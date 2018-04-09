Гончаренко: ЦСКА в РФПЛ много очков теряет на своем поле, это ни в какие рамки не лезет

Источник: ИТАР-ТАСС

ЦСКА проиграл московскому «Динамо» со счетом 1:2 во встрече 25-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). В 11 домашних матчах армейцы одержали пять побед, по результатам игр на своем поле они занимают десятое место в премьер-лиге.

«Думаю, что ни в какие рамки не лезет терять столько очков в домашних матчах. Мы гораздо лучше играем на выезде, это не может не тревожить. Причем все матчи складываются по одному сценарию», — сказал Гончаренко.

«Могли спасти эту игру. У нас в первом тайме не было энергии, чтобы вести игру ближе к воротам соперника и быстрее действовать, “Динамо” превзошло нас в этом. Путем замен нам удалось выровнять игру. Несмотря на текущую кадровую ситуацию, считаю, что мы могли лучше сыграть», — добавил он.

Матч с «Динамо» оказался в календаре ЦСКА между двумя встречами с лондонским «Арсеналом» в четвертьфинале Лиги Европы. В четверг армейцы уступили в Лондоне со счетом 1:4. «Три-четыре дня ты переживаешь яркие эмоции, а потом тебя окунают в суровые реалии. Сейчас нужно быстрее восстановиться, нас ждет еще много матчей», — отметил Гончаренко.

Тренер оставил в запасе основного полузащитника Александра Головина, который вышел на замену во втором тайме. «Расстановка на игру с «Динамо» обусловлена только тем, что нужно решать задачи и в чемпионате, и в Лиге Европы. Нам надо было каким-то образом сделать ротацию, чтобы не терять очки здесь и подойти в оптимальном состоянии к «Арсеналу», — пояснил Гончаренко.

Перепалка с Мусой

Гончаренко назвал перепалку с футболистом своей команды Ахмедом Мусой, возникшей во время матча с «Динамо», нормальной ситуацией для любого здорового коллектива.

Муса был заменен во втором тайме. Уходя на скамейку запасных, он не пожал руку тренеру. Гончаренко высказал игроку свое недовольство. «Это что-то такое внутреннее, семейное. Это нормальная ситуация, когда можно высказать что-то друг другу. В здоровом коллективе такие перепалки могут быть. С гладким и пушистым коллективом сложно что-то выиграть», — прокомментировал ситуацию Гончаренко.

«Мы что-то наговорили друг другу на эмоциях, продолжать в том же духе было бы неправильно», — добавил тренер.