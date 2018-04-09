Погребняк рвется на ЧМ
Форвард, который зимой перешел из «Динамо» в «Тосно», стал играть и забивать как в лучшие годы.
Форвард, который зимой перешел из «Динамо» в «Тосно», стал играть и забивать как в лучшие годы.
0 голов в 10 официальных матчах после зимней паузы. 4 гола в 6 официальных матчах после зимней паузы. Первые показатели принадлежат нападающему «Зенита» и сборной России Антону Заболотному. Вторые — бывшему нападающему «Зенита» и сборной России Павлу Погребняку. Оба — форварды таранного типа. Такие футболисты при живом Федоре Смолове должны, по мнению тренерского штаба национальной команды, усиливать игру, если
Однако именно Заболотный имеет высокие шансы попасть в заявку на ЧМ-2018, а Погребняк тянет лямку в скромном «Тосно» и в качестве кандидата не рассматривается. Справедливо ли это? Это ведь на счету Погребняка 8 мячей в 33 встречах форме с двуглавым орлом на груди, тогда как у Заболотного — опять же 0 в 5 (ну не относится же серьезно к голу ворота «Динамо» в игре, не учтенной ФИФА).
Это Погребняк в победном для
Это Погребняк был одним из тех, кто в августе 2008-го поразил ворота «МЮ» в матче за Суперкубок УЕФА и трофей отправился в
Впрочем, не стоит думать, что я настроен против Заболотного. То, что у него пока не идет в «Зените», скорее, беда 26-летнего нападающего, а не вина. Парень прошлой осенью в том самом «Тосно», где его зимой заменил по позиции Погребняк, доказал, что умеет играть в футбол. 4 гола никуда не делись, о них никто не забыл. Правда, случились они в 19 встречах. Так если у Погребняка столько же мячей в 6, может быть, стоит о нем и сборной вспомнить? Раз уж «месседж» от Артема Дзюбы (кстати, 4 мяча в 5 весенних играх за «Арсенал») главному тренеру сборной все еще сидит в памяти.
34 года? А Криштиану — 33. Погребняк не Роналду? Безусловно. Только не так много было в нашей новейшей истории форвардов, ставивших голы на поток. Причем, не только в России, но и в еврокубках, и в серьезных чемпионатах: 15 — в Германии за «Штутгарт», 30 — в Англии за «Фулхэм» и «Рединг». Стоит ли такими разбрасываться? Думаю, мы не настолько богаты.
А огромный опыт
Возможно, все это слишком похоже на голливудскую сказку со счастливым концом, но дайте Погребняку шанс. Он заслужил его и всей карьерой, и тем, что морально не сломался в «Динамо», где на нем вначале поставили жирный крест, а потом обвинили в прогуле. Никто же не заставлял заключать с ветераном многомиллионный контракт, так зачем же, когда стало нечем платить, использовать пещерные методы?
Кстати, интересно, что чувствовали руководители
А Павел, уверен, еще не сказал своего последнего слова. Так, может, оно прозвучит на чемпионате мира?
Вячеслав КОРОТКИН.