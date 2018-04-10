Даже слёз и дубля в дерби мало. Промес — снова MVP тура
Участникам жюри пришлось поразмыслить, выбирая между авторами
Участникам жюри пришлось поразмыслить, выбирая между авторами
Экспертам и читателям «Чемпионата» пришлось как следует подумать, прежде чем решить, чьё достижение больше заслуживает награды лучшему игроку 25-го тура РФПЛ — автора
И
Эксперты наградили автора
В итоге
Ещё один ключевой эпизод тура случился в матче «Краснодара» и «Зенита» — Олег Шатов забил гол своей бывшей команде и поучаствовал в победе над петербуржцами. Слёзы хавбека, пролитые после замены в игре, запомнились многим болельщикам. Эмоции и вклад в игру Шатова упомянули 8 членов жюри и три балла добавили суммарно читатели в голосованиях.
Специалисты
Анатолий Бышовец, Заслуженный тренер СССР: Промес, Ташаев, Шатов.
Руслан Нигматуллин, бывший вратарь сборной России: Погребняк, Промес, Шатов.
Дмитрий Булыкин, бывший нападающий сборной России: Промес, Фарфан, Ташаев.
Алексей Сафонов, футбольный агент: Промес, Ташаев, Шатов.
РФПЛ
Ташаев, Шатов, Погребняк.
Журналисты
Нобель Арустамян, радио «Спорт FM»: Промес, Шатов, Азмун.
Константин Генич, «Матч ТВ»: Промес, Ташаев, Шатов.
Дмитрий Окунев, «Газета.Ru»: Промес, Ташаев, Шатов.
Алексей Лебедев, «Московский Комсомолец»: Промес, Ташаев, Шатов.
Олег Лысенко, «Чемпионат»: Ташаев, Шатов, Попов.
Станислав Рынкевич, «Спорт Mail.Ru»: Промес, Ташаев, Попов.
Индира Шестакова, отдел «Спорт», газета «Метро»: Промес, Ташаев, Погребняк.
Читатели
Квинси Промес («Спартак») — 1146 — 3 дополнительных балла.
Александр Ташаев («Динамо М») — 227 — 2.
Олег Шатов («Краснодар») — 70 — 1.
«ВКонтакте»
Квинси Промес («Спартак») — 5602 голоса (55,2%) — 3 дополнительных балла.
Олег Шатов («Краснодар») — 1466 (14,4%) — 2.
Александр Ташаев («Динамо М») — 1031 (10,2%) — 1.
Для опроса:
Квинси Промес («Спартак») — 17;
Александр Ташаев («Динамо») — 13;
Олег Шатов («Краснодар») — 11;
Павел Погребняк («Тосно») — 3;
Ивелин Попов («Рубин») — 2;
Сердар Азмун («Рубин») — 1;
Джефферсон Фарфан («Локомотив») — 1.
Галина Козлова