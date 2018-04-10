Судья Еськов назначен на матч 26-го тура РФПЛ «Динамо» — «Локомотив»
ТАСС, 10 апреля. Алексей Еськов из Москвы назначен главным арбитром матча 26-го тура чемпионата России по футболу между московскими «Локомотивом» и «Динамо». Об этом сообщает
ТАСС, 10 апреля. Алексей Еськов из Москвы назначен главным арбитром матча 26-го тура чемпионата России по футболу между московскими «Локомотивом» и «Динамо». Об этом сообщает
Ассистентами Еськова будут Дмитрий Мосякин и Николай Еремин из Москвы, резервным судьей — Владимир Сельдяков (Балашиха). Матч пройдет 14 апреля на «Арене-Химки».
Матч «Ахмат» — «Тосно» рассудит Сергей Иванов (Ростов- на-Дону), «Амкар» — «Рубин» — Игорь Федотов (Москва), «Зенит» — «Анжи» — Алексей Матюнин (Москва), «Краснодар» — «Арсенал» — Артем Чистяков (Азов), «Урал» — «Спартак» — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург), «Уфа» — ЦСКА — Евгений Турбин (Дмитров), «Ростов» — «СКА-Хабаровск» — Владимир Москалев (Воронеж). Матчи пройдут
Перенесенный матч 23-го тура чемпионата России между петербургским «Зенитом» и московским «Динамо» рассудит Михаил Вилков (Нижний Новгород), ЦСКА — «Амкар» — Алексей Сухой (Люберцы), «Локомотив» — «Ахмат» — Владимир Москалев (Воронеж). Встречи пройдут 18 апреля.
Полуфинальный матч Кубка России между ярославским «Шинником» и курским «Авангардом» обслужит Игорь Федотов (Москва), «Спартак» — «Тосно» — Роман Галимов (Улан-Удэ). Игры состоятся также 18 апреля.