Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Яна Поплавская остановила съемки выпуска нового шоу «ДНК» на НТВ
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
Звезда сериала «Мажор» снова стал отцом
Дом Бьорндалена и Домрачевой под Минском почти готов (фото)
Светлана Бондарчук показала поклонникам маму
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
ЦСКА0
Динамо М1
Футбол. Зарубежный
21:30
РБ Лейпциг
Байер
Футбол. Зарубежный
22:00
Вильярреал
Атлетик
Футбол. Зарубежный
8.04
Милан1
Сассуоло1
Футбол. Зарубежный
8.04
Валенсия1
Эспаньол0
Футбол. Зарубежный
8.04
Марсель0
Монпелье0
Все события
«РФ ушла на три поколения»: Кедми об изумлении США от слов Путина
Китай прокомментировал послание Путина
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Огромный внедорожник Kia: новые подробности
«Реал» выпал из тройки, «Барселона» повторила вечный рекорд
Ковальчук, скорее всего, перейдет в «Рейнджерс»
Светлана Бондарчук показала поклонникам маму
Ратаковски, Хилтон и другие звезды на вручении модной премии
Мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца
Макароны назвали диетической едой
Семья отсудила $1,6 млн за клопов в съемной квартире
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Фоторепортажи
16Ковальчук бил Пашнина, ЦСКА победил СКА
17Бьерндален завершил карьеру
18:57 (мск), источник: Р-Спорт

Вернблум и Муса выйдут с первых минут в нападении ЦСКА в матче ЧР с «Динамо»

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Понтус Вернблум и Ахмед Муса составят пару нападающих в стартовом составе московского ЦСКА в матче 25-го тура чемпионата России против московского «Динамо», сообщается в микроблоге премьер-лиги в Twitter.

Футбол
Премьер-лига 2017/2018
Тур 25, 9.04.2018, 19:30
ЦСКА
0Динамо М1

Матч между ЦСКА и «Динамо» состоится в понедельник на стадионе армейцев и завершит программу 25-го тура чемпионата России. Начало встречи в 19:30.

Полностью стартовый состав ЦСКА выглядит следующим образом: Игорь Акинфеев, Алексей Березуцкий, Кирилл Набабкин, Сергей Игнашевич, Георгий Щенников, Бибрас Натхо, Георги Миланов, Алан Дзагоев, Витиньо, Понтус Вернблум и Ахмед Муса.

У «Динамо» на поле с первых минут появятся: Антон Шунин, Ибрагим Цаллагов, Алексей Козлов, Владимир Рыков, Григорий Морозов, Тони Шунич, Константин Рауш, Кирилл Панченко, Александр Ташаев, Самба Соу и Евгений Луценко.

ЦСКА после 23 матчей имеет в своем активе 44 очка и занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Локомотива» на восемь баллов, но железнодорожники провели на одну игру больше. «Динамо» (23 игры, 27 очков) занимает 12-е место.

Динамо М
НовостиМатчиСоставСтатистика
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Костанца Караччиоло, покорившая главного бабника итальянского футбола
Вдохновляющая на победы: очаровательная подруга хоккеиста Александра Бурмистрова
«Реал» выпал из тройки, «Барселона» повторила вечный рекорд
Ковальчук, скорее всего, перейдет в «Рейнджерс»
Капелло высказался о назначении Манчини тренером сборной Италии
«Манчестер Юнайтед» готов обменять Погба и Марсьяля на Неймара
Болельщики выбрали лучший гол в истории ЧМ по футболу (видео)
Тухель станет главным тренером «ПСЖ» по окончании сезона
Новости
Авто
В России построили тягач «Вощина-1» Входящий в Корпорацию ВКО «Алмаз-Антей» Брянский автомобильный завод разработал арктический вездеход на базе семейства тягачей БАЗ -69092 «Вощина-1»
Hi-Tech
У Илона Маска появился конкурент. Virgin разрабатывает собственный Hyperloop (видео) Сверхскорый вакуумный поезд будет развивать скорость до 1000 км/ч.
Кино
Самойлова отметила 29-летие на вечеринке «Евровидения 2018» В Москве состоялась pre-party конкурса, в ходе которой представительница России Юлия Самойлова впервые исполнила свою песню для конкурса и задула свечи на сцене
Недвижимость
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
В Калининграде мост «украсили» пластиковыми цветочными горшками
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Леди
Ольга Бузова: «Цифрам я доверяю больше, чем мужчинам» Звезда рассказала о том, как умудряется совмещать ведение нескольких бизнесов, сольную карьеру и личную жизнь – и как еще не сошла с ума от такого круговорота.
Дети
Как звезды с детьми отпраздновали Пасху (фото) Куличи, разноцветные яйца, разнообразные угощения: рассказываем, как звезды с детьми отметили светлый праздник
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь