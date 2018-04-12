Тренера ФК «Краснодар» Мусаева оштрафовали за поведение в матче с «Зенитом»

Источник: Кубань 24

Решение вынесли по итогам заседания КДК РФС, которое прошло 11 апреля в Доме футбола в Москве.

Мусаева оштрафовали на 10 тыс. рублей за выход за границы технической зоны во время игры. Еще 20 тыс. рублей наставник «Краснодара» заплатит за то, что выбежал на поле, сообщает РБК.