Видеоарбитры нужны только Галицкому? Как развивают ВАР в России

Источник: Спорт-Экспресс

ПРОЕКТ

Как известно, наши клубы (во всяком случае, часть из них) вместе с руководством РФПЛ изъявили желание использовать видеоарбитров (ВАР) в играх чемпионата страны — с сезона-2018/19. То есть с лета этого года.

В начале марта Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) внес изменения в правила игры, узаконив применение видеоповторов и ВАР в футболе. 16 марта совет Международной федерации футбола (ФИФА) разрешил работу ВАР на чемпионате мира в России.

Нам остается только все организовать в соответствии с техническим протоколом и правилами игры.

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ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ

В тех странах, где уже используются ВАР, готовились заранее и не один месяц. Так, например, в Германии судьи, которых планировалось использовать в роли видеоассистентов, почти год на играх бундеслиги проводили тесты в разных режимах — с возможностью общения с арбитром и без нее. Изучались предложения различных провайдеров и варианты оборудования рабочих мест ВАР. Формировался необходимый бюджет.

В целом для внедрения видеоповторов нужно не так много. Необходимо:

— подготовить достаточное число судей, способных выполнять функции ВАР;

— определить, какой из вариантов ВАР использовать и выбрать провайдера технологии, согласованного с ФИФА;

— приобрести оборудование и технологии у провайдера;

— оснастить стадионы достаточным числом телекамер.

ПОДГОТОВКА СУДЕЙ

Она в России уже ведется. Может, не так быстро и не такими темпами, как хотелось бы. Но ведется.

Весь проект по использованию ВАР в России курирует ведущий специалист департамента судейства и инспектирования РФС, делегат УЕФА Леонид Калошин.

Именно он, насколько мне известно, по возможности регулярно проводит занятия с российскими арбитрами.

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ИЛИ КОМНАТЫ НА СТАДИОНАХ

Пока у нас не определено, где и как оборудовать рабочие места для видеоассистентов. На ЧМ-2018 видеокомнату оборудуют в Москве в международном центре вещания, откуда будут вестись телетрансляции на весь мир. На каждом из 12 стадионов тоже создадут отдельные комнаты ВАР — для резервных видеоарбитров. Чтобы они могли подстраховать в случае потери связи с Москвой.

У нас можно сделать то же самое — создать единый центр ВАР в Москве. Решение за РФС и клубами.

ТЕЛЕКАМЕРЫ

На чемпионате мира в распоряжении ВАР окажутся все 33 камеры телевещания и еще две специальные офсайдные, установленные исключительно для видеоассистентов.

Для показа матчей российской премьер-лиги в среднем используют в два раза меньше камер. Возможно, для нормальной работы ВАР на некоторых стадионах придется модернизировать оборудование. До сих пор этот вопрос не поднимался.

ПРОВАЙДЕРЫ

Первым и пока единственным российским клубом, перешедшим от слов к делу, стал «Краснодар». Его владелец Сергей Галицкий выступает за введение ВАР в премьер-лиге и делает все, чтобы это случилось как можно быстрее.

Краснодарцы уже сотрудничают с Hawk Eye, закупив у этого провайдера все необходимое и получив технические консультации. Именно в Краснодаре регулярно проводятся занятия с теми арбитрами, кто в перспективе может стать ВАР. Важно ведь не только разбираться в правилах игры и знать все современные трактовки правил. Нужно выработать и определенный навык работы с оборудованием — выбор картинки, увеличение кадра и тому подобное. Чтобы в дальнейшем делать все это автоматически, не теряя драгоценное время.

БЮДЖЕТ

Пока финансовый вопрос не решен. Но только потому, что весь российский проект ВАР фактически по-прежнему находится на начальной стадии.

Непонятно, кто и сколько средств выделит на приобретение оборудования и создание специальной комнаты или комнат — РФС и/или клубы. Непонятно, кто и как станет оплачивать услуги ВАР и технических специалистов, обслуживающих оборудование. А это тоже деньги.

Наконец, непонятно, нужен ли на самом деле весь проект в целом. Особой заинтересованности в нем большинства не чувствуется.

СРОКИ

Если оценивать сегодня возможность применения ВАР в премьер-лиге, можно дать негативный прогноз: к середине лета все сделать не успеют.

С другой стороны, наши клубы и РФС могут решить вводить онлайн использование видеоповторов поэтапно: сначала в Краснодаре, потом еще где-то и только с сезона-2019/20 во всех матчах чемпионата. Выглядеть будет странно. Но такой вариант тоже не исключается.

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ПРОБЛЕМЫ

Даже если все необходимые этапы будут пройдены в кратчайшие сроки, и видеоарбитров в чемпионате России станут использовать уже ближайшим летом, проблемы, связанные с ошибками судей, сразу не исчезнут. Об этом можно судить по опыту германской бундеслиги, итальянской серии А и китайской суперлиги.

Немцы поначалу испытывали технические сложности. Пропадала связь между телецентром в Кельне, откуда работают ВАР, и регионами. Давали сбой программы, с помощью которых чертятся офсайдные линии и тому подобное. На каком-то этапе возник коррупционный скандал, когда куратора проекта заподозрили во влиянии на решения видеоассистентов в пользу одной из команд бундеслиги.

У итальянцев что ни тур, то скандал. Либо недовольна какая-то из команд, либо болельщики, либо и те, и другие. Различия в трактовках правил, непонимание, почему принято то, а не другое решение, и почему в одном моменте использовали видеоповтор, а в другом нет. Дошло до того, что глава Итальянской ассоциации арбитров Марчелло Никки, вице-президент Нарчизо Пизакрета и Никола Риццоли, отвечающий за назначение судей, получили по почте посылки с пулями. Кто таким образом им угрожает, пока непонятно. Подозревают фанатов «Лацио», которые считают свою команду особо обиженной видеоарбитрами.

А в Китае за пять туров суперлиги-2018 случилось почти все то, что происходило за многие месяцы в Германии, Италии и на Кубке конфедераций-2017. Как по заказу. И в Поднебесной за считанные недели возникло стойкое неприятие новшества.

Все то же самое. Болельщики на стадионе и зрители у телеэкранов не могут понять, что происходит. Нет оперативных объяснений — ни на стадионе, ни во время телетрансляции.

Судьи работают вразнобой. В одних случаях фиксируется сантиметровый офсайд, в других — офсайдные ситуации вообще не изучаются с помощью видеоповторов.

Использование ВАР отнимает много времени. Теряется зрелищность, снижается темп игры. Футболисты празднуют было гол, но вскоре получают серьезный психологический удар, когда взятие ворот отменяется.

Судья продолжает игру, не обращая внимание на падение игрока, а потом спустя минуту получает сигнал от видеоассистента, «возвращает эпизод» в штрафную и назначает пенальти.

Уверяю вас: все это наверняка будет происходить и в российской премьер-лиге, когда на играх начнут работать видеоарбитры. К сожалению, пока противоядие не найдено.

Точнее, найдено. ФИФА нашла своеобразный выход. Но нам он не подойдет. Во время чемпионата мира в каждую из бригад ВАР на каждый из 64 матчей войдут по четыре (!) человека. У нас в России нет такого числа судей.