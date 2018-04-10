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01:16 (мск), источник: Известия

«Спартак» хочет сохранить Бакаева

Красно-белые начали переговоры о продлении контракта с перспективным 21-летним полузащитником Зелимханом Бакаевым.

Источник: РИА "Новости"

Столичный «Спартак» заинтересован в том, чтобы сохранить в своем составе полузащитника молодежной сборной России Зелимхана Бакаева. Как сообщил источник «Известий» в московском клубе, красно-белые уже вступили в переговоры о продлении контракта перспективного игрока. Информацию об этом подтвердил и официальный представитель 21-летнего футболиста Томас Цорн. Срок действия нынешнего соглашения Зелимхана Бакаева со «Спартаком» истекает уже в конце 2018 года.

В «Спартаке» довольны прогрессом молодого футболиста и уверены, что он может быть полезен команде уже сейчас, а в перспективе и вовсе стать одним из ключевых игроков, отметил собеседник «Известий».

— Стороны уже начали диалог о пролонгации действующего договора Бакаева и его условиях, — рассказал он. — Сам Бакаев также заинтересован в том, чтобы продолжить карьеру в родном клубе. Переговоры проходят в позитивном ключе. С большой долей вероятности сторонам удастся прийти к взаимопониманию уже в ближайшее время.

Данную информацию «Известиям» подтвердил официальный представитель 21-летнего полузащитника Томас Цорн. Агент также отметил, что руководство красно-белых рассчитывает на его клиента.

— Бакаева ценят в «Спартаке», он чувствует доверие и связывает свое будущее с клубом, — рассказал Томас Цорн. — Зелимхан прошел всю структуру академии команды и хотел бы продолжить свои выступления именно в составе «Спартака». Насколько мне известно, в клубе также заинтересованы в том, чтобы сохранить Бакаева — на него рассчитывает главный тренер красно-белых Массимо Каррера. Конечно, Зелимхан еще не так часто появляется на поле в основном составе, но пока это не является для него проблемой. Он тренируется, делает свою работу и ждет шанса.

Зелимхан Бакаев является воспитанником «Спартака», однако его карьера могла сложиться совершенно иначе. В 10 лет он побывал на просмотре в другой столичной команде — «Локомотиве», но не прошел отбора. После этого юный футболист попробовал свои силы в академии «Спартака» и был принят.

С 2013 года Зелимхан Бакаев стал выступать за молодежный состав красно-белых. В сезоне-2013/14 он отыграл один матч за «Спартак-2» в первенстве ПФЛ. С 2013 по 2016 год игрок принял участие в 62 играх молодежного первенства и забил 11 голов.

23 сентября 2015-го полузащитник дебютировал в составе основной команды «Спартака» в гостевой игре 1/16 финала Кубка России-2015/16 против нижегородской «Волги» (7:0), выйдя на замену на 61-й минуте вместо Дениса Глушакова. 28 октября он выходил на замену в гостевом матче 1/8 финала против краснодарской «Кубани» (0:1). В двух последних сезонах первенства ФНЛ Зелимхан Бакаев 49 раз выходил на поле в составе «Спартака-2».

В премьер-лиге игрок дебютировал летом прошлого года в гостевом матче второго тура против «Уфы». С тех пор Зелимхан Бакаев входит в основную обойму игроков главной команды «Спартака». В составе красно-белых футболист стал обладателем Суперкубка России 2017 года.

С ноября 2016 года футболист вызывается в молодежную сборную России. За это время он успел принять участие в 11 матчах национальной команды, в которых забил пять мячей и сделал две голевые передачи.

На сегодня эксперты оценивают трансферную стоимость 21-летнего полузащитника в €600 тыс.

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