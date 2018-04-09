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22:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ЦСКА проигрывает «Динамо», Муса конфликтует с Гончаренко

Армейцы сенсационно уступили на своем поле «Динамо» и, похоже, выбыли из чемпионской гонки. И даже прямое попадание в Лигу чемпионов со второго места теперь под большим вопросом.

Источник: Спорт-Экспресс

ПРОРОЧЕСТВО ОТ ШЕВЧЕНКО

До стартового свистка оставалось больше полутора часов. Трибуны были почти пустыми, все-таки рабочий день только закончился, и люди подтягивались на арену совсем неспешно.

Но один зритель уже сидел на своем месте. Да какой! Знаменитый российский тренер Виталий Шевченко, приводивший в свое время «Торпедо» к бронзовым наградам, скромно оглядывался по сторонам и, кажется, немного скучал. Редкие болельщики армейцев его то ли совсем не узнавали, то ли попросту не желали тревожить. Скорее всего, первое. Все-таки давненько Виталий Викторович не попадал в информационное пространство.

— Я сейчас на пенсии, — рассказал Шевченко, любезно позволив корреспонденту «СЭ» занять соседнее кресло. — В 2011-м немного потренировал в Боливии, а с 2012-го, то есть уже шестой год, не работаю. С удовольствием хожу на матчи. Чаще — на «Динамо». Так сложилось. У меня в этом клубе больше знакомых работает. Но болеть ни за кого сегодня не буду. За красивый и интересный футбол! Смотрю исключительно как специалист.

Фоторепортаж
Головин забил красиво, а Рэмси — еще лучше

— Какая команда показывает более привлекательную игру сейчас?

— На данный момент ЦСКА, конечно, смотрится поинтереснее. Может, в последних играх только армейцы немного подустали. А так, здесь уже сложился коллектив, есть поставленная игра. Армейцам бы еще доукомплектоваться хорошими нападающими. «Динамо» же начало обретать себя только при Хохлове. Вообще в России мне сейчас больше всего «Спартак» нравится, он показывает лучший футбол. Но чемпионом, думаю, станет «Локо». Слишком мало туров осталось, дотерпит.

— Есть уверенность, что бело-голубые не вылетят из премьер-лиги?

— Уверенность есть… Но — не твердая. Тяжелые игры впереди, очень трудный календарь. Хотя игра внушает оптимизм и доверие. Смотрел матчи против «Уфы» и «Арсенала», понравились.

— Как вам ЦСКА в Лондоне?

— «Арсенал» был сильнее. К сожалению, встретились команды совсем разного уровня. Армейцы делали все, что могли, но результат — 1:4. Но возникали моменты при счете 1:1, при 1:2… Забей Муса второй гол — кто знает, как все закончилось бы.

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— Вам нравится Головин?

— Должен вырасти в очень хорошего футболиста! Все задатки у него для этого есть. Если ничего не случится — тьфу-тьфу-тьфу! — станет прекрасным исполнителем.

— Над чем ему нужно работать? Иногда кажется, что над игрой в обороне.

— Он больше играет в атаку, но достаточно работает и сзади. Я понимаю, к чему вы клоните. Если оценивать командную игру, то в связи с переводом Вернблума вперед оголилась центральная зона. Дзагоев отбирает мяч плохо, Натхо — плохо, Головин — плохо. Поэтому в Лондоне и возникали большие дыры. Ими «Арсенал» и воспользовался. Англичане врывались в штрафную из опорной зоны, а за ними никто не бежал. Защитникам приходилось играть один в один.

Когда ЦСКА играет в России, он больше владеет мячом, поэтому недостатки в центре не так бросаются в глаза. А на международной арене приходится больше обороняться, образуются дыры. Вернблум их раньше закрывал. Поэтому я и сказал выше о недоукомплектации.

— Какой прогноз на матч?

— Думаю, ЦСКА столкнется с большими трудностями. Восстановились ли игроки физически после матча в Англии и перелета? Бело-голубые однозначно дадут бой. Если «Динамо» сможет чаще владеть мячом и атаковать, у армейцев возникнут большие проблемы.

Тренерское чутье Шевченко не обмануло — с прогнозом он попал в яблочко. Как и с проблемами, которые ждали ЦСКА в этой игре. Опыт есть опыт.

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ГОЛОВИН — НА СКАМЕЙКЕ

Диктор на стадионе торжественно объявлял, что впервые в истории «ВЭБ Арена» принимает старейшее московское дерби. Болельщики размахивали флажками, специально изготовленными по такому случаю. Затем, перед стартовым свистком, армейская и динамовская трибуны обменялись громогласными зарядами «Москва — без «мяса!», еще раз продемонстрировав дружбу и единение.

Но на поле никакой дружбы быть не могло. Каждый матч сейчас что для ЦСКА, что для «Динамо» — сверхважен. Армейцы еще не лишились надежды на золото и уж точно желают догнать «Спартак» в гонке за прямую путевку в Лиге чемпионов. А бело-голубым с их зубодробительным оставшимся календарем никуда не деться от борьбы за выживание. Поэтому футбол с первых минут пошел жесткий, живой, скоростной и бескомпромиссный.

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Гончаренко удивил отсутствием на поле с первых минут Головина. Молодой хавбек, забивший в Лондоне, получил передышку, а в центральной зоне вместо него вышел Витинью. Щенников занял не совсем привычную позицию левого центрального защитника, а Миланов вышел работать по всей бровке. Вернулся в состав и Набабкин.

«Динамо» тоже не могло похвастаться оптимальным составом: ганский опорник Тетте вынужден отлучиться на родину в связи со смертью отца, литовец Черных заболел и тоже не попал в заявку. Тем не менее, несмотря на потери, бело-голубые смотрелись здорово, первый тайм провели почти образцово.

План Хохлова не предполагал игры первым номером. В почете были резкие контратакующие действия после отборов и перехватов, разгон наступлений усилиями фланговых игроков и прострельные передачи в штрафную. Всё работало как часы: Рауш бороздил фланг и показывал отменную скорость, Панченко здорово действовал в роли плеймейкера, Луценко собирал возле себя нескольких соперников, а Ташаев находил свободное пространство и с удовольствием в него врывался. Опорная зона и линия обороны ЦСКА откровенно «плыла», не справляясь с таким темпом.

До перерыва «Динамо» забило только раз (Ташаев классным ударом низом вонзил мяч в дальний угол с передачи Панченко), хотя могло и еще трижды. Любая скоростная атака бело-голубых превращалась для армейцев в гигантские сложности. А у самого ЦСКА впереди почти ничего не получалось: вся острота пришлась на дебютный отрезок.

Казалось, Гончаренко немедленно бросит в бой Головина.

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ДУБЛЬ ТАШАЕВА, ГОЛ ЧАЛОВА

Однако белорусский тренер не стал спешить с заменами, выждал паузу — и прогадал.

Второй тайм ЦСКА тоже начал плохо и пропустил еще раз. Луценко по флангу через половину поля умчался от Алексея Березуцкого, прострелил в центр штрафной, а там Ташаев снова опередил всех и внес мяч в пустые ворота. Дело стало пахнуть для красно-синих настоящей катастрофой.

Только после этого Гончаренко в бой и Головина, и Чалова. Причем молодой российский форвард вышел на поле вместо Мусы, а нигериец так обиделся на замену, что не стал пожимать руку тренеру. За что немедленно получил эмоциональный выговор — прямо на скамейке.

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Но обижаться Муса может только на себя — сыграл он, что тут скрывать, опять плохо, тогда как Чалов сразу же забил свой первый гол в сезоне, оправдав выход на поле. А мог бы оформить и дубль, но через пару минут не попал в пустой угол с одно метра. В эти мгновения казалось, что красно-синие пришли в себя и все-таки добьются хотя бы ничьей.

К своей чести, «Динамо» выбралось из эмоциональной ямы, перевело игру ближе к центральной зоне и счет удержало. В конце концов, большую часть матча команда Хохлова действительно играла лучше. И три очка, пожалуй, вполне заслужила.

Михаил ГОНЧАРОВ
с 3-й Песчаной улицы.

ЦСКА 1:2
Первый тайм: 0:1
Динамо М
9.04.2018, 19:30 Зрители: 19054 основной раунд: 25-й тур ВЭБ Арена
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Дмитрий Хохлов
Голы
61′ Федор Чалов (Г. Миланов, П. Вернблум) 63
88 Александр Ташаев (К. Панченко, К. Рауш) 11′
88 Александр Ташаев (Е.О. Луценко) 49′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Кирилл Набабкин 14
Сергей Игнашевич 4
Алексей Березуцкий 6
Георгий Миланов 8
Бибрас Натхо 66
80′ Алан Дзагоев 10
67′ Понтус Вернблум 3
77′ Георгий Щенников 42
Константин Кучаев 89
57′ Виктор Винисиус Витинью 11
Александр Головин 17
57′ Ахмед Муса 7
Федор Чалов 63
1 Антон Шунин (к)
25 Алексей Козлов
2 Григорий Морозов 45′
4 Владимир Рыков
44 Тони Шуньич
88 Александр Ташаев 83′
8 Кирилл Панченко
27 Самба Соу 39′
34 Константин Рауш 73′
11 Иван Темников
48 Евгений Луценко 72′
90 Николай Обольский
15 Ибрагим Цаллагов 66′
23 Антон Соснин
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
16 Удары (всего) 9
5 Удары в створ 4
8 Угловые 0
8 Фолы 9
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
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