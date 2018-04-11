РФПЛ изменила время начала матча ЦСКА — «Амкар» на 20:30 мск

Изначально встреча была запланирована на 19:30 мск, однако в этот же день в Москве состоятся еще два футбольных матча. В перенесенной игре 23-го тура чемпионата России «Локомотив» примет грозненский «Ахмат», а в полуфинале Кубка России «Спартак» сыграет с «Тосно» из Ленинградской области.

«По просьбе органов внутренних дел города Москвы в связи с одновременным проведением 18 апреля 2018 года четырех массовых спортивных мероприятий — трех футбольных и одного хоккейного матча — по согласованию с клубами премьер- лиги принято решение об изменении времени начала игр: полуфинал розыгрыша Кубка России “Спартак” — “Тосно” в 18:30; матч 23-го тура чемпионата России “Локомотив” — “Ахмат” в 19:30; матч 23-го тура чемпионата России ЦСКА — “Амкар” в 20:30», — говорится в сообщении.