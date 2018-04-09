Хохлов: Футболисты «Динамо» выстояли в матче с ЦСКА, несмотря на потерю сил в концовке

Источник: ИТАР-ТАСС

«Динамо» обыграло ЦСКА со счетом 2:1 в гостевом матче 25-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Динамовцы поднялись на десятую строчку в таблице чемпионата России.

«Очень тяжелый матч. ЦСКА оказывал давление, это высококвалифицированная команда. Мы выполнили план на игру, хотя в концовке не хватило сил. Тем не менее выстояли», — сказал Хохлов.

«Мы изначально планировали в обороне действовать очень строго. Во втором тайме усилилось давление на наши ворота. Я заменил опорного полузащитника Ибрагим Цаллагова, так как он проделал большой объем работы. Нам нужен был свежий игрок в центре поля, чтобы сдержать вышедшего на замену Александра Головина», — добавил Хохлов.

Оба мяча в составе «Динамо» забил полузащитник Александр Ташаев. «Супер!» — сказал Хохлов в ответ на просьбу оценить его игру.