Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: После разговора с Путиным Меркель сделала резкие заявления
В России построили тягач «Вощина-1»
Беременная Светлана Лобода снялась для модного глянца
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
Наташа Королева перестаралась с пестрым нарядом
Текущие события
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Ротор-Волгоград0
Авангард К0
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Тамбов1
Химки0
Футбол. Первый дивизион
21:00
Балтика
Крылья Советов
Футбол. Еврокубки
21:45
Бавария
Севилья
Футбол. Еврокубки
21:45
Реал
Ювентус
Футбол. Первый дивизион
18:00
Факел0
Кубань2
Футбол. Первый дивизион
17:00
Тюмень1
Динамо СПб1
Футбол. Первый дивизион
17:00
Зенит-21
Луч-Энергия2
Футбол. Первый дивизион
16:00
Оренбург3
Волгарь0
Футбол. Первый дивизион
15:00
Сибирь3
Шинник0
Футбол. Первый дивизион
15:00
Спартак-22
Томь1
Футбол. Первый дивизион
15:00
Енисей1
Олимпиец0
Все события
После разговора с Путиным Меркель сделала резкие заявления
Маккейн обвинил Трампа в химатаке в Сирии
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Огромный внедорожник Kia: новые подробности
За главой мирового биатлона пришла полиция. Опасно ли это для РФ
Олег Знарок: Я сам еще ничего не знаю
Анна Семенович позирует в неглиже и с полотенцем на голове
Анастасия Волочкова сделала себе платье из одеяла
Мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
В России нашли самый дорогой дом
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
Фоторепортажи
21Головин забил красиво, а Рэмси — еще лучше
20«Ростов» Карпина едва не устроил потасовку в Черкизове
19:35 (мск), источник: ТАСС

РФПЛ изменила время начала матча ЦСКА — «Амкар» на 20:30 мск

ТАСС, 11 апреля. Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) изменила время начала перенесенного матча 23-го тура чемпионата России между московским ЦСКА и пермским «Амкаром», который пройдет 18 апреля, на 20:30 мск. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Читайте также
Маркин: Матчи ЦСКА и «Спартака» 18 апреля должны быть разведены по времени

Изначально встреча была запланирована на 19:30 мск, однако в этот же день в Москве состоятся еще два футбольных матча. В перенесенной игре 23-го тура чемпионата России «Локомотив» примет грозненский «Ахмат», а в полуфинале Кубка России «Спартак» сыграет с «Тосно» из Ленинградской области.

«По просьбе органов внутренних дел города Москвы в связи с одновременным проведением 18 апреля 2018 года четырех массовых спортивных мероприятий — трех футбольных и одного хоккейного матча — по согласованию с клубами премьер- лиги принято решение об изменении времени начала игр: полуфинал розыгрыша Кубка России “Спартак” — “Тосно” в 18:30; матч 23-го тура чемпионата России “Локомотив” — “Ахмат” в 19:30; матч 23-го тура чемпионата России ЦСКА — “Амкар” в 20:30», — говорится в сообщении.

Три матча 23-го тура чемпионата России были перенесены с 18 марта на 18 апреля в связи с выборами президента РФ. Также 18 апреля в Москве состоится третий матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги между московским ЦСКА и казанским «Ак Барсом».

Амкар
НовостиМатчиСоставСтатистика
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 За взятку советскому хоккеисту поставили страшный диагноз
Стало известно, кто купил призовой "олимпийский" автомобиль Ковальчука
За главой мирового биатлона пришла полиция. Опасно ли это для РФ
Олег Знарок: Я сам еще ничего не знаю
Овечкин и Малкин ждут: Ковальчук едет в НХЛ
Матч Кубка России между «Спартаком» и «Тосно» начнется раньше
СМИ: Капитан «Зенита» по окончании сезона вернется в «Дженоа»
Financial Times: УЕФА может отстранить «ПСЖ» от Лиги чемпионов
Кононов: Остановить Салаха способен любой игрок сборной России
Новости
Авто
Что будет, если «закончились права» Сделайте это прямо сейчас. Немедленно. Достаньте свое водительское удостоверение и посмотрите, когда оно заканчивается
Hi-Tech
Найдена угрожающая человечеству «темная» зона Ученые обнаружили «темную» зону на ледяном щите в Гренландии.
Кино
Табаков и Муцениеце на съемках фильма «Тобол»: первые кадры Масштабный исторический проект о петровских временах по роману Алексея Иванова снял режиссер сериала «Великая»
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Почему жители Дальнего Востока хотят покинуть регион
Нотариусы будут бесплатно регистрировать недвижимость
Коммунальные платежи в России могут вырасти с 1 июля
Леди
Варнава, Джоли, Бэкхем и другие звезды, чью излишнюю худобу мы обсуждаем Знаменитости садятся на новую диету, переживают расставание с любимым и хотят соответствовать модельным параметрам, что сказывается на их фигурах
Дети
Юлия Ковальчук дала дочери редкое имя Певица долго скрывала, как назвала девочку.
Все о ремонте
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь