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9 апреля, источник: ТАСС

Чалов: Матч с «Арсеналом» в Лиге Европы сказался на результате игры с «Динамо»

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Выездной матч Лиги Европы с лондонским «Арсеналом» сказался на исходе встречи 25-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между московскими ЦСКА и «Динамо». Такое мнение журналистам высказал нападающий армейцев Федор Чалов.

Источник: ИТАР-ТАСС

В понедельник ЦСКА в гостях уступил «Динамо» со счетом 1:2. 5 апреля ЦСКА проиграл «Арсеналу» в первом матче четвертьфинала Лиги Европы — 1:4.

«Конечно, была ротация перед сегодняшним матчем. Думаю, это повлияло. Теперь нужно выигрывать в оставшихся матчах», — сказал Чалов.

«Тренер давал установку играть на острие рядом с [Понтусом] Вернблумом и реализовать свой момент. Пока еще какие-то моменты забыты, но думаю, что еще успеем наиграть. “Динамо” просто поймало нас на двух контратаках. Забил гол сегодня, но не придал значение этому, ведь сейчас самое главное, чтобы мы побеждали и выходили в Лигу чемпионов», — добавил он.

После 25 игр ЦСКА набрал 44 очка и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. В следующей игре столичная команда 15 апреля сыграет в гостях с «Уфой».

ЦСКА 1:2
Первый тайм: 0:1
Динамо М
9.04.2018, 19:30 Зрители: 19054 основной раунд: 25-й тур ВЭБ Арена
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Дмитрий Хохлов
Голы
61′ Федор Чалов (Г. Миланов, П. Вернблум) 63
88 Александр Ташаев (К. Панченко, К. Рауш) 11′
88 Александр Ташаев (Е.О. Луценко) 49′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Кирилл Набабкин 14
Сергей Игнашевич 4
Алексей Березуцкий 6
Георгий Миланов 8
Бибрас Натхо 66
80′ Алан Дзагоев 10
67′ Понтус Вернблум 3
77′ Георгий Щенников 42
Константин Кучаев 89
57′ Виктор Винисиус Витинью 11
Александр Головин 17
57′ Ахмед Муса 7
Федор Чалов 63
1 Антон Шунин (к)
25 Алексей Козлов
2 Григорий Морозов 45′
4 Владимир Рыков
44 Тони Шуньич
88 Александр Ташаев 83′
8 Кирилл Панченко
27 Самба Соу 39′
34 Константин Рауш 73′
11 Иван Темников
48 Евгений Луценко 72′
90 Николай Обольский
15 Ибрагим Цаллагов 66′
23 Антон Соснин
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
16 Удары (всего) 9
5 Удары в створ 4
8 Угловые 0
8 Фолы 9
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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