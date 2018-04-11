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13:39 (мск), источник: Р-Спорт

Андрей Каряка покинул пост старшего тренера «Амкара»

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Экс-футболист сборной России по футболу Андрей Каряка покинул пост старшего тренера пермского «Амкара», сообщается на официальном сайте клуба.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что 40-летний тренер покинул клуб по собственному желанию. Каряка начал работать с «Амкаром» в январе 2015 года.

«Конечно, жаль, что мы вместе не доработаем этот тяжелейший сезон, но такова жизнь. И в тренировочном процессе, и в жизни команды Андрей играл огромную роль — его знания и готовность показать любой технический прием, неизменно позитивный настрой и склонность к анализу были несомненным капиталом «Амкара», — сказал исполнительный директор пермского клуба Денис Маслов, чьи слова приводятся на официальном сайте команды.

«Но он сам обратился в клуб с просьбой его отпустить. И мы с уважением отнеслись к его решению. Так что очень хочется пожелать ему удачи и яркого развития карьеры. Будем рады встрече с ним в любом качестве», — добавил Маслов.

В марте главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев покинул клуб, на его место был назначен Вадим Евсеев.

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