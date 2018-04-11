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16:55 (мск), источник: Р-Спорт

«Динамо» (Москва) подтвердило назначение Федорова на пост гендиректора

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Московский футбольный клуб «Динамо» на своем официальном сайте подтвердил информацию о назначении Сергея Федорова на должность генерального директора.

Ранее агентство РИА Новости сообщило о назначении Федорова со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. В среду состоялось заседание совета директоров ФК «Динамо», по итогам которого было принято решение о назначении Сергея Федорова.

Федоров сменил в должности Евгения Муравьева, уволенного по инициативе работодателя. В настоящее время в ФК «Динамо» проходит внутренний аудит по результатам деятельности Муравьева, который был назначен генеральным директором футбольного клуба в октябре 2016 года.

Ранее Сергей Федоров занимал должность генерального директора в хоккейном клубе «Динамо».

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