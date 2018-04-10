Видеоарбитры нужны только Галицкому? Как развивают ВАР в России
Полгода назад правление Российской футбольной
Полгода назад правление Российской футбольной
ПРОЕКТ
Как известно, наши клубы (во всяком случае, часть из них) вместе с руководством РФПЛ изъявили желание использовать видеоарбитров (ВАР) в играх чемпионата страны — с сезона-2018/19. То есть с лета этого года.
В начале марта Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) внес изменения в правила игры, узаконив применение видеоповторов и ВАР в футболе. 16 марта совет Международной федерации футбола (ФИФА) разрешил работу ВАР на чемпионате мира в России.
Нам остается только все организовать в соответствии с техническим протоколом и правилами игры.
ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ
В тех странах, где уже используются ВАР, готовились заранее и не один месяц. Так, например, в Германии судьи, которых планировалось использовать в роли видеоассистентов, почти год на играх бундеслиги проводили тесты в разных режимах — с возможностью общения с арбитром и без нее. Изучались предложения различных провайдеров и варианты оборудования рабочих мест ВАР. Формировался необходимый бюджет.
В целом для внедрения видеоповторов нужно не так много. Необходимо:
— подготовить достаточное число судей, способных выполнять функции ВАР;
— определить, какой из вариантов ВАР использовать и выбрать провайдера технологии, согласованного с ФИФА;
— приобрести оборудование и технологии у провайдера;
— оснастить стадионы достаточным числом телекамер.
ПОДГОТОВКА СУДЕЙ
Она в России уже ведется. Может, не так быстро и не такими темпами, как хотелось бы. Но ведется.
Именно он, насколько мне известно, по возможности регулярно проводит занятия с российскими арбитрами.
ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ИЛИ КОМНАТЫ НА СТАДИОНАХ
Пока у нас не определено, где и как оборудовать рабочие места для видеоассистентов. На ЧМ-2018 видеокомнату оборудуют в Москве в международном центре вещания, откуда будут вестись телетрансляции на весь мир. На каждом из 12 стадионов тоже создадут отдельные комнаты ВАР — для резервных видеоарбитров. Чтобы они могли подстраховать в случае потери связи с Москвой.
У нас можно сделать то же самое — создать единый центр ВАР в Москве. Решение за РФС и клубами.
ТЕЛЕКАМЕРЫ
На чемпионате мира в распоряжении ВАР окажутся все 33 камеры телевещания и еще две специальные офсайдные, установленные исключительно для видеоассистентов.
Для показа матчей российской
ПРОВАЙДЕРЫ
Первым и пока единственным российским клубом, перешедшим от слов к делу, стал «Краснодар». Его владелец Сергей Галицкий выступает за введение ВАР в
Краснодарцы уже сотрудничают с Hawk Eye, закупив у этого провайдера все необходимое и получив технические консультации. Именно в Краснодаре регулярно проводятся занятия с теми арбитрами, кто в перспективе может стать ВАР. Важно ведь не только разбираться в правилах игры и знать все современные трактовки правил. Нужно выработать и определенный навык работы с оборудованием — выбор картинки, увеличение кадра и тому подобное. Чтобы в дальнейшем делать все это автоматически, не теряя драгоценное время.
БЮДЖЕТ
Непонятно, кто и сколько средств выделит на приобретение оборудования и создание специальной комнаты или комнат — РФС и/или клубы. Непонятно, кто и как станет оплачивать услуги ВАР и технических специалистов, обслуживающих оборудование. А это тоже деньги.
Наконец, непонятно, нужен ли на самом деле весь проект в целом. Особой заинтересованности в нем большинства не чувствуется.
СРОКИ
Если оценивать сегодня возможность применения ВАР в
С другой стороны, наши клубы и РФС могут решить вводить онлайн использование видеоповторов поэтапно: сначала в Краснодаре, потом еще
ПРОБЛЕМЫ
Даже если все необходимые этапы будут пройдены в кратчайшие сроки, и видеоарбитров в чемпионате России станут использовать уже ближайшим летом, проблемы, связанные с ошибками судей, сразу не исчезнут. Об этом можно судить по опыту германской бундеслиги, итальянской серии А и китайской суперлиги.
Немцы поначалу испытывали технические сложности. Пропадала связь между телецентром в Кельне, откуда работают ВАР, и регионами. Давали сбой программы, с помощью которых чертятся офсайдные линии и тому подобное. На
У итальянцев что ни тур, то скандал. Либо недовольна
А в Китае за пять туров суперлиги-2018 случилось почти все то, что происходило за многие месяцы в Германии, Италии и на Кубке конфедераций-2017. Как по заказу. И в Поднебесной за считанные недели возникло стойкое неприятие новшества.
Все то же самое. Болельщики на стадионе и зрители у телеэкранов не могут понять, что происходит. Нет оперативных объяснений — ни на стадионе, ни во время телетрансляции.
Судьи работают вразнобой. В одних случаях фиксируется сантиметровый офсайд, в других — офсайдные ситуации вообще не изучаются с помощью видеоповторов.
Судья продолжает игру, не обращая внимание на падение игрока, а потом спустя минуту получает сигнал от видеоассистента, «возвращает эпизод» в штрафную и назначает пенальти.
Уверяю вас: все это наверняка будет происходить и в российской
Точнее, найдено. ФИФА нашла своеобразный выход. Но нам он не подойдет. Во время чемпионата мира в каждую из бригад ВАР на каждый из 64 матчей войдут по четыре (!) человека. У нас в России нет такого числа судей.
АЛЕКСАНДР БОБРОВ