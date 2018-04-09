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20:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Орлов: В «Реале» ещё не знают, что предлагали за Паредеса € 40 млн

Телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре хавбека «Зенита» Леандро Паредеса.

Источник: РИА "Новости"

«Роберто Манчини всё время говорит, что ведущий игрок “Зенита” — это Паредес. Если вспомнить, в “Роме” два ведущих полузащитника: Де Росси и Найнгголан. А Паредес там выходил на замену. В карьере Леандро не было ни одного сезона, где бы он постоянно играл ведущую роль. Это можно сравнить с ситуацией, когда вызывают Сидорова и говорят: “Сегодня ты будешь комментатором”, и тот идёт комментировать. А навыков-то нет, они не прослеживались.

Кто-то должен сказать тренеру: подождите, а в чём лидерская функция Паредеса? Понаблюдайте, как он играет, возьмите любой матч: отдаёт пас, как бы выполнив свою работу, и пропадает. А лидер бежит дальше, ищет мяч. Леандро, конечно, способный игрок, но только способный. Цифры дуют его агенты, отправляют в порталы. Писали, что “Реал” его хотел зимой купить за 40 млн евро. Да в “Реале” ещё об этом никто даже не знает, до них эта информация пока не дошла», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

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