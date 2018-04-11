Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: После разговора с Путиным Меркель сделала резкие заявления
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
Поклонники заподозрили Елену Летучую в беременности
Нотариусы будут бесплатно регистрировать недвижимость
Мэрайя Кэри рассказала о борьбе с психическим расстройством
Текущие события
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Ротор-Волгоград0
Авангард К0
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Тамбов1
Химки0
Футбол. Первый дивизион
21:00
Балтика
Крылья Советов
Футбол. Первый дивизион
18:00
Факел0
Кубань2
Футбол. Еврокубки
21:45
Бавария
Севилья
Футбол. Еврокубки
21:45
Реал
Ювентус
Футбол. Первый дивизион
17:00
Тюмень1
Динамо СПб1
Футбол. Первый дивизион
17:00
Зенит-21
Луч-Энергия2
Футбол. Первый дивизион
16:00
Оренбург3
Волгарь0
Футбол. Первый дивизион
15:00
Сибирь3
Шинник0
Футбол. Первый дивизион
15:00
Спартак-22
Томь1
Футбол. Первый дивизион
15:00
Енисей1
Олимпиец0
Все события
Американская «разведка боем» ПВО Сирии потерпела крах - СМИ
Названа причина неудачи при перехвате ракет в САР
В России построили тягач «Вощина-1»
У Porsche Cayenne может появиться конкурент
Овечкин и Малкин ждут: Ковальчук едет в НХЛ
Матч Кубка России между «Спартаком» и «Тосно» начнется раньше
Анна Семенович позирует в неглиже и с полотенцем на голове
Анастасия Волочкова сделала себе платье из одеяла
Австралиец отпраздновал 104-летие и захотел умереть
Мужчина пострадал от того, что съел самый острый в мире перец
В России нашли самый дорогой дом
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
Фоторепортажи
21Головин забил красиво, а Рэмси — еще лучше
20«Ростов» Карпина едва не устроил потасовку в Черкизове
19:37 (мск), источник: ТАСС

Матч 29-го тура РФПЛ «Рубин» — «Уфа» перенесен с 6 на 7 мая

ТАСС, 11 апреля. Матч 29-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между казанским «Рубином» и «Уфой» перенесен с 6 на 7 мая. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Источник: РИА "Новости"

Время начала игры будет сообщено дополнительно.

Министерство спорта РФ и оргкомитет «Россия-2018» обратились к руководству РФПЛ с просьбой внести изменения в расписание матчей в связи с необходимостью проведения спортивных тестовых мероприятий на стадионах, на которых будут проведены игры чемпионата мира по футболу 2018 года.

Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.

Уфа
НовостиМатчиСоставСтатистика
Рубин
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 За взятку советскому хоккеисту поставили страшный диагноз
Стало известно, кто купил призовой "олимпийский" автомобиль Ковальчука
За главой мирового биатлона пришла полиция. Опасно ли это для РФ
Олег Знарок: Я сам еще ничего не знаю
Овечкин и Малкин ждут: Ковальчук едет в НХЛ
Матч Кубка России между «Спартаком» и «Тосно» начнется раньше
СМИ: Капитан «Зенита» по окончании сезона вернется в «Дженоа»
Financial Times: УЕФА может отстранить «ПСЖ» от Лиги чемпионов
Кононов: Остановить Салаха способен любой игрок сборной России
Новости
Авто
Что будет, если «закончились права» Сделайте это прямо сейчас. Немедленно. Достаньте свое водительское удостоверение и посмотрите, когда оно заканчивается
Hi-Tech
Найдена угрожающая человечеству «темная» зона Ученые обнаружили «темную» зону на ледяном щите в Гренландии.
Кино
Табаков и Муцениеце на съемках фильма «Тобол»: первые кадры Масштабный исторический проект о петровских временах по роману Алексея Иванова снял режиссер сериала «Великая»
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Коммунальные платежи в России могут вырасти с 1 июля
Почему жители Дальнего Востока хотят покинуть регион
Нотариусы будут бесплатно регистрировать недвижимость
Леди
Варнава, Джоли, Бэкхем и другие звезды, чью излишнюю худобу мы обсуждаем Знаменитости садятся на новую диету, переживают расставание с любимым и хотят соответствовать модельным параметрам, что сказывается на их фигурах
Дети
Юлия Ковальчук дала дочери редкое имя Певица долго скрывала, как назвала девочку.
Все о ремонте
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь