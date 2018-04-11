Андрей Каряка покинул пост старшего тренера «Амкара»
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости.
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости.
Отмечается, что 40-летний тренер покинул клуб по собственному желанию. Каряка начал работать с «Амкаром» в январе 2015 года.
«Конечно, жаль, что мы вместе не доработаем этот тяжелейший сезон, но такова жизнь. И в тренировочном процессе, и в жизни команды Андрей играл огромную роль — его знания и готовность показать любой технический прием, неизменно позитивный настрой и склонность к анализу были несомненным капиталом «Амкара», — сказал исполнительный директор пермского клуба Денис Маслов, чьи слова приводятся на официальном сайте команды.
«Но он сам обратился в клуб с просьбой его отпустить. И мы с уважением отнеслись к его решению. Так что очень хочется пожелать ему удачи и яркого развития карьеры. Будем рады встрече с ним в любом качестве», — добавил Маслов.
В марте главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев покинул клуб, на его место был назначен Вадим Евсеев.