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20:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Даже слёз и дубля в дерби мало. Промес — снова MVP тура

Участникам жюри пришлось поразмыслить, выбирая между авторами хет-триков и дублей.

Источник: РИА "Новости"

Экспертам и читателям «Чемпионата» пришлось как следует подумать, прежде чем решить, чьё достижение больше заслуживает награды лучшему игроку 25-го тура РФПЛ — автора хет-трика в ворота аутсайдера лиги или автора дубля — в ворота одного из лидеров турнира. А ведь ещё и в других матчах было зафиксировано аж четыре дубля.

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И всё-таки народная любовь сделала своё дело. Голландский полузащитник «Спартака» Квинси Промес уже который матч мучился из-за голевой засухи и демонстрировал не лучшую игру. Наконец-то у него появилась возможность вновь заявить о себе — в матче с «Анжи». Два гола с игры и один реализованный пенальти — и публика снова хвалит своего любимца.

Эксперты наградили автора хет-трика 11 голосами — лишь обозреватель «Чемпионата» не включил Промеса в свою тройку, назвав других достойных кандидатов. Читатели портала в обоих голосованиях («ВКонтакте» и на странице проекта) определили спартаковца на первое место, добавив ему ещё 6 очков. В итоге — 17 баллов в сумме и звание самого ценного игрока тура.

Второе место в нашем рейтинге занял Александр Ташаев, чьи два гола принесли «Динамо» победу в важнейшем дерби с ЦСКА.

В итоге бело-голубые ещё немного дистанцировались от зоны вылета и заодно подпортили жизнь «армейцам», чьи шансы на чемпионство постепенно улетучиваются. На счету Ташаева после опроса экспертов и журналистов — 10 очков, ещё три добавились в голосованиях читателей.

Ещё один ключевой эпизод тура случился в матче «Краснодара» и «Зенита» — Олег Шатов забил гол своей бывшей команде и поучаствовал в победе над петербуржцами. Слёзы хавбека, пролитые после замены в игре, запомнились многим болельщикам. Эмоции и вклад в игру Шатова упомянули 8 членов жюри и три балла добавили суммарно читатели в голосованиях.

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Специалисты

Анатолий Бышовец, Заслуженный тренер СССР: Промес, Ташаев, Шатов.
Руслан Нигматуллин, бывший вратарь сборной России: Погребняк, Промес, Шатов.
Дмитрий Булыкин, бывший нападающий сборной России: Промес, Фарфан, Ташаев.
Алексей Сафонов, футбольный агент: Промес, Ташаев, Шатов.

РФПЛ

Ташаев, Шатов, Погребняк.

Журналисты

Нобель Арустамян, радио «Спорт FM»: Промес, Шатов, Азмун.
Константин Генич, «Матч ТВ»: Промес, Ташаев, Шатов.
Дмитрий Окунев, «Газета.Ru»: Промес, Ташаев, Шатов.
Алексей Лебедев, «Московский Комсомолец»: Промес, Ташаев, Шатов.
Олег Лысенко, «Чемпионат»: Ташаев, Шатов, Попов.
Станислав Рынкевич, «Спорт Mail.Ru»: Промес, Ташаев, Попов.
Индира Шестакова, отдел «Спорт», газета «Метро»: Промес, Ташаев, Погребняк.

Читатели

Квинси Промес («Спартак») — 1146 — 3 дополнительных балла.
Александр Ташаев («Динамо М») — 227 — 2.
Олег Шатов («Краснодар») — 70 — 1.

«ВКонтакте»

Квинси Промес («Спартак») — 5602 голоса (55,2%) — 3 дополнительных балла.
Олег Шатов («Краснодар») — 1466 (14,4%) — 2.
Александр Ташаев («Динамо М») — 1031 (10,2%) — 1.

Для опроса:

Квинси Промес («Спартак») — 17;
Александр Ташаев («Динамо») — 13;
Олег Шатов («Краснодар») — 11;
Павел Погребняк («Тосно») — 3;
Ивелин Попов («Рубин») — 2;
Сердар Азмун («Рубин») — 1;
Джефферсон Фарфан («Локомотив») — 1.

Галина Козлова

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