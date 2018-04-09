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22:46 (мск), источник: ТАСС

Гончаренко: ЦСКА в РФПЛ много очков теряет на своем поле, это ни в какие рамки не лезет

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. ЦСКА в этом сезоне потерял слишком много очков в домашних матчах, такие результаты на своем стадионе ни в какие рамки не лезут. Об этом на пресс-конференции после поражения в матче с «Динамо» сказал главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.

Источник: ИТАР-ТАСС

ЦСКА проиграл московскому «Динамо» со счетом 1:2 во встрече 25-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). В 11 домашних матчах армейцы одержали пять побед, по результатам игр на своем поле они занимают десятое место в премьер-лиге.

«Думаю, что ни в какие рамки не лезет терять столько очков в домашних матчах. Мы гораздо лучше играем на выезде, это не может не тревожить. Причем все матчи складываются по одному сценарию», — сказал Гончаренко.

«Могли спасти эту игру. У нас в первом тайме не было энергии, чтобы вести игру ближе к воротам соперника и быстрее действовать, “Динамо” превзошло нас в этом. Путем замен нам удалось выровнять игру. Несмотря на текущую кадровую ситуацию, считаю, что мы могли лучше сыграть», — добавил он.

Матч с «Динамо» оказался в календаре ЦСКА между двумя встречами с лондонским «Арсеналом» в четвертьфинале Лиги Европы. В четверг армейцы уступили в Лондоне со счетом 1:4. «Три-четыре дня ты переживаешь яркие эмоции, а потом тебя окунают в суровые реалии. Сейчас нужно быстрее восстановиться, нас ждет еще много матчей», — отметил Гончаренко.

Тренер оставил в запасе основного полузащитника Александра Головина, который вышел на замену во втором тайме. «Расстановка на игру с «Динамо» обусловлена только тем, что нужно решать задачи и в чемпионате, и в Лиге Европы. Нам надо было каким-то образом сделать ротацию, чтобы не терять очки здесь и подойти в оптимальном состоянии к «Арсеналу», — пояснил Гончаренко.

Перепалка с Мусой

Гончаренко назвал перепалку с футболистом своей команды Ахмедом Мусой, возникшей во время матча с «Динамо», нормальной ситуацией для любого здорового коллектива.

Муса был заменен во втором тайме. Уходя на скамейку запасных, он не пожал руку тренеру. Гончаренко высказал игроку свое недовольство. «Это что-то такое внутреннее, семейное. Это нормальная ситуация, когда можно высказать что-то друг другу. В здоровом коллективе такие перепалки могут быть. С гладким и пушистым коллективом сложно что-то выиграть», — прокомментировал ситуацию Гончаренко.

«Мы что-то наговорили друг другу на эмоциях, продолжать в том же духе было бы неправильно», — добавил тренер.

ЦСКА занимает третью позицию в таблице чемпионата России, набрав 44 очка после 24 матчей. В следующем туре армейцы 15 апреля сыграют в гостях с «Уфой».

ЦСКА 1:2
Первый тайм: 0:1
Динамо М
9.04.2018, 19:30 Зрители: 19054 основной раунд: 25-й тур ВЭБ Арена
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Дмитрий Хохлов
Голы
61′ Федор Чалов (Г. Миланов, П. Вернблум) 63
88 Александр Ташаев (К. Панченко, К. Рауш) 11′
88 Александр Ташаев (Е.О. Луценко) 49′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Кирилл Набабкин 14
Сергей Игнашевич 4
Алексей Березуцкий 6
Георгий Миланов 8
Бибрас Натхо 66
80′ Алан Дзагоев 10
67′ Понтус Вернблум 3
77′ Георгий Щенников 42
Константин Кучаев 89
57′ Виктор Винисиус Витинью 11
Александр Головин 17
57′ Ахмед Муса 7
Федор Чалов 63
1 Антон Шунин (к)
25 Алексей Козлов
2 Григорий Морозов 45′
4 Владимир Рыков
44 Тони Шуньич
88 Александр Ташаев 83′
8 Кирилл Панченко
27 Самба Соу 39′
34 Константин Рауш 73′
11 Иван Темников
48 Евгений Луценко 72′
90 Николай Обольский
15 Ибрагим Цаллагов 66′
23 Антон Соснин
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
16 Удары (всего) 9
5 Удары в створ 4
8 Угловые 0
8 Фолы 9
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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