Александр Самедов: Не согласен, что календарь «Спартака» легче, чем у «Локо»

Источник: Спорт-Экспресс

ПРОМЕС СДЕЛАЛ ТО, ЧЕГО ОТ НЕГО И ЖДУТ

— Матч с «Анжи» показал, что «Спартак» в полном порядке, сумасшедшей форме или все-таки нужно делать скидку на соперника?

— Нужно быть сдержаннее. Ни в какой мы не в сумасшедшей форме. Нормально сыграли. Здорово, что все так сложилось — победили. Не стоит забывать и о том, какое значение в футболе имеют быстрые голы. Думаю, «Анжи» просто не ожидал такого начала, оказался не готов к развитию событий.

— Соперник — не из другой лиги?

— Мне кажется, просто махачкалинцы решили сыграть с нами в слишком открытый футбол. Мы сумели их за это наказать.

— Массимо Каррера похвалил команду. Но в то же время пожурил за один пропущенный гол…

— Мы не должны были пропускать этот гол. В принципе, игра нам давалась, но допустили ошибку. Не обязательный мяч. Он, конечно, не порадовал ни нас, ни главного тренера.

— Промес прервал свою голевую засуху в чемпионате, сразу же оформив хет-трик. А до этого чувствовалось, что он сильно переживает?

— Он забил еще в Кубке России, в Самаре. Сейчас у него получился хет-трик. Мы за него очень рады. Кстати, в перерыве говорили ему — давай, четвертый, пятый забивай. Но и три гола, согласитесь, — серьезное достижение. Квинси сделал то, чего от него все и ждут.

— Теперь Федор Смолов, наверное, начал серьезно переживать.

— Вы о бомбардирской гонке? Я не знаю, кому из них придется понервничать. Впереди еще пять туров. Победит сильнейший.

— Многие считают, что у «Спартака» гораздо более выгодное положение, чем у «Локомотива», который вы продолжаете преследовать.

— Почему?

— У вас более легкий календарь. «Локомотиву», например, придется еще сыграть с «Зенитом» и «Краснодаром».

— Абсолютно одинаковый календарь! Мы свои матчи с «Краснодаром» и «Зенитом» сыграли. Просто у «Локомотива» остались такие игры, но и у нас непростые выезды — в Екатеринбург, Пермь. То есть предстоит встретиться с соперниками, которые способны укусить. Мы смотрим на свой календарь, который, не считаю, что легче, чем у «Локомотива».

КАЛЕНДАРЬ «ЛОКОМОТИВА»

14.04, 14.00. Динамо (г)

18.04, 19.30. Ахмат (д)

22.04, 19.00. Уфа (д)

30.04, 19.00. Краснодар (г)

05.05, 16.30. Зенит (д)

13.05, 14.00 Арсенал (г).

КАЛЕНДАРЬ «СПАРТАКА»

15.04, 14.00 Урал (г)

18.04, 20.30 Тосно (д)*

23.04, 19.30 Ахмат (д)

29.04, 14.00 Амкар (г)

05.05, 19.00 Ростов (д)

13.05, 14.00 Динамо (д).

* Матч полуфинала Кубка России, время начала не утверждено. Финал турнира состоится 9 мая.

ПОГРЕБНЯК ВСЕГДА БЫЛ ДЛЯ МЕНЯ ОТЛИЧНЫМ НАПАДАЮЩИМ

— «Амкар» реально так опасен? И как отнеслись к тому, что «Локо» провел гостевой матч с пермяками в Черкизове?

— Гостевой матч в Черкизове — это действительно странно. Я такого нигде не видел. Но таковы нюансы регламента РФПЛ. Появилась такая лазейка, которая позволяла ничего не нарушать, и «Локомотив» ей воспользовался.

— Обсуждаете с вашими друзьями по «Локо» чемпионскую гонку? Не подкалываете друг друга?

— У меня не так много друзей осталось в этой команде — то есть тех людей, с которыми я постоянно общаюсь. Это два-три человека, остальные — знакомые. С друзьями по «Локо» мы, честно говоря, не обсуждаем золотую гонку. Каждый смотрит на свою внутреннюю кухню.

— Уже решили, что вы сделаете такого неординарного, если «Спартак» обгонит железнодорожников и станет чемпионом?

— Нет, точно ничего необычного не сотворю. Просто буду безумно счастлив. Мы уже взяли Суперкубок, и теперь есть шансы на чемпионат и Кубок России. Хотим выиграть два оставшихся титула, стремимся к этому. В конце сезона исполнится полтора года, как я вернулся в «Спартак». И если удастся взять четыре трофея за этот период, это будет просто великолепно!

— В полуфинале Кубка вам играть с «Тосно». Нет опасений, что подножку красно-белых подставит ваш разбушевавшийся друг Павел Погребняк?

— Паша — отличный нападающий. Для меня он таким всегда и был. В целом, команда «Тосно» опасна сама по себе. В полуфинале Кубка никто сдаваться не собирается. Мы не ждем легкой прогулки.

27 марта. Санкт-Петербург. Россия — Франция 1:3. Александр САМЕДОВ и Игорь АКИНФЕЕВ | Источник: Спорт-Экспресс

Я ЖЕ НЕ ВЕСЬ С ТАЙМ С ФРАНЦУЗАМИ СИДЕЛ В ТЕЛЕФОНЕ

— В заключение разговора несколько вопросов о сборной. Поражения от Бразилии и Франции не снизят самооценку нашей команды?

— На мой взгляд, у нас всегда была адекватная самооценка. Прошли мастер-класс от мегазвезд футбола. Просто топ-уровень. Франция и Бразилия показали нам, что такое интенсивный футбол. Наказывали нас за ошибки. Из этих матчей нужно извлечь правильные выводы и учиться и еще раз учиться, стараться прибавлять. Приближается чемпионат мира, и вполне возможно мы опять встретимся с такими командами.

— Но ведь в 1/8 финала вам предстоит сыграть, скорее всего, либо с Испанией, либо с Португалией.

— Я образно высказался. Топовых команд на чемпионате мира хватает — не только Бразилия и Франция. В любом случае, получили хороший урок. Понятно, что большинство людей набросились на нас с критикой после поражений. Я же как футболист должен сделать положительные выводы, чему-то научиться, смотреть вперед.

— А вы не пришли к выводу, что у нас слишком медленный чемпионат, который не позволяет быстро принимать решения на поле против таких соперников?

— Да, пожалуй, вы правы. Против Бразилии и Франции мы столкнулись с интенсивным футболом, с которым встречаемся в еврокубках. Бразильцы вообще не давали нам продохнуть. И вот в такие моменты ты понимаешь, что должен готовиться гораздо усерднее. Ведь на чемпионате мира тебя сразу же накажут за любую ошибку…

— Но как выйти на скорости условных бразильцев и французов, выступая в чемпионате России?

— Все равно нужно больше работать, набирать игровые кондиции. Думаю, всего можно достичь через упорный труд.

— У вас не изменилось отношение к прессе после матча с Францией? Вас засняли, сидящим на скамейке запасных и что-то печатающим в телефоне. Многие здорово вас критиковали за это.