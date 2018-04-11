Ярцеву — 70! Продолжение следует

Источник: Спорт-Экспресс

Георгий ЯРЦЕВ

Родился 11 апреля 1948 года в поселке Никольское Костромской области.

Нападающий.

Воспитанник костромского футбола. Играл за костромской «Спартак» (1965 — 1967, 1975 — 1976), смоленскую Искру (1968 — 1970, 1971 — 1972), ЦСКА (1970), «Гомсельмаш» (1973 — 1974), московский «Спартак» (1977 — 1980), «Локомотив» (1981), «Москвич» (1982).

В составе «Спартака» — чемпион СССР (1979). Лучший бомбардир чемпионата СССР-1978.

За сборную СССР сыграл пять матчей.

После завершения карьеры игрока работал тренером в «Красной Пресне» (1984 — 1985), а также в «Спартаке» в штабе Олега Ивановича Романцева (1994 — 1995, 1997 — 1998). Возглавлял команды «Спартак» (1996), «Динамо» (1998 — 1999), «Ротор» (2000), «Торпедо» (2007), «Милсами» (2013 — 2014).

Со «Спартаком» становился чемпионом России (1996).

Также возглавлял сборную России, с которой пробился на чемпионат Европы-2004.

Тренер года по версии РФС (1996, 2003).

В любой профессии есть люди, одно упоминание фамилии которых заставляет уважительно снимать шляпу. Ярцев в футболе — из таких. Отчаянный, решительный, рвущийся только вперед на поле и в жизни — это про него. И как ему удается оставаться таким к моменту, когда на таксометре жизни выскочила грусноватая семерка с нулем, известно только самому Георгию Александровичу. И если надумаете спросить, как это у него получается, то в ответ услышите: «Просто надо любить свое дело и жить им!». Вот и весь секрет.

Впрочем, в этом легко убедиться, познакомившись с историями из его жизни, рассказанными соратниками по футбольным делам.

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С ЛЕГКОЙ РУКИ СТАРОСТИНА И БЕСКОВА

Январским вечером 1977-го, в кабинете легендарного Николая Старостина на Красносельской, по окончании турнира спартаковских команд, сос­тоялся следующий разговор.

— И кто же, уважаемый Константин Иванович из выступавших в манеже Сокольников футболистов, вам приглянулся на будущее? — поинтересовался патриарх у старшего тренера «Спартака».

— Прежде всего, этот шустрый и настырный нападающий из Костромы по фамилии Ярцев — ответил Бесков. — Есть у него нюх на голы.

— Похоже, что мы оба не ошиблись, — кивнул Николай Петрович. — Мне он тоже понравился. Кстати, а вы знаете, сколько ему лет?

— 29.

— А не поздновато начинать на таком уровне? — вопросительно приподнял очки Старостин.

— Конечно он не мальчишка, — согласно кивнул тренер. — Но, как на поле горит, как рвется в бой! Только с такими «Спартак» и поднимать!

Так на ближайшие четыре года была решена судьба нового бомбардира «Спартака». Это уже потом, при первой встрече, Бесков бросит новичку: «Ты ровно на десять лет опоздал в большой футбол». И вскоре забудет сказанное — Ярцев заставит, начав штамповать голы независимо от ранга соперников. А уже в следующем году новичок из Костромы и вовсе станет лучшим бомбардиром высшей лиги, куда под фанфары вернулся «Спартак».

А гнала его к чужим воротам — неутоленная жажда игры. И уже закончив, он как-то грустно признался: «Я ведь порой ночи не спал, часы до матча считал, минуты — так в игру рвался…».

Именно это, каким-то шестым чувством и уловили спартаковский патриарх и великий тренер, открыв тридцать лет назад нашему футболу еще один яркий, запоминающийся талант.

Олег РОМАНЦЕВ: «ПОЧЕМУ ЯРЦЕВ ПЕРЕСТАЛ БИТЬ ПЕНАЛЬТИ»

— Забивать Ярцев рвался всегда. Но на голы жадным не был и легкой славы бомбардира не искал. Помню, играли в Лужниках с «Зарей». Ведем — 2:0, все по плану. А тут еще судья пенальти в ворота соперника назначил. Обычно их Володя Букиевский бил. А здесь я на правах капитана поручил это сделать Ярцеву. У него в тот период что-то прицел сбился. Вот я и решил его поддержать, — вспоминает Олег Романцев. — Не забил Жора одиннадцатиметровый, промахнулся. И тут же в наши ворота мяч влетел. В перерыве мне от Бескова досталось: «Друга своего в бомбардиры тянешь! — кипел он. — Экспериментами занимаешься…» Я промолчал.

Ярцев тоже ни слова. Только второй тайм начали, Жора мяч принял, чуть влево сместился и под перекладину пробил — 3:1. И сразу ко мне: «Извини, Олег, что подвел тебя и ребят с тем пенальти».

Больше одиннадцатиметровых он не бил — из принципа. Чтобы никто не мог его упрекнуть в охоте за «легкими» голами.

Хотя, как известно, забить пенальти тоже непросто. Вскоре играли в Куйбышеве с «Крыльями Советов». При счете 4:0 в нашу пользу арбитр назначил пенальти в ворота хозяев. Бесков со скамейки крикнул: «Пусть Ярцев пробьет!». А Жора ни в какую. Упрямый был. Но, как знать, не будь он таким, вряд ли бы в тридцать лет лучшим снайпером чемпионата стал, а в тридцать один в сборную попал. Для этого не только талант надо иметь, но и характер!

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Ринат ДАСАЕВ: «ЗОЛОТЫХ ГОЛОВ МАСТЕР!»

— Жору отличало еще и то, что он умел забивать «нужные» мячи. Не третий или пятый, которые уже только украшают счет, а тот, что переламывает игру. В 1979-м, в Киеве, когда наша или победа хозяев практически определяли спор за золото, Ярцев это в который раз подтвердил, — отмечает Ринат Дасаев. — Начали мы резво — уже на десятой минуте Гаврилов вратаря Роменского «наказал». Что тут началось! Киевляне на нас стеной пошли — слева атака, справа! То Хапсалис пулей по флангу пролетит, то Колотов из глубины выс­кочит, то Буряк в своем стиле неожиданно по моим воротам выстрелит. Раз Бережной метров с двенадцати пальнул, но я успел среагировать.

На перерыв и мы, и соперники уходили «в мыле». Было ясно: в обороне нам долго не выстоять. Поэтому Бесков со Старостиным в раздевалке призывали форвардов действовать еще острее, заставить соперника назад оглядываться. Ярцев в углу сидел. Казалось, ничего не слышал. Гетры опустил и посматривал на свои в синяках и ссадинах ноги. Но когда сигнал к выходу прозвучал, мгновенно вскочил и пулей на поле, словно опоздать боялся. А за девять минут до конца, когда динамовцы в отчаянии удвоили напор, Жора, наконец, сказал свое слово: вылетел из-за спин защитников на передачу с фланга Хидиятуллина и щелкнул мимо Роменского в дальний угол.

То был по-настоящему золотой гол — чемпионский!

Александр ЛЬВОВ: «ЧЕМПИОНСКИЙ СЕКРЕТ ОТ ЯРЦЕВА»

— В январе мы с Георгием Александровичем побывали в музее «Спартака». В компании тезки-внучка побродили по притихшим залам, погрустили по ушедшим одноклубникам, вспомнили прошлое. У стенда сезона-1996 задержались подольше. В его тренерской памяти он особенный — чемпионский! Хотя поначалу об этом даже не думалось. Дело в том, что еще зимой Олег Романцев принял решение сосредоточиться на работе со сборной, передав Ярцеву бразды правления клубной командой. На тот момент по зарубежным арендам разъехались лидеры — Юран, Черчесов, Кульков, Никифоров, что заставило открыть в сос­тав дорогу толковой молодежи — Титову, Дуюну, Ширко, Евсееву, Головскому, Кечинову, Нигматуллину, Джубанову, Коновалову, Безродному, Филимонову. Потому поначалу и была поставлена задача обкатать их и побороться за выход в один из еврокубковых турниров, — напоминает Александр Львов. — Но, как известно, аппетит приходит во время еды. Это я почувствовал осенью, когда с благословления Романцева был приглашен в народную команду на роль пресс-атташе. Красно-белый молодняк к тому времени, рядом с тертыми Аленичевым, Тихоновым, Мамедовым, Цымбаларем и «Дедом» Горлуковичем, уже расправил грудь, осмелел, начал показывать зубы. И в октябре мы уже включились в чемпионскую гонку с «Аланией». В таких ситуациях настроение тренера, даже не половина успеха — все! Ярцев знал это: не щадил себя в тренировках, сжигал во время матчей. Игроки тоже.

И вдруг осечка на ровном месте! В домашнем матче со скромным «Ростсельмашем» Сергея Андреева. Еще за несколько минут до конца мы безнадежно горели 0:1, и это был бы конец всем мечтам. Спас Горлукович, который вдруг решил сам пробить штрафной и положил мяч в «девятку». Ничья, и все повисает в воздухе…

В раздевалке Георгий Александрович рвал и метал, не стесняясь высказывая футболистам все, что думал по этому поводу. Гром и молнии отскакивали от стен. Тишка, Тит, Цыля опустили головы, глаза в пол. Думали — ну все, приехали… И вряд ли в тот момент, кто-то из них мог представить, что именно им предстоит еще совершить золотое чудо, которое тогда, как казалось, уже уплыло из рук. Но больше всего мне запомнился Ярцев. Чуть придя в себя, уже закурив на улице, он вдруг уверенно сказал: «А знаешь, все-таки я верю, что мы это чемпионство вырвем. Не может быть, что бы такой труд ребят даром пропал». Потом я вспоминал эти слова дважды. И оба раза в Питере, где сначала обыграли «Зенит», получив стыковой матч с «Аланией», а потом и после него, когда, отмечая чемпионскую победу, пили шампанское в раздевалке.

Как-то я напомнил Ярцеву слова, сказанные мне после «Ростсельмаша», спросив, откуда у него в тот пиковый момент взялась эта уверенность в золотом финише.

— От тех, с кем я тогда работал, — ответил Саныч. — Ведь в нас билось одно сердце — спартаковское. Иначе не победишь!

Вот вам и чемпионский секрет от Ярцева.

ТЕПЕРЬ НОВЫЙ ОТСЧЕТ!

Сейчас Ярцев осваивает футбольную целину в Тамбове. А попутно и новую профессию — генерального директора клуба. Забот — полон рот: стадион, поле, сборы, финансы, школа. Но дело не стоит — сколотил крепкую команду, которая уже на стыковые матчи в премьер-лигу замахивается, в городе появился игровой манеж, а среди болельщиков полно мальчишек, мечтающих со временем надеть майки с эмб­лемой «Тамбов» на груди. Ради них и вкалывает гендир из Москвы, которого здесь все уже считают своим. А потому стараются во всем ему помогать. И хотя в наше время дело это непростое, областное руководство понимает — если Саныч что-то просит, а порой и требует, то не по своей прихоти и не для себя. Это нужно команде. А значит, и людям, для которых она уже стала частью их жизни, своего рода тамбовским «Ленкомом», со своими большими радостями и маленькими футбольными трагедиями.

Таков мир, в котором сегодня живет некогда лихой бомбардир и рисковый тренер Георгий Ярцев. Живет для родных, близких, друзей. И в свои 70 не перестает открывать для себя что-то новое.

А почему бы и нет? Ведь это самое время начать новый отсчет.

— Если бы потребовалось, мог бы снова взять свисток и на поле? — спросил не так давно Саныча.

— Нет проблем! Пару часов для подготовки, и я на поле, — ответил он.

И хитро улыбнулся.