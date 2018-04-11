СМИ: Кришито по окончании сезона-2017/18 вернется в «Дженоа»

Отмечается, что соглашение защитника с итальянской командой будет рассчитано на пять лет. В контракте прописан пункт, согласно которому Кришито получит должность в клубе после завершения карьеры.

31-летний футболист выступает за «Зенит» с 2011 года. За это время он помог питерцам выиграть пять трофеев, в том числе два титула чемпионов России. За «Дженоа» Кришито выступал с 2007 по 2011 годы, после чего и перешел в чемпионат России.