Николай Валуев: Зря Манчини плюнул в колодец!

Источник: ИТАР-ТАСС

«ЗВУЧИТ ЛИ НА ТРЕНИРОВКАХ “ЗЕНИТА” РУССКАЯ РЕЧЬ?»

— «Зенит» после поражения от «Краснодара» опустился на пятое место и, скорее всего, снова не попадет в Лигу чемпионов. Чем объясняете слабые результаты команды?

— Не буду злорадствовать и выстраивать какие-то конспирологические версии. Единственное, хочется задать риторический вопрос: «Ну чего им еще не хватает?».

К тому, что происходит в сегодняшнем «Зените», я отношусь с долей иронии и сарказма. Хотя мне хочется, чтобы команда ожила, она для меня родная. Пусть не полностью наша, но все равно ведь близкая.

— Роберто Манчини обрушился с критикой на игроков и руководство, которое якобы не прислушивается к итальянцу в вопросе трансферов.

— Сопливо это все очень и грязно. По крайней мере, так выглядит со стороны. Пользы для клуба и для Манчини от всех этих заявлений — никакой. Так зачем критиковать? Лучше тренируй, а не говори.

«ВОТ У ХАЛКА БЫЛА САМООТДАЧА!»

— Олег Шатов, которого Манчини зимой отверг, в субботу забил «Зениту»…

— Парадоксального ничего здесь не вижу. Не плюй в колодец, из которого потом придется пить. Наверное, итальянцы не знают такой простой русской поговорки. Мне вообще интересно, звучит ли русская речь на тренировках «Зенита»? Думаю, вряд ли.

— Хотели бы, чтобы «Зенит» возглавил российский специалист?

— Я, прежде всего, за профессионализм. Конечно, было бы приятно, чтобы нашу команду готовил отечественный тренер. Но это может быть и иностранец. Главное — привести в чувство игроков. Объединить команду.

Игра, которую «Зенит» показывает сейчас, и отношения между тренером и футболистами и руководством — все это переходит всякие границы. В итоге мы получаем такую вещь: никто собственным кошельком за результат не отвечает. Ни тренер, ни игрок, ни менеджер. Ну, нет пока механизма мотивировать иностранцев, для которых «Зенит» не является родным клубом. Вот они и играют спустя рукава. А контролировать их некому.

Иностранцы должны отрабатывать зарплату на все сто процентов. Как это делал Халк. Вот у бразильца была самоотдача. И у всех должна быть. Русских, аргентинцев, итальянцев. От Манчини, Фетучини, Петровых, Васечкиных — от кого угодно! Но именно главный тренер обычно держит команду в узде. Сейчас этого нет. Зато Манчини критикует всех вокруг.

«РАЗВЕЛИ САНТА-БАРБАРУ, СЛОВ НЕТ!»

— Манчини не нравится, что руководство покупает не тех футболистов…

— Что значит «не тех»? Они биороботы что ли? Одних можно запрограммировать, других нельзя? Уверен, что все футболисты являются своего рода протеже тренера. Даже не хочется комментировать его претензии. Считаю, что состав нормальный для того, чтобы достигать самых высоких задач. А все эти разговоры, как говорится, в пользу бедных.

— Уход Манчини пойдет на пользу клубу?

— Никогда чехарда, являющаяся следствием непрофессионализма руководства, не приводила к положительным результатам. Ни в спорте, ни в политике, ни где бы то ни было. В «Зените» слишком много временщиков. Вот люди и ведут себя соответствующим образом.

— Какой же вы видите выход?

— Я не знаю. Но у «Зенита» должна появиться команда, которая будет играть от ножа. И только потом думать о миллионных зарплатах. Это касается и игроков, и тренеров. Механизм-то единый.

Скажем, в боевых видах спорта сначала ты доказываешь, а потом пожинаешь плоды. Если ты потерпел поражение в бою, твоя стоимость падает, и ты постоянно находишься в стрессовом состоянии. А в футболе зачастую, все наоборот. То тренер не подходит, то еще что-то.