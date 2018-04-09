ЦСКА проигрывает «Динамо», Муса конфликтует с Гончаренко
Армейцы сенсационно уступили на своем поле «Динамо» и, похоже, выбыли из чемпионской гонки. И даже прямое попадание в Лигу чемпионов со второго места теперь под большим вопросом.
Армейцы сенсационно уступили на своем поле «Динамо» и, похоже, выбыли из чемпионской гонки. И даже прямое попадание в Лигу чемпионов со второго места теперь под большим вопросом.
ПРОРОЧЕСТВО ОТ ШЕВЧЕНКО
До стартового свистка оставалось больше полутора часов. Трибуны были почти пустыми,
Но один зритель уже сидел на своем месте. Да какой! Знаменитый российский тренер Виталий Шевченко, приводивший в свое время «Торпедо» к бронзовым наградам, скромно оглядывался по сторонам и, кажется, немного скучал. Редкие болельщики армейцев его то ли совсем не узнавали, то ли попросту не желали тревожить. Скорее всего, первое.
— Я сейчас на пенсии, — рассказал Шевченко, любезно позволив корреспонденту «СЭ» занять соседнее кресло. — В 2011-м немного потренировал в Боливии, а с 2012-го, то есть уже шестой год, не работаю. С удовольствием хожу на матчи. Чаще — на «Динамо». Так сложилось. У меня в этом клубе больше знакомых работает. Но болеть ни за кого сегодня не буду. За красивый и интересный футбол! Смотрю исключительно как специалист.
— Какая команда показывает более привлекательную игру сейчас?
— На данный момент ЦСКА, конечно, смотрится поинтереснее. Может, в последних играх только армейцы немного подустали. А так, здесь уже сложился коллектив, есть поставленная игра. Армейцам бы еще доукомплектоваться хорошими нападающими. «Динамо» же начало обретать себя только при Хохлове. Вообще в России мне сейчас больше всего «Спартак» нравится, он показывает лучший футбол. Но чемпионом, думаю, станет «Локо». Слишком мало туров осталось, дотерпит.
— Есть уверенность, что
— Уверенность есть… Но — не твердая. Тяжелые игры впереди, очень трудный календарь. Хотя игра внушает оптимизм и доверие. Смотрел матчи против «Уфы» и «Арсенала», понравились.
— Как вам ЦСКА в Лондоне?
— «Арсенал» был сильнее. К сожалению, встретились команды совсем разного уровня. Армейцы делали все, что могли, но результат — 1:4. Но возникали моменты при счете 1:1, при 1:2… Забей Муса второй гол — кто знает, как все закончилось бы.
— Вам нравится Головин?
— Должен вырасти в очень хорошего футболиста! Все задатки у него для этого есть. Если ничего не случится —
— Над чем ему нужно работать? Иногда кажется, что над игрой в обороне.
— Он больше играет в атаку, но достаточно работает и сзади. Я понимаю, к чему вы клоните. Если оценивать командную игру, то в связи с переводом Вернблума вперед оголилась центральная зона. Дзагоев отбирает мяч плохо, Натхо — плохо, Головин — плохо. Поэтому в Лондоне и возникали большие дыры. Ими «Арсенал» и воспользовался. Англичане врывались в штрафную из опорной зоны, а за ними никто не бежал. Защитникам приходилось играть один в один.
Когда ЦСКА играет в России, он больше владеет мячом, поэтому недостатки в центре не так бросаются в глаза. А на международной арене приходится больше обороняться, образуются дыры. Вернблум их раньше закрывал. Поэтому я и сказал выше о недоукомплектации.
— Какой прогноз на матч?
— Думаю, ЦСКА столкнется с большими трудностями. Восстановились ли игроки физически после матча в Англии и перелета?
Тренерское чутье Шевченко не обмануло — с прогнозом он попал в яблочко. Как и с проблемами, которые ждали ЦСКА в этой игре. Опыт есть опыт.
ГОЛОВИН — НА СКАМЕЙКЕ
Диктор на стадионе торжественно объявлял, что впервые в истории «ВЭБ Арена» принимает старейшее московское дерби. Болельщики размахивали флажками, специально изготовленными по такому случаю. Затем, перед стартовым свистком, армейская и динамовская трибуны обменялись громогласными зарядами «Москва — без «мяса!», еще раз продемонстрировав дружбу и единение.
Но на поле никакой дружбы быть не могло. Каждый матч сейчас что для ЦСКА, что для «Динамо» — сверхважен. Армейцы еще не лишились надежды на золото и уж точно желают догнать «Спартак» в гонке за прямую путевку в Лиге чемпионов. А
Гончаренко удивил отсутствием на поле с первых минут Головина. Молодой хавбек, забивший в Лондоне, получил передышку, а в центральной зоне вместо него вышел Витинью. Щенников занял не совсем привычную позицию левого центрального защитника, а Миланов вышел работать по всей бровке. Вернулся в состав и Набабкин.
«Динамо» тоже не могло похвастаться оптимальным составом: ганский опорник Тетте вынужден отлучиться на родину в связи со смертью отца, литовец Черных заболел и тоже не попал в заявку. Тем не менее, несмотря на потери,
План Хохлова не предполагал игры первым номером. В почете были резкие контратакующие действия после отборов и перехватов, разгон наступлений усилиями фланговых игроков и прострельные передачи в штрафную. Всё работало как часы: Рауш бороздил фланг и показывал отменную скорость, Панченко здорово действовал в роли плеймейкера, Луценко собирал возле себя нескольких соперников, а Ташаев находил свободное пространство и с удовольствием в него врывался. Опорная зона и линия обороны ЦСКА откровенно «плыла», не справляясь с таким темпом.
До перерыва «Динамо» забило только раз (Ташаев классным ударом низом вонзил мяч в дальний угол с передачи Панченко), хотя могло и еще трижды. Любая скоростная атака
Казалось, Гончаренко немедленно бросит в бой Головина.
ДУБЛЬ ТАШАЕВА, ГОЛ ЧАЛОВА
Однако белорусский тренер не стал спешить с заменами, выждал паузу — и прогадал.
Второй тайм ЦСКА тоже начал плохо и пропустил еще раз. Луценко по флангу через половину поля умчался от Алексея Березуцкого, прострелил в центр штрафной, а там Ташаев снова опередил всех и внес мяч в пустые ворота. Дело стало пахнуть для
Только после этого Гончаренко в бой и Головина, и Чалова. Причем молодой российский форвард вышел на поле вместо Мусы, а нигериец так обиделся на замену, что не стал пожимать руку тренеру. За что немедленно получил эмоциональный выговор — прямо на скамейке.
Но обижаться Муса может только на себя — сыграл он, что тут скрывать, опять плохо, тогда как Чалов сразу же забил свой первый гол в сезоне, оправдав выход на поле. А мог бы оформить и дубль, но через пару минут не попал в пустой угол с одно метра. В эти мгновения казалось, что
К своей чести, «Динамо» выбралось из эмоциональной ямы, перевело игру ближе к центральной зоне и счет удержало. В конце концов, большую часть матча команда Хохлова действительно играла лучше. И три очка, пожалуй, вполне заслужила.
Михаил ГОНЧАРОВ
с 3-й Песчаной улицы.
|Виктор Гончаренко
|Дмитрий Хохлов
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|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|3
|16
|Удары (всего)
|9
|5
|Удары в створ
|4
|8
|Угловые
|0
|8
|Фолы
|9
|3
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Сергей Карасев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Антон Аверьянов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Тихон Калугин (Москва, Россия)