Ярцеву — 70! Продолжение следует
Сегодня день рождения отмечает известный спартаковский форвард,
Сегодня день рождения отмечает известный спартаковский форвард,
Георгий ЯРЦЕВ
Родился 11 апреля 1948 года в поселке Никольское Костромской области.
Нападающий.
Воспитанник костромского футбола. Играл за костромской «Спартак» (1965 — 1967, 1975 — 1976), смоленскую Искру (1968 — 1970, 1971 — 1972), ЦСКА (1970), «Гомсельмаш» (1973 — 1974), московский «Спартак» (1977 — 1980), «Локомотив» (1981), «Москвич» (1982).
В составе «Спартака» — чемпион СССР (1979). Лучший бомбардир чемпионата СССР-1978.
За сборную СССР сыграл пять матчей.
После завершения карьеры игрока работал тренером в «Красной Пресне» (1984 — 1985), а также в «Спартаке» в штабе Олега Ивановича Романцева (1994 — 1995, 1997 — 1998). Возглавлял команды «Спартак» (1996), «Динамо» (1998 — 1999), «Ротор» (2000), «Торпедо» (2007), «Милсами» (2013 — 2014).
Со «Спартаком» становился чемпионом России (1996).
Также возглавлял сборную России, с которой пробился на чемпионат Европы-2004.
Тренер года по версии РФС (1996, 2003).
В любой профессии есть люди, одно упоминание фамилии которых заставляет уважительно снимать шляпу. Ярцев в футболе — из таких. Отчаянный, решительный, рвущийся только вперед на поле и в жизни — это про него. И как ему удается оставаться таким к моменту, когда на таксометре жизни выскочила грусноватая семерка с нулем, известно только самому Георгию Александровичу. И если надумаете спросить, как это у него получается, то в ответ услышите: «Просто надо любить свое дело и жить им!». Вот и весь секрет.
Впрочем, в этом легко убедиться, познакомившись с историями из его жизни, рассказанными соратниками по футбольным делам.
С ЛЕГКОЙ РУКИ СТАРОСТИНА И БЕСКОВА
Январским вечером 1977-го, в кабинете легендарного Николая Старостина на Красносельской, по окончании турнира спартаковских команд, состоялся следующий разговор.
— И кто же, уважаемый Константин Иванович из выступавших в манеже Сокольников футболистов, вам приглянулся на будущее? — поинтересовался патриарх у старшего тренера «Спартака».
— Прежде всего, этот шустрый и настырный нападающий из Костромы по фамилии Ярцев — ответил Бесков. — Есть у него нюх на голы.
— Похоже, что мы оба не ошиблись, — кивнул Николай Петрович. — Мне он тоже понравился. Кстати, а вы знаете, сколько ему лет?
— 29.
— А не поздновато начинать на таком уровне? — вопросительно приподнял очки Старостин.
— Конечно он не мальчишка, — согласно кивнул тренер. — Но, как на поле горит, как рвется в бой! Только с такими «Спартак» и поднимать!
Так на ближайшие четыре года была решена судьба нового бомбардира «Спартака». Это уже потом, при первой встрече, Бесков бросит новичку: «Ты ровно на десять лет опоздал в большой футбол». И вскоре забудет сказанное — Ярцев заставит, начав штамповать голы независимо от ранга соперников. А уже в следующем году новичок из Костромы и вовсе станет лучшим бомбардиром высшей лиги, куда под фанфары вернулся «Спартак».
А гнала его к чужим воротам — неутоленная жажда игры. И уже закончив, он
Именно это,
Олег РОМАНЦЕВ: «ПОЧЕМУ ЯРЦЕВ ПЕРЕСТАЛ БИТЬ ПЕНАЛЬТИ»
— Забивать Ярцев рвался всегда. Но на голы жадным не был и легкой славы бомбардира не искал. Помню, играли в Лужниках с «Зарей». Ведем — 2:0, все по плану. А тут еще судья пенальти в ворота соперника назначил. Обычно их Володя Букиевский бил. А здесь я на правах капитана поручил это сделать Ярцеву. У него в тот период
Ярцев тоже ни слова. Только второй тайм начали, Жора мяч принял, чуть влево сместился и под перекладину пробил — 3:1. И сразу ко мне: «Извини, Олег, что подвел тебя и ребят с тем пенальти».
Больше одиннадцатиметровых он не бил — из принципа. Чтобы никто не мог его упрекнуть в охоте за «легкими» голами.
Хотя, как известно, забить пенальти тоже непросто. Вскоре играли в Куйбышеве с «Крыльями Советов». При счете 4:0 в нашу пользу арбитр назначил пенальти в ворота хозяев. Бесков со скамейки крикнул: «Пусть Ярцев пробьет!». А Жора ни в какую. Упрямый был. Но, как знать, не будь он таким, вряд ли бы в тридцать лет лучшим снайпером чемпионата стал, а в тридцать один в сборную попал. Для этого не только талант надо иметь, но и характер!
Ринат ДАСАЕВ: «ЗОЛОТЫХ ГОЛОВ МАСТЕР!»
— Жору отличало еще и то, что он умел забивать «нужные» мячи. Не третий или пятый, которые уже только украшают счет, а тот, что переламывает игру. В 1979-м, в Киеве, когда наша или победа хозяев практически определяли спор за золото, Ярцев это в который раз подтвердил, — отмечает Ринат Дасаев. — Начали мы резво — уже на десятой минуте Гаврилов вратаря Роменского «наказал». Что тут началось! Киевляне на нас стеной пошли — слева атака, справа! То Хапсалис пулей по флангу пролетит, то Колотов из глубины выскочит, то Буряк в своем стиле неожиданно по моим воротам выстрелит. Раз Бережной метров с двенадцати пальнул, но я успел среагировать.
На перерыв и мы, и соперники уходили «в мыле». Было ясно: в обороне нам долго не выстоять. Поэтому Бесков со Старостиным в раздевалке призывали форвардов действовать еще острее, заставить соперника назад оглядываться. Ярцев в углу сидел. Казалось, ничего не слышал. Гетры опустил и посматривал на свои в синяках и ссадинах ноги. Но когда сигнал к выходу прозвучал, мгновенно вскочил и пулей на поле, словно опоздать боялся. А за девять минут до конца, когда динамовцы в отчаянии удвоили напор, Жора, наконец, сказал свое слово: вылетел
То был
Александр ЛЬВОВ: «ЧЕМПИОНСКИЙ СЕКРЕТ ОТ ЯРЦЕВА»
— В январе мы с Георгием Александровичем побывали в музее «Спартака». В компании
И вдруг осечка на ровном месте! В домашнем матче со скромным «Ростсельмашем» Сергея Андреева. Еще за несколько минут до конца мы безнадежно горели 0:1, и это был бы конец всем мечтам. Спас Горлукович, который вдруг решил сам пробить штрафной и положил мяч в «девятку». Ничья, и все повисает в воздухе…
В раздевалке Георгий Александрович рвал и метал, не стесняясь высказывая футболистам все, что думал по этому поводу. Гром и молнии отскакивали от стен. Тишка, Тит, Цыля опустили головы, глаза в пол. Думали — ну все, приехали… И вряд ли в тот момент,
— От тех, с кем я тогда работал, — ответил Саныч. — Ведь в нас билось одно сердце — спартаковское. Иначе не победишь!
Вот вам и чемпионский секрет от Ярцева.
ТЕПЕРЬ НОВЫЙ ОТСЧЕТ!
Сейчас Ярцев осваивает футбольную целину в Тамбове. А попутно и новую профессию — генерального директора клуба. Забот — полон рот: стадион, поле, сборы, финансы, школа. Но дело не стоит — сколотил крепкую команду, которая уже на стыковые матчи в
А почему бы и нет? Ведь это самое время начать новый отсчет.
— Если бы потребовалось, мог бы снова взять свисток и на поле? — спросил не так давно Саныча.
— Нет проблем! Пару часов для подготовки, и я на поле, — ответил он.
И хитро улыбнулся.
«Спорт-Экспресс» поздравляет своего давнего друга и постоянного эксперта с юбилеем. И желает Георгию Александровичу здоровья и новых футбольных побед!