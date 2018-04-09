Чалов: Матч с «Арсеналом» в Лиге Европы сказался на результате игры с «Динамо»

«Тренер давал установку играть на острие рядом с [Понтусом] Вернблумом и реализовать свой момент. Пока еще какие-то моменты забыты, но думаю, что еще успеем наиграть. “Динамо” просто поймало нас на двух контратаках. Забил гол сегодня, но не придал значение этому, ведь сейчас самое главное, чтобы мы побеждали и выходили в Лигу чемпионов», — добавил он.