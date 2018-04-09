Панченко признался, что у него был запредельный настрой на матч с ЦСКА

Источник: ИТАР-ТАСС

«Динамо» в матче 25-го тура чемпионата России в гостях обыграло ЦСКА со счетом 2:1. Панченко выступал за ЦСКА с 2014 по 2017 годы.

«Эмоции переполняли до игры, а во время матча был совершенно спокоен, сконцентрирован. Я провел незабываемое время в ЦСКА, спасибо ребятам и руководству за теплый прием. Настрой был запредельный, конечно, я понимал, что первый раз играю против своей бывшей команды. В такой игре я был готов на все», — заявил Панченко.

«Сегодня добились победы, потому что мы настраивались на этот результат. Все ребята сегодня молодцы, бились до последнего, никто не тянул время. Все отдали силы, поэтому сводило ноги. Самое главное, что команда победила, мы набрали важные три очка, двигаемся дальше», — добавил он.

«Впереди у нас сложные матчи с фаворитами? Это праздник футбола, для нас это только хорошо, мы настраиваемся на всех соперников. Впереди “Локомотив”, снова дерби, потом “Зенит”. Для нас очень хорошо, в каждой игре будем стараться побеждать», — заключил форвард.