Матч 29-го тура РФПЛ «Рубин» — «Уфа» перенесен с 6 на 7 мая

Министерство спорта РФ и оргкомитет «Россия-2018» обратились к руководству РФПЛ с просьбой внести изменения в расписание матчей в связи с необходимостью проведения спортивных тестовых мероприятий на стадионах, на которых будут проведены игры чемпионата мира по футболу 2018 года.