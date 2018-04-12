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14:12 (мск), источник: Р-Спорт

Источник: футболистам «Тосно» сообщили, что денег в клубе нет

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Руководство футбольного клуба «Тосно» из Ленинградской области уведомило игроков о том, что денег в клубе нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Источник: РИА "Новости"

Ранее палата по разрешению споров Российского футбольного союза запретила «Тосно» регистрировать новых игроков из-за долгов. После 25 матчей «Тосно» с 24 очками занимает пятнадцатое место в турнирной таблице РФПЛ.

«В “Тосно” на днях провели собрание с футболистами, на котором (генеральный директор клуба) Вячеслав Матюшенко сказал, что денег в клубе нет. Рассчитывали на помощь губернатора, но встретиться с ним не получается», — сказал собеседник агентства.

РИА Новости в данный момент не располагает комментарием пресс-службы губернатора Ленинградской области.

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