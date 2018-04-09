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22:15 (мск), источник: ТАСС

Хохлов: Футболисты «Динамо» выстояли в матче с ЦСКА, несмотря на потерю сил в концовке

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Московскому «Динамо» удалось сдержать ЦСКА в концовке матча чемпионата России, хотя у футболистов бело-голубых практически не осталось сил. Об этом на послематчевой пресс-конференции сказал главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов.

Источник: ИТАР-ТАСС

«Динамо» обыграло ЦСКА со счетом 2:1 в гостевом матче 25-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Динамовцы поднялись на десятую строчку в таблице чемпионата России.

«Очень тяжелый матч. ЦСКА оказывал давление, это высококвалифицированная команда. Мы выполнили план на игру, хотя в концовке не хватило сил. Тем не менее выстояли», — сказал Хохлов.

«Мы изначально планировали в обороне действовать очень строго. Во втором тайме усилилось давление на наши ворота. Я заменил опорного полузащитника Ибрагим Цаллагова, так как он проделал большой объем работы. Нам нужен был свежий игрок в центре поля, чтобы сдержать вышедшего на замену Александра Головина», — добавил Хохлов.

Оба мяча в составе «Динамо» забил полузащитник Александр Ташаев. «Супер!» — сказал Хохлов в ответ на просьбу оценить его игру.

Вторую игру подряд пропустил нападающий Евгений Марков, которого «Динамо» зимой приобрело у «Тосно». «Он восстановился после травмы, но не смог в полной мере подойти к игре. Вчера он тренировался в общей группе, но опять возникла небольшая проблема», — пояснил Хохлов.

ЦСКА 1:2
Первый тайм: 0:1
Динамо М
9.04.2018, 19:30 Зрители: 19054 основной раунд: 25-й тур ВЭБ Арена
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Дмитрий Хохлов
Голы
61′ Федор Чалов (Г. Миланов, П. Вернблум) 63
88 Александр Ташаев (К. Панченко, К. Рауш) 11′
88 Александр Ташаев (Е.О. Луценко) 49′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Кирилл Набабкин 14
Сергей Игнашевич 4
Алексей Березуцкий 6
Георгий Миланов 8
Бибрас Натхо 66
80′ Алан Дзагоев 10
67′ Понтус Вернблум 3
77′ Георгий Щенников 42
Константин Кучаев 89
57′ Виктор Винисиус Витинью 11
Александр Головин 17
57′ Ахмед Муса 7
Федор Чалов 63
1 Антон Шунин (к)
25 Алексей Козлов
2 Григорий Морозов 45′
4 Владимир Рыков
44 Тони Шуньич
88 Александр Ташаев 83′
8 Кирилл Панченко
27 Самба Соу 39′
34 Константин Рауш 73′
11 Иван Темников
48 Евгений Луценко 72′
90 Николай Обольский
15 Ибрагим Цаллагов 66′
23 Антон Соснин
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
16 Удары (всего) 9
5 Удары в створ 4
8 Угловые 0
8 Фолы 9
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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