Бывший голкипер сборной Дании и "Манчестер Юнайтед" Петер Шмейхель побывал в Казани.
СМИ: Кришито по окончании сезона-2017/18 вернется в «Дженоа»
Капитан
Капитан
Об этом сообщает Secolo XIX.
Отмечается, что соглашение защитника с итальянской командой будет рассчитано на пять лет. В контракте прописан пункт, согласно которому Кришито получит должность в клубе после завершения карьеры.
31-летний футболист выступает за «Зенит» с 2011 года. За это время он помог питерцам выиграть пять трофеев, в том числе два титула чемпионов России. За «Дженоа» Кришито выступал с 2007 по 2011 годы, после чего и перешел в чемпионат России.