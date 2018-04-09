Дубль Ташаева принес московскому «Динамо» победу над ЦСКА в матче РФПЛ

Источник: ИТАР-ТАСС

В составе «Динамо» отличился Александр Ташаев (11-я и 49-я минуты). За ЦСКА гол забил Федор Чалов (61), он впервые отличился за 14 проведенных матчей за армейцев в нынешнем сезоне.

ЦСКА прервал трехматчевую беспроигрышную серию. «Динамо» не проигрывает в шестой встрече подряд.

Команды провели между собой 183 матча. По количеству побед динамовцы теперь превосходят армейцев на два матча — 67−65, в 51 игре был зафиксирован ничейный результат.

«Динамо» поднялось на 10-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков. ЦСКА занимает третью позицию (44). В следующем матче 14 апреля «Динамо» примет «Локомотив», ЦСКА 15 апреля сыграет в гостях с «Уфой».