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01:07 (мск), источник: Известия

Алексей Смертин может уйти из ФК «Динамо»

Совет директоров бело-голубых рассмотрит заявление экс-капитана сборной России об уходе с поста исполнительного директора клуба.

Источник: Известия

Сегодня в футбольном и хоккейном клубах «Динамо» пройдут заседания советов директоров, на которых может произойти ряд кадровых решений. В частности, в ФК поста исполнительного директора может лишиться Алексей Смертин. Как сообщил «Известиям» источник, знакомый с ситуацией, 42-летний функционер уже написал заявление об увольнении по собственному желанию, которое будет рассмотрено высшим руководящим органом клуба.

Сам бывший капитан сборной России отказался комментировать эту информацию, но подтвердил, что будет присутствовать на заседании.

— Не могу ничего сказать по поводу информации о своём уходе, — заявил «Известиям» Алексей Смертин. — На самом совете директоров присутствовать буду.

По словам источника «Известий», уход Алексея Смертина может стать продолжением перемен в руководстве «Динамо», начавшихся с увольнения генерального директора Евгения Муравьева в конце марта. В официальном сообщении на сайте клуб объяснил его уход заключением ряда не согласованных с советом директоров сделок с агентской компанией. Ранее в ряде СМИ появлялись сообщения, что речь шла о перечислении агентству €1,2 млн за организацию перехода в «Динамо» защитника сборной России Константина Рауша минувшей зимой.

Однако позднее председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» (основной учредитель футбольного клуба) Владимир Стржалковский заявил «Известиям», что увольнение Евгения Муравьева связано с деятельностью самого экс-генерального директора, и сообщил, что ее результаты уже изучают правоохранительные органы.

— В ряде документов по сделкам, инициированным Муравьевым, стоит подпись Смертина, — сообщил источник «Известий». — При этом Алексея Геннадьевича не обвиняют в нечистоплотности, но среди ряда руководителей бытует мнение, что он мог более осмысленно подходить к изучению документов, которые подписывает. Пока неясно, будут ли искать замену Смертину или упразднят его должность, чтобы не дублировать функции гендиректора.

В ВФСО «Динамо» отказались комментировать информацию об уходе Алексея Смертина, как и отвечать на вопрос о возможной причине его отставки. Отказался от комментариев и председатель совета директоров футбольного клуба Юрий Белкин.

Ранее ТАСС сообщал, что на место Евгения Муравьева рассматриваются две кандидатуры. Это занимающий аналогичную должность в хоккейном «Динамо» Сергей Федоров, также являющийся заместителем председателем ВФСО. В числе возможных кандидатов называется управляющий финансово-имущественным блоком общества «Динамо» Игорь Клочко, в марте сменивший на этом посту Евгения Муравьева.

Алексей Смертин начинал карьеру в клубе «Динамо» из своего родного города Барнаул (1992−1993). С 1994-го по 1997 год он был футболистом команды второй лиги «Кузбасс-УОР» (Ленинск-Кузнецк), а в высшей лиге чемпионата России дебютировал в сезоне-1998 в составе элистинского «Уралана». В том же году Алексей Смертин впервые сыграл за сборную страны в официальном матче. В конце сезона он перешёл в московский «Локомотив», в составе которого стал лучшим футболистом России 1999 года, выиграл серебро чемпионата страны, а в мае 2000 года завоевал Кубок России, через месяц перейдя во французский «Бордо». Спустя три года футболист перебрался в лондонский «Челси», которому принадлежал до 2006 года, но играл за «синих» лишь в сезоне-2004/2005, став в их составе чемпионом Англии. Перед этим розыгрышем Алексей Смертин провёл год на правах аренды в «Портсмуте», а затем — в «Чарльтоне». 2006 год игрок провёл в московском «Динамо», после чего вернулся в Англию и следующие полтора года выступал за лондонский «Фулхэм», завершив карьеру летом 2008-го.

В составе сборной России с 1998-го по 2006 год Алексей Смертин принял участие в 55 матчах, а в 2004—2005 годах был её капитаном. В ноябре 2010 года он был назначен советником президента «Локомотива» по селекционной политике, а в августе 2011 года — вице-президентом клуба по аналитической работе и спорту. Покинул ряды «железнодорожников» летом 2012 года.

С сентября 2013 года Алексей Смертин на разных должностях работал в московском «Динамо», осенью прошлого года став исполнительным директором клуба. Также с мая 2014 года он возглавляет Федерацию футбола Атлайского края.

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