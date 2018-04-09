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21:43 (мск), источник: ТАСС

Дубль Ташаева принес московскому «Динамо» победу над ЦСКА в матче РФПЛ

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Московское «Динамо» обыграло ЦСКА со счетом 2:1 в гостевом матче 25-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Источник: ИТАР-ТАСС

В составе «Динамо» отличился Александр Ташаев (11-я и 49-я минуты). За ЦСКА гол забил Федор Чалов (61), он впервые отличился за 14 проведенных матчей за армейцев в нынешнем сезоне.

ЦСКА прервал трехматчевую беспроигрышную серию. «Динамо» не проигрывает в шестой встрече подряд.

Команды провели между собой 183 матча. По количеству побед динамовцы теперь превосходят армейцев на два матча — 67−65, в 51 игре был зафиксирован ничейный результат.

«Динамо» поднялось на 10-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков. ЦСКА занимает третью позицию (44). В следующем матче 14 апреля «Динамо» примет «Локомотив», ЦСКА 15 апреля сыграет в гостях с «Уфой».

Лидирует в чемпионате «Локомотив» (52 очка после 24 игр), вторым идет «Спартак» (50 очков по итогам 25 матчей).

ЦСКА 1:2
Первый тайм: 0:1
Динамо М
9.04.2018, 19:30 Зрители: 19054 основной раунд: 25-й тур ВЭБ Арена
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Дмитрий Хохлов
Голы
61′ Федор Чалов (Г. Миланов, П. Вернблум) 63
88 Александр Ташаев (К. Панченко, К. Рауш) 11′
88 Александр Ташаев (Е.О. Луценко) 49′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Кирилл Набабкин 14
Сергей Игнашевич 4
Алексей Березуцкий 6
Георгий Миланов 8
Бибрас Натхо 66
80′ Алан Дзагоев 10
67′ Понтус Вернблум 3
77′ Георгий Щенников 42
Константин Кучаев 89
57′ Виктор Винисиус Витинью 11
Александр Головин 17
57′ Ахмед Муса 7
Федор Чалов 63
1 Антон Шунин (к)
25 Алексей Козлов
2 Григорий Морозов 45′
4 Владимир Рыков
44 Тони Шуньич
88 Александр Ташаев 83′
8 Кирилл Панченко
27 Самба Соу 39′
34 Константин Рауш 73′
11 Иван Темников
48 Евгений Луценко 72′
90 Николай Обольский
15 Ибрагим Цаллагов 66′
23 Антон Соснин
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
16 Удары (всего) 9
5 Удары в створ 4
8 Угловые 0
8 Фолы 9
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
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Автогол
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