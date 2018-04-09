Орлов: В «Реале» ещё не знают, что предлагали за Паредеса € 40 млн
Телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре хавбека «Зенита» Леандро Паредеса.
Телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре хавбека «Зенита» Леандро Паредеса.
«Роберто Манчини всё время говорит, что ведущий игрок “Зенита” — это Паредес. Если вспомнить, в “Роме” два ведущих полузащитника: Де Росси и Найнгголан. А Паредес там выходил на замену. В карьере Леандро не было ни одного сезона, где бы он постоянно играл ведущую роль. Это можно сравнить с ситуацией, когда вызывают Сидорова и говорят: “Сегодня ты будешь комментатором”, и тот идёт комментировать. А