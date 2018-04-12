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09:58 (мск), источник: Кубань 24

Тренера ФК «Краснодар» Мусаева оштрафовали за поведение в матче с «Зенитом»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал и. о. главного тренера горожан на 30 тыс. рублей.

Источник: Кубань 24

Решение вынесли по итогам заседания КДК РФС, которое прошло 11 апреля в Доме футбола в Москве.

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Мусаева оштрафовали на 10 тыс. рублей за выход за границы технической зоны во время игры. Еще 20 тыс. рублей наставник «Краснодара» заплатит за то, что выбежал на поле, сообщает РБК.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Мурад Мусаев был официально назначен на должность исполняющего обязанности главного тренера основной команды ФК «Краснодар» 3 апреля. В первом матче под руководством 34-летнего специалиста «быки» одержали гостевую победу над «Зенитом» со счетом 2:1.

Зенит 1:2
Первый тайм: 1:1
Краснодар
7.04.2018, 16:30 Зрители: 47306 основной раунд: 25-й тур Санкт-Петербург
Главные тренеры
Роберто Манчини Мурад Мусаев
Голы
33′ Александр Ерохин (С. Дриусси) 21
18 Олег Шатов (В. Классон, М. Перейра) 22′
16 Виктор Классон (Ф. Смолов, Вандерсон Масиэл) 88′
Составы
Андрей Лунев 99
Игорь Смольников (к) 19
Юрий Жирков 18
85′ Миха Мевля 23
Бранислав Иванович 60
63′ Леандро Паредес 5
Александр Ерохин 21
Себастьян Дриусси 11
57′ Антон Заболотный 29
Андрей Панюков 33
82′ Эмилиано Ариэль Ригони 10
Дмитрий Полоз 7
72′ Магомед Оздоев 27
Далер Кузяев 14
88 Андрей Синицын
98 Сергей Петров
12 Кристиан Рамирес
4 Александр Мартынович
6 Андреас Гранквист (к)
10 Федор Смолов 90+1′
8 Юрий Газинский
16 Виктор Классон
17 Павел Мамаев 86′ 82′
22 Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
18 Олег Шатов 79′
30 Роман Шишкин
33 Маурисио Перейра 71′
7 Вандерсон Масиэл
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 3
17 Удары (всего) 10
6 Удары в створ 4
1 Штанги, перекладины 0
10 Угловые 4
12 Фолы 14
0 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
Боковой судья Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Сафьян (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Зенит
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