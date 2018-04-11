Футболист Кабутов дисквалифицирован на шесть игр за нарушение на Заневе

Источник: РИА "Новости"

Заседание КДК РФС прошло в среду в Москве. Встреча 25-го тура чемпионата России между «СКА-Хабаровском» и «Амкаром», состоявшаяся в субботу в Хабаровске, завершилась со счетом 2:0 в пользу пермяков.

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Хозяева с 56-й минуты играли в меньшинстве — прямую красную карточку получил полузащитник Кабутов после нарушения на Петаре Заневе.

«Решение: за грубую игру, повлекшую травму соперника, дисквалифицировать Кабутова на шесть матчей чемпионата России по футболу. В случае если Занев в соответствии с медицинскими показаниями будет иметь возможность принимать участие в тренировках и/или матчах по истечении 15 дней с даты нанесения травмы, то дисквалификация Кабутова будет сокращена на три матча», — сказал Григорьянц журналистам.