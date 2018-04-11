Футболист Кабутов дисквалифицирован на шесть игр за нарушение на Заневе

Заседание КДК РФС прошло в среду в Москве. Встреча 25-го тура чемпионата России между «СКА-Хабаровском» и «Амкаром», состоявшаяся в субботу в Хабаровске, завершилась со счетом 2:0 в пользу пермяков.
Хозяева с 56-й минуты играли в меньшинстве — прямую красную карточку получил полузащитник Кабутов после нарушения на Петаре Заневе.
«Решение: за грубую игру, повлекшую травму соперника, дисквалифицировать Кабутова на шесть матчей чемпионата России по футболу. В случае если Занев в соответствии с медицинскими показаниями будет иметь возможность принимать участие в тренировках и/или матчах по истечении 15 дней с даты нанесения травмы, то дисквалификация Кабутова будет сокращена на три матча», — сказал Григорьянц журналистам.
«После матча в протоколе отсутствовала запись, что Занев получил травму, — добавил глава КДК. — Однако его самочувствие ухудшилось в последующие дни. В понедельник Занев прошел медобследование, мы получили письмо от “Амкара”, что он не сможет принять участие в следующем матче. Получили заключение от клиники, что у него серьезное повреждение голеностопного сустава, разрыв связок. Это серьезная травма. 22-го числа запросим документы о состоянии здоровья Занева. Если он тренируется или примет участие в игре, то КДК сократит дисквалификацию (Кабутова)».