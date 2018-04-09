Вернблум и Муса выйдут с первых минут в нападении ЦСКА в матче ЧР с «Динамо»

Матч между ЦСКА и «Динамо» состоится в понедельник на стадионе армейцев и завершит программу 25-го тура чемпионата России. Начало встречи в 19:30.
Полностью стартовый состав ЦСКА выглядит следующим образом: Игорь Акинфеев, Алексей Березуцкий, Кирилл Набабкин, Сергей Игнашевич, Георгий Щенников, Бибрас Натхо, Георги Миланов, Алан Дзагоев, Витиньо, Понтус Вернблум и Ахмед Муса.
У «Динамо» на поле с первых минут появятся: Антон Шунин, Ибрагим Цаллагов, Алексей Козлов, Владимир Рыков, Григорий Морозов, Тони Шунич, Константин Рауш, Кирилл Панченко, Александр Ташаев, Самба Соу и Евгений Луценко.
ЦСКА после 23 матчей имеет в своем активе 44 очка и занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Локомотива» на восемь баллов, но железнодорожники провели на одну игру больше. «Динамо» (23 игры, 27 очков) занимает 12-е место.