Погребняк рвется на ЧМ

Источник: Спорт-Экспресс

0 голов в 10 официальных матчах после зимней паузы. 4 гола в 6 официальных матчах после зимней паузы. Первые показатели принадлежат нападающему «Зенита» и сборной России Антону Заболотному. Вторые — бывшему нападающему «Зенита» и сборной России Павлу Погребняку. Оба — форварды таранного типа. Такие футболисты при живом Федоре Смолове должны, по мнению тренерского штаба национальной команды, усиливать игру, если что-то идет не так.

Однако именно Заболотный имеет высокие шансы попасть в заявку на ЧМ-2018, а Погребняк тянет лямку в скромном «Тосно» и в качестве кандидата не рассматривается. Справедливо ли это? Это ведь на счету Погребняка 8 мячей в 33 встречах форме с двуглавым орлом на груди, тогда как у Заболотного — опять же 0 в 5 (ну не относится же серьезно к голу ворота «Динамо» в игре, не учтенной ФИФА).

Это Погребняк в победном для сине-бело-голубых розыгрыше Кубка УЕФА-2007/08 забил 10 голов, разделив титул лучшего бомбардира турнира с чемпионом мира-2006 Лукой Тони. А Заболотный в марте споткнулся вместе с «Зенитом» о самый молодой среди топ-клубов Германии «Лейпциг», покинув Лигу Европы на стадии 1/8 финала.

Павел ПОГРЕБНЯК не играл в «Динамо» | Источник: Спорт-Экспресс

Это Погребняк был одним из тех, кто в августе 2008-го поразил ворота «МЮ» в матче за Суперкубок УЕФА и трофей отправился в Санкт-Петербург. А Заболотный пока даже не выходил на поле в Лиге чемпионов, наблюдая со скамейки ЦСКА за встречами с «Вольфсбургом» и «Бешикташем» в конце 2009-го. Тогда, когда у Погребняка уже имелись два европейских титула и два российских — золото чемпионата и национальный Суперкубок. Была бы и бронза Евро, но помешала травма.

Впрочем, не стоит думать, что я настроен против Заболотного. То, что у него пока не идет в «Зените», скорее, беда 26-летнего нападающего, а не вина. Парень прошлой осенью в том самом «Тосно», где его зимой заменил по позиции Погребняк, доказал, что умеет играть в футбол. 4 гола никуда не делись, о них никто не забыл. Правда, случились они в 19 встречах. Так если у Погребняка столько же мячей в 6, может быть, стоит о нем и сборной вспомнить? Раз уж «месседж» от Артема Дзюбы (кстати, 4 мяча в 5 весенних играх за «Арсенал») главному тренеру сборной все еще сидит в памяти.

Теперь форвард регулярно забивает за «Тосно» | Источник: Спорт-Экспресс

34 года? А Криштиану — 33. Погребняк не Роналду? Безусловно. Только не так много было в нашей новейшей истории форвардов, ставивших голы на поток. Причем, не только в России, но и в еврокубках, и в серьезных чемпионатах: 15 — в Германии за «Штутгарт», 30 — в Англии за «Фулхэм» и «Рединг». Стоит ли такими разбрасываться? Думаю, мы не настолько богаты.

А огромный опыт кому-то когда-нибудь мешал? А преемственность поколений? И почему бы Погребняку не поконкурировать с Заболотным за место на ЧМ, если Павел не снизит темп в апреле-мае? Представляете, как будет грызть землю воспитанник «Спартака», узнав о перспективе выступить на домашнем чемпионате мира? И как это стимулирует молодого коллегу по амплуа.

Возможно, все это слишком похоже на голливудскую сказку со счастливым концом, но дайте Погребняку шанс. Он заслужил его и всей карьерой, и тем, что морально не сломался в «Динамо», где на нем вначале поставили жирный крест, а потом обвинили в прогуле. Никто же не заставлял заключать с ветераном многомиллионный контракт, так зачем же, когда стало нечем платить, использовать пещерные методы?

Кстати, интересно, что чувствовали руководители бело-голубых в моменты, когда Павел после отъезда из Москвы последовательно поражал ворота «Луча-Энергии» в Кубке, «Спартака» и «Урала» в РФПЛ. До локтя дотянулись, чтобы укусить? Нет? Возможно, это придется делать уже во вторник по итогам повторного заседания Палаты по разрешению споров по «делу Погребняка».

А Павел, уверен, еще не сказал своего последнего слова. Так, может, оно прозвучит на чемпионате мира?