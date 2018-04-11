Канадка Эжени Бушар - самая красивая теннисистка планеты
Матч 29-го тура РФПЛ «Рубин» — «Уфа» перенесен с 6 на 7 мая
ТАСС, 11 апреля. Матч 29-го тура Российской футбольной
ТАСС, 11 апреля. Матч 29-го тура Российской футбольной
Время начала игры будет сообщено дополнительно.
Министерство спорта РФ и оргкомитет «Россия-2018» обратились к руководству РФПЛ с просьбой внести изменения в расписание матчей в связи с необходимостью проведения спортивных тестовых мероприятий на стадионах, на которых будут проведены игры чемпионата мира по футболу 2018 года.
Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.