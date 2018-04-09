Чалов: Матч с «Арсеналом» в Лиге Европы сказался на результате игры с «Динамо»

В понедельник ЦСКА в гостях уступил «Динамо» со счетом 1:2. 5 апреля ЦСКА проиграл «Арсеналу» в первом матче четвертьфинала Лиги Европы — 1:4.
«Конечно, была ротация перед сегодняшним матчем. Думаю, это повлияло. Теперь нужно выигрывать в оставшихся матчах», — сказал Чалов.
«Тренер давал установку играть на острие рядом с [Понтусом] Вернблумом и реализовать свой момент. Пока еще какие-то моменты забыты, но думаю, что еще успеем наиграть. “Динамо” просто поймало нас на двух контратаках. Забил гол сегодня, но не придал значение этому, ведь сейчас самое главное, чтобы мы побеждали и выходили в Лигу чемпионов», — добавил он.
После 25 игр ЦСКА набрал 44 очка и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. В следующей игре столичная команда 15 апреля сыграет в гостях с «Уфой».