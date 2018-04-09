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9 апреля, источник: ТАСС

Панченко признался, что у него был запредельный настрой на матч с ЦСКА

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Нападающий московского «Динамо» Кирилл Панченко был запредельно настроен на игру 25-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) против своей бывшей команды столичного ЦСКА. Об этом он заявил журналистам.

Источник: ИТАР-ТАСС

«Динамо» в матче 25-го тура чемпионата России в гостях обыграло ЦСКА со счетом 2:1. Панченко выступал за ЦСКА с 2014 по 2017 годы.

«Эмоции переполняли до игры, а во время матча был совершенно спокоен, сконцентрирован. Я провел незабываемое время в ЦСКА, спасибо ребятам и руководству за теплый прием. Настрой был запредельный, конечно, я понимал, что первый раз играю против своей бывшей команды. В такой игре я был готов на все», — заявил Панченко.

«Сегодня добились победы, потому что мы настраивались на этот результат. Все ребята сегодня молодцы, бились до последнего, никто не тянул время. Все отдали силы, поэтому сводило ноги. Самое главное, что команда победила, мы набрали важные три очка, двигаемся дальше», — добавил он.

«Впереди у нас сложные матчи с фаворитами? Это праздник футбола, для нас это только хорошо, мы настраиваемся на всех соперников. Впереди “Локомотив”, снова дерби, потом “Зенит”. Для нас очень хорошо, в каждой игре будем стараться побеждать», — заключил форвард.

После 24-х игр «Динамо» набрало 30 баллов и занимает 10-е место. В следующем туре столичная команда 14 апреля дома примет «Локомотив».

ЦСКА 1:2
Первый тайм: 0:1
Динамо М
9.04.2018, 19:30 Зрители: 19054 основной раунд: 25-й тур ВЭБ Арена
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Дмитрий Хохлов
Голы
61′ Федор Чалов (Г. Миланов, П. Вернблум) 63
88 Александр Ташаев (К. Панченко, К. Рауш) 11′
88 Александр Ташаев (Е.О. Луценко) 49′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Кирилл Набабкин 14
Сергей Игнашевич 4
Алексей Березуцкий 6
Георгий Миланов 8
Бибрас Натхо 66
80′ Алан Дзагоев 10
67′ Понтус Вернблум 3
77′ Георгий Щенников 42
Константин Кучаев 89
57′ Виктор Винисиус Витинью 11
Александр Головин 17
57′ Ахмед Муса 7
Федор Чалов 63
1 Антон Шунин (к)
25 Алексей Козлов
2 Григорий Морозов 45′
4 Владимир Рыков
44 Тони Шуньич
88 Александр Ташаев 83′
8 Кирилл Панченко
27 Самба Соу 39′
34 Константин Рауш 73′
11 Иван Темников
48 Евгений Луценко 72′
90 Николай Обольский
15 Ибрагим Цаллагов 66′
23 Антон Соснин
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
16 Удары (всего) 9
5 Удары в створ 4
8 Угловые 0
8 Фолы 9
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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