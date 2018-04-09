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9 апреля, источник: Чемпионат.com

«Сейчас не до жалости к ЦСКА, самим очки нужны»

Капитан «Динамо» Антон Шунин поделился впечатлениями от победы над ЦСКА в матче 25-го тура РФПЛ.

Источник: Чемпионат.com

— О чём думали перед матчем с ЦСКА?

— О том, что играем с серьёзным соперником, что это дерби. Готовились к тяжёлой игре. Знали, что у ЦСКА сложный график, что недавно они провели сложный матч в Лиге Европы с лондонским «Арсеналом», потратили очень много сил. Понимали, что нельзя действовать вторым номером, нужно атаковать. Ни в коем случае нельзя было опускаться сильно назад.

— Всё получилось?

— В итоге играли по счёту. Довольно быстро забили гол. В первом тайме получалось неплохо, во втором — удвоили преимущество. После пропущенного гола больше отталкивались от результата. Думали об обороне и опускались ниже, чтобы оттуда выбегать в контратаки.

— Под конец у динамовцев сводило ноги, но замены кончились. Слишком много сил отдали игре?

— Сил оставили на поле прилично. Самое главное, что выиграли. Повторюсь, игра была непростая. Плюс мы пропустили в концовке, поэтому она выдалась нервной.

— Ташаев сделал дубль, в последнее время он эффективен. Видно, что Александр вышел на новый уровень?

— Я в этом уверен. Саша здорово выглядит на тренировках, отлично проявляет себя в матчах, забивает. Дай бог, чтобы дальше так продолжалось.

— Ходили слухи, что Ташаева хочет «Спартак», что есть интерес из Европы. Он готов к тому, чтобы уже в ближайшем сезоне перебраться в топ-клуб?

— Саша и сейчас в топовом клубе. Очень надеюсь, что он продолжит выступать за «Динамо» и вместе с нами бороться за самые высокие позиции. Интерес других команд — тоже хорошо. Это подстегнёт его ещё больше работать, тренироваться, выходить, забивать и играть в футбол. Но я очень хочу, что этот футболист и дальше играл за «Динамо».

— «ЦСКА — “Динамо” дружба, только мясо нам не нужно» — слова из известной кричалки. Сегодня вы практически похоронили надежды друзей на чемпионство. Не жалко ЦСКА?

— Я играю за «Динамо» и отталкиваюсь от интересов своей команды. Нам некогда и некого жалеть, очки нужны как воздух. Могу только пожелать удачи ЦСКА и надеюсь, что всё у них будет хорошо.

— Вы ветеран «Динамо», почти 15 лет в клубе, его капитан. Как находите мотивацию? Приятные перемены в личной жизни, я имею ввиду помолвку, могут сказаться?

— Помолвка никак не связана с моей игрой. Это жизнь вне футбола. Если же говорить об игре, то я просто получаю удовольствие, каждый день доказываю самому себе, что достоин этого. Это непередаваемые эмоции, когда ты выступаешь за свой любимый клуб, выручаешь, помогаешь команде добиваться успехов и таких побед, как с «Арсеналом» в предыдущем туре или сейчас с ЦСКА. Такие эмоции дают силы, чтобы двигаться дальше.

ЦСКА 1:2
Первый тайм: 0:1
Динамо М
9.04.2018, 19:30 Зрители: 19054 основной раунд: 25-й тур ВЭБ Арена
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Дмитрий Хохлов
Голы
61′ Федор Чалов (Г. Миланов, П. Вернблум) 63
88 Александр Ташаев (К. Панченко, К. Рауш) 11′
88 Александр Ташаев (Е.О. Луценко) 49′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Кирилл Набабкин 14
Сергей Игнашевич 4
Алексей Березуцкий 6
Георгий Миланов 8
Бибрас Натхо 66
80′ Алан Дзагоев 10
67′ Понтус Вернблум 3
77′ Георгий Щенников 42
Константин Кучаев 89
57′ Виктор Винисиус Витинью 11
Александр Головин 17
57′ Ахмед Муса 7
Федор Чалов 63
1 Антон Шунин (к)
25 Алексей Козлов
2 Григорий Морозов 45′
4 Владимир Рыков
44 Тони Шуньич
88 Александр Ташаев 83′
8 Кирилл Панченко
27 Самба Соу 39′
34 Константин Рауш 73′
11 Иван Темников
48 Евгений Луценко 72′
90 Николай Обольский
15 Ибрагим Цаллагов 66′
23 Антон Соснин
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
16 Удары (всего) 9
5 Удары в створ 4
8 Угловые 0
8 Фолы 9
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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