата Европы 2008 года. С 2016-го они приостановили карьеру в национальной команде, а весной 2018 года Станислав Черчесов заявил, что ни один из них не собирается возвращаться в состав главной команды страны. Однако многие эксперты полагали, что опытные игроки могли бы усилить сборную на домашнем чемпионате мира.

Опыт Березуцких и Игнашевича пригодился бы сборной. Не думаю, что футболисты могут отказываться от игры за свою национальную команду. Смесь опыта и молодости всегда помогает достичь хорошего результата. А у наших опытных защитников за спиной несколько крупных международных турниров и регулярная практика в еврокубках. А если речь идет о завершении профессиональной карьеры, что может быть лучше, чем сделать это на домашнем чемпионате мира. И завершить ее успешно. Об этом, наверное, может мечтать любой игрок. Валерий Газзаев