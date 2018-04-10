Вилков рассудит «Зенит» и «Динамо» в перенесенном матче 23-го тура РФПЛ

Ассистентами Вилкова будут Валерий Данченко и Дмитрий Колосков. Также сообщается, что матч между «Локомотивом» (Москва) и «Ахматом» (Грозный) обслужит Владимир Москалев (ассистенты — Алексей Воронцов, Алексей Ширяев). Матч ЦСКА (Москва) — «Амкар» (Пермь) будет судить Алексей Сухой (ассистенты — Владислав Назаров и Алексей Стипиди).

Матчи пройдут 18 апреля. Изначально они были запланированы на 18 марта, но были перенесены в связи с проведением в России в этот день президентских выборов.