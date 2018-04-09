ЦСКА проигрывает «Динамо», Муса конфликтует с Гончаренко

Источник: Спорт-Экспресс

ПРОРОЧЕСТВО ОТ ШЕВЧЕНКО

До стартового свистка оставалось больше полутора часов. Трибуны были почти пустыми, все-таки рабочий день только закончился, и люди подтягивались на арену совсем неспешно.

Но один зритель уже сидел на своем месте. Да какой! Знаменитый российский тренер Виталий Шевченко, приводивший в свое время «Торпедо» к бронзовым наградам, скромно оглядывался по сторонам и, кажется, немного скучал. Редкие болельщики армейцев его то ли совсем не узнавали, то ли попросту не желали тревожить. Скорее всего, первое. Все-таки давненько Виталий Викторович не попадал в информационное пространство.

— Я сейчас на пенсии, — рассказал Шевченко, любезно позволив корреспонденту «СЭ» занять соседнее кресло. — В 2011-м немного потренировал в Боливии, а с 2012-го, то есть уже шестой год, не работаю. С удовольствием хожу на матчи. Чаще — на «Динамо». Так сложилось. У меня в этом клубе больше знакомых работает. Но болеть ни за кого сегодня не буду. За красивый и интересный футбол! Смотрю исключительно как специалист.

— Какая команда показывает более привлекательную игру сейчас?

— На данный момент ЦСКА, конечно, смотрится поинтереснее. Может, в последних играх только армейцы немного подустали. А так, здесь уже сложился коллектив, есть поставленная игра. Армейцам бы еще доукомплектоваться хорошими нападающими. «Динамо» же начало обретать себя только при Хохлове. Вообще в России мне сейчас больше всего «Спартак» нравится, он показывает лучший футбол. Но чемпионом, думаю, станет «Локо». Слишком мало туров осталось, дотерпит.

— Есть уверенность, что бело-голубые не вылетят из премьер-лиги?

— Уверенность есть… Но — не твердая. Тяжелые игры впереди, очень трудный календарь. Хотя игра внушает оптимизм и доверие. Смотрел матчи против «Уфы» и «Арсенала», понравились.

— Как вам ЦСКА в Лондоне?

— «Арсенал» был сильнее. К сожалению, встретились команды совсем разного уровня. Армейцы делали все, что могли, но результат — 1:4. Но возникали моменты при счете 1:1, при 1:2… Забей Муса второй гол — кто знает, как все закончилось бы.

— Вам нравится Головин?

— Должен вырасти в очень хорошего футболиста! Все задатки у него для этого есть. Если ничего не случится — тьфу-тьфу-тьфу! — станет прекрасным исполнителем.

— Над чем ему нужно работать? Иногда кажется, что над игрой в обороне.

— Он больше играет в атаку, но достаточно работает и сзади. Я понимаю, к чему вы клоните. Если оценивать командную игру, то в связи с переводом Вернблума вперед оголилась центральная зона. Дзагоев отбирает мяч плохо, Натхо — плохо, Головин — плохо. Поэтому в Лондоне и возникали большие дыры. Ими «Арсенал» и воспользовался. Англичане врывались в штрафную из опорной зоны, а за ними никто не бежал. Защитникам приходилось играть один в один.

Когда ЦСКА играет в России, он больше владеет мячом, поэтому недостатки в центре не так бросаются в глаза. А на международной арене приходится больше обороняться, образуются дыры. Вернблум их раньше закрывал. Поэтому я и сказал выше о недоукомплектации.

— Какой прогноз на матч?

— Думаю, ЦСКА столкнется с большими трудностями. Восстановились ли игроки физически после матча в Англии и перелета? Бело-голубые однозначно дадут бой. Если «Динамо» сможет чаще владеть мячом и атаковать, у армейцев возникнут большие проблемы.

Тренерское чутье Шевченко не обмануло — с прогнозом он попал в яблочко. Как и с проблемами, которые ждали ЦСКА в этой игре. Опыт есть опыт.

ГОЛОВИН — НА СКАМЕЙКЕ

Диктор на стадионе торжественно объявлял, что впервые в истории «ВЭБ Арена» принимает старейшее московское дерби. Болельщики размахивали флажками, специально изготовленными по такому случаю. Затем, перед стартовым свистком, армейская и динамовская трибуны обменялись громогласными зарядами «Москва — без «мяса!», еще раз продемонстрировав дружбу и единение.

Но на поле никакой дружбы быть не могло. Каждый матч сейчас что для ЦСКА, что для «Динамо» — сверхважен. Армейцы еще не лишились надежды на золото и уж точно желают догнать «Спартак» в гонке за прямую путевку в Лиге чемпионов. А бело-голубым с их зубодробительным оставшимся календарем никуда не деться от борьбы за выживание. Поэтому футбол с первых минут пошел жесткий, живой, скоростной и бескомпромиссный.

Гончаренко удивил отсутствием на поле с первых минут Головина. Молодой хавбек, забивший в Лондоне, получил передышку, а в центральной зоне вместо него вышел Витинью. Щенников занял не совсем привычную позицию левого центрального защитника, а Миланов вышел работать по всей бровке. Вернулся в состав и Набабкин.

«Динамо» тоже не могло похвастаться оптимальным составом: ганский опорник Тетте вынужден отлучиться на родину в связи со смертью отца, литовец Черных заболел и тоже не попал в заявку. Тем не менее, несмотря на потери, бело-голубые смотрелись здорово, первый тайм провели почти образцово.

План Хохлова не предполагал игры первым номером. В почете были резкие контратакующие действия после отборов и перехватов, разгон наступлений усилиями фланговых игроков и прострельные передачи в штрафную. Всё работало как часы: Рауш бороздил фланг и показывал отменную скорость, Панченко здорово действовал в роли плеймейкера, Луценко собирал возле себя нескольких соперников, а Ташаев находил свободное пространство и с удовольствием в него врывался. Опорная зона и линия обороны ЦСКА откровенно «плыла», не справляясь с таким темпом.

До перерыва «Динамо» забило только раз (Ташаев классным ударом низом вонзил мяч в дальний угол с передачи Панченко), хотя могло и еще трижды. Любая скоростная атака бело-голубых превращалась для армейцев в гигантские сложности. А у самого ЦСКА впереди почти ничего не получалось: вся острота пришлась на дебютный отрезок.

Казалось, Гончаренко немедленно бросит в бой Головина.

ДУБЛЬ ТАШАЕВА, ГОЛ ЧАЛОВА

Однако белорусский тренер не стал спешить с заменами, выждал паузу — и прогадал.

Второй тайм ЦСКА тоже начал плохо и пропустил еще раз. Луценко по флангу через половину поля умчался от Алексея Березуцкого, прострелил в центр штрафной, а там Ташаев снова опередил всех и внес мяч в пустые ворота. Дело стало пахнуть для красно-синих настоящей катастрофой.

Только после этого Гончаренко в бой и Головина, и Чалова. Причем молодой российский форвард вышел на поле вместо Мусы, а нигериец так обиделся на замену, что не стал пожимать руку тренеру. За что немедленно получил эмоциональный выговор — прямо на скамейке.

Но обижаться Муса может только на себя — сыграл он, что тут скрывать, опять плохо, тогда как Чалов сразу же забил свой первый гол в сезоне, оправдав выход на поле. А мог бы оформить и дубль, но через пару минут не попал в пустой угол с одно метра. В эти мгновения казалось, что красно-синие пришли в себя и все-таки добьются хотя бы ничьей.

К своей чести, «Динамо» выбралось из эмоциональной ямы, перевело игру ближе к центральной зоне и счет удержало. В конце концов, большую часть матча команда Хохлова действительно играла лучше. И три очка, пожалуй, вполне заслужила.