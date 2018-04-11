«Динамо» (Москва) подтвердило назначение Федорова на пост гендиректора

Ранее агентство РИА Новости сообщило о назначении Федорова со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. В среду состоялось заседание совета директоров ФК «Динамо», по итогам которого было принято решение о назначении Сергея Федорова.

Федоров сменил в должности Евгения Муравьева, уволенного по инициативе работодателя. В настоящее время в ФК «Динамо» проходит внутренний аудит по результатам деятельности Муравьева, который был назначен генеральным директором футбольного клуба в октябре 2016 года.